Росія нарощує рекордні сили флоту в Чорному морі. Чим це загрожує

24 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Великий десантний корабель РФ "Минск" зовсім скоро увійде до Чорного моря

Днями - 8 та 9 лютого - у води Чорного моря зайдуть додатково шість великих десантних кораблів Росії. Це може бути лише демонстрацією сили з боку Москви, але в разі загострення таке перекидання загрожує операцією з висадки десанту на території України, вважають експерти.

Про кораблі-прибульці у Чорному морі повідомляє моніторингова група BlackSeaNews, цю ж інформацію підтверджують джерела BBC.

Зокрема, Москва перекидає до Чорного моря десантні кораблі з Балтійського та Північного флотів РФ - "Королев", "Калининград", "Минск", "Петр Моргунов", "Оленегорский Горняк", "Георгий Победоносец".

Таким чином, за даними BlackSeaNews, кількість російських десантних кораблів на ходу в Чорному морі зросте вдвічі - до 12.

Загалом на початок лютого російська флотилія біля берегів України зросте до 18 бойових кораблів проти восьми в грудні 2021 року, йдеться в звіті організації.

Андрій Клименко, керівник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень та головний редактор BlackSeaNews, стверджує, що така кількість кораблів є безпрецедентною, адже навіть в 2014 році під час операції з анексії Криму в Чорному морі було додатково максимум чотири десантні кораблі.

"Такої кількості одночасно - шість плюс шість - ніколи не було за всі часи спецоперації з окупації Криму", - підкреслює експерт.

Гра м'язами чи планування операції з десантом

За словами Клименка, фахівці прораховують різні сценарії. Можливий, зокрема, варіант, що для президента Росії Володимира Путіна це можливість знову підвищити ставки. І, як тільки ситуація політично заспокоїться, кораблі відкличуть назад.

Зокрема, він пригадує, що в квітні 2021 року під час чергового загострення російсько-українських відносин, коли Росія також стягувала війська до українських кордонів, десантні кораблі обмежились висадкою десанту в анексованому Криму.

Якщо ж політичне загострення переросте у військове, є щонайменше десять різних сценаріїв, попереджає Клименко.

"Фахівці кажуть, що, коли відбувається висадка десанту, то розклад такий - один корабель висаджує десант, один - на базі, а один - на шляху між базою і висадкою десанту. Тобто в одній точці залучені три кораблі", - каже він.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Великий десантний корабель "Королев" входить до Балтійського флоту РФ

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Клименко додає, зважаючи на осадку у 3-4 метри, є обмежена кількість місць в Чорному та Азовському морях, де висадка десанту можлива.

"Ми вважаємо, що при кількості 12 кораблів - це два досить серйозних десанти в двох місцях одночасно", - пояснює він.

Найбільш ризиковані точки, за оцінками BlackSeaNews, ділянки між Генічеськом, Бердянськом та Маріуполем, а також Кирилівська коса в Азовському морі.

Подібні умови на цьому театрі військових дій можна знайти на Чорноморському узбережжі.

Тут у зоні ризику Тендрівська коса та Скадовськ - території від Перекопського перешийку, починаючи з узбережжя Херсонської області, й далі на захід.

"Там вони найближче можуть підійти до берега, - вважає Клименко. - Але панікувати не треба, треба бути готовими, і ми впевнені, що військові моряки це розуміють, знають і готуються до будь-яких варіантів розвитку подій".

На думку експерта, нелогічно, що саме зараз, в період загострення, біля берегів України немає жодного корабля країн НАТО, які не належать до чорноморського регіону.

"Ми вважаємо, що було б правильно, якби військові кораблі країн НАТО зайшли як операція стримування до Чорного моря в цей час. Я думаю, що вони зайдуть", - зазначає експерт.