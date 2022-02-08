Омікрон в Україні. Коли хвиля спаде і що відбувається в лікарнях

Діана Куришко

BBC News Україна

36 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Ніч у лікарні міста Роздільна, що на Одещині. Лікар Іван Черненко приймає пацієнтку з ковідом. Їй важко дихати.

Вакцинувалися, питає лікар? Ні, гордо відповідає жінка. Її донька заступається за матір і каже, що вакциновані теж хворіють. Наприклад, захворіла вакцинована колега, яка напевно і заразила її.

"І де зараз ваша знайома?" - запитує лікар.

"На роботу вийшла", - відповідає жінка.

"Вона - вакцинована і пішла на роботу, а ми вночі госпіталізуємо з ковідом вашу маму", - говорить лікар.

Анестезіолог Іван Черненко вже два роки має справу з ковідними пацієнтами на Одещині. "Хвиля ковіду нова, але люди ті ж самі, не хочуть щеплюватися", - зітхає лікар.

Другий рік триває пандемія, Україна проживає п'яту хвиля ковіду з рекордною кількістю хворих.

Що відбувається у лікарнях і коли це все закінчиться, розбиралась ВВС News Україна.

Хворих буде ще більше

Кількість інфікованих в Україні зростає вже четвертий тиждень поспіль. Після затишшя у грудні вал пацієнтів почався після свят, розповідають лікарі.

Від двох тисяч випадків за день на початку січня до 44 тисяч на добу на початку лютого.

Минулої осені рекордним показником було 27 тисяч хворих за день.

Кілька тижнів поспіль кількість хворих подвоювалася. За минулий тиждень зареєстрували 242 тисячі нових випадків.

І це ще не кінець, попереджають у МОЗ.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко прогнозує, що через кілька тижнів показник може злетіти до 60 тис. хворих на добу, це близько півмільйона нових інфікованих на тиждень. А вже після цього може початися спад.

Автор фото, Reuters

Такий значний приріст нових випадків пов'язують зі стрімким поширенням на території України варіанту Омікрон, який витісняє Дельту.

"Цей варіант швидше передається, є більш заразним, але легше протікає. Бачимо це по завантаженості ліжок у лікарнях", - розповідає ВВС News Україна Ігор Кузін, головний санітарний лікар.

За його словами, наразі навантаження на лікарні помірні, місць вистачає. Минулого тижня було по 3-4 тисячі госпіталізацій на день. Це в кілька разів менше, ніж восени. Тому лікарні витримують. Поки що.

Станом на 4 лютого, в українських лікарнях було зайнято 40% ліжок з киснем.

Якщо у жовтні-листопаді 2021 року кожен четвертий хворий на Covid-19 потрапляв до лікарні, то зараз госпіталізують кожного десятого, тобто частка госпіталізацій при Омікроні у 2,5 менша, ніж було при Дельта-хвилі, зазначають у київській школі економіки.

Автор фото, Reuters

Гаснуть за лічені години

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Але лікарі, які на передовій борються з ковідом, кажуть, що легшою ця боротьба не стала. Омікрон - агресивний, хвороба протікає швидко, люди згорають за кілька годин, каже Зоряна Романишин, лікар-терапевт з першого медоб'єднання Львова.

"За ці два роки пандемії ми побачили стільки всього. Коли минулої осені за день надходило по 80 людей, це було щось нереальне, найжахливіші періоди за всю пандемію. До ковідного відділення залучали всіх - і гінекологів, і неврологів, і урологів. Вся лікарня допомагала, бо пацієнти були з різними ускладненнями", - говорить лікарка.

Станом на початок лютого, у лікарні першого медоб'єднання Львова в середньому привозили по 30-40 пацієнтів на день.

"Але все одно це багато. Стан пацієнтів на порядок важчий, ніж було у жовтні. Людей привозять з різними ускладненнями - тромби, ураження мозку, інфаркти. Навантаження на лікарів дуже велике", - розповідає лікарка.

За її словами, восени люди й по місяцю могли лежати у лікарні, а зараз від моменту госпіталізації до смерті може пройти кілька годин.

"Особливість цієї хвилі у тому, що хвороба протікає дуже швидко. Коли просто нереально врятувати людину, відмовляють органи і вже жоден реаніматолог не може допомогти, хоча, робимо все можливе, але хвороба дуже агресивна", - говорить лікарка Романишин.

2 лютого у першому медичному об'єднанні Львова померло 5 пацієнтів. Двоє з них поступили в цей же день.

Наразі в Україні за день від ковіду помирає 100-200 людей. Восени під час піку було майже 800 смертей за добу.

Міністр Ляшко цитує новий звіт від американського центру з контролю захворювань CDC, який показує, що Омікрон-хвиля в середньому спричинює 9 смертей на 1000 випадків захворювань, тоді як під час Дельта-хвилі помирало в середньому 13 людей зі 1000 інфікованих.

Автор фото, PA Media

Черги до сімейних лікарів

Щодня виявляють величезну кількість нових інфікованих, у більшості хвороба протікає легко і вони не потребують госпіталізації. Але потрібен огляд сімейних лікарів та терапевтів. І до них - величезні черги.

На гарячу лінію МОЗ надходить багато скарг про те, що неможливо потрапити на прийом. Люди з високою температурою все частіше викликають швидку, щоб отримати консультацію лікаря.

Навантаження на терапевтів збільшилось на 30-40%, багато лікарів самі хворіють, розповідає головний санітарний лікар Ігор Кузін. За його словами, щоб зменшити навантаження, МОЗ спростило встановлення діагнозу "ковід".

Якщо людина отримала позитивний експрес-тест, то ПЛР-тест робити не потрібно, вона вважається хворою на ковід. Також не потрібно робити ПЛР-тест по завершенню самоізоляції, якщо немає симптомів.

"Іноді ковід "маскується" під легкий перебіг грипу і пацієнти не надають цьому значення. Думають, у них - застуда, а у більшості випадків це ковід. І це створює проблеми при діагностиці й лікуванні", - говорить Ольга Кушнір, лікар-терапевт зі Львова, про особливості перебігу Омікрону.

Автор фото, МОЗ

"Приблизно кожен другий, хто звертається з застудою, має ковід", - зазначає Станіслава Рикова, терапевт і головний менеджер з інфекційного контролю мережі "Добробут".

За її спостереженнями, зараз до лікарень звертається приблизно на 30% більше пацієнтів з ковідом у порівнянні з осінньою хвилею.

"Але в цілому пацієнти хворіють легше. Мало пацієнтів з проявами важкого перебігу ковіду, майже немає пневмоній, але більше хворіє дітей", - зазначає пані Рикова.

Крім того, говорить лікарка, перебіг хвороби відрізняється тим, що пацієнти зараз майже не втрачають нюх і смак.

Коли це все закінчиться?

"Коли настане стабілізація епідеміологічної ситуації? Коли, як мінімум, буде вакциновано 70% дітей віком від 12 до 18 років і 80% населення старше 60 років", - прогнозує Наталія Тімко з львівського лабораторного центру МОЗ.

Звичайно, що інші вікові групи теж потребують вакцинації, каже експертка, але зараз, спостерігається стрімке зростання хворих саме серед дітей.

При цьому найвищий відсоток летальних випадків та ускладнень після Covid-19 є серед вікової групи 60+, яка становить групу ризику, особливо люди з хронічними захворюваннями.

Автор фото, Getty Images

"Те, що зараз ми спостерігаємо легший перебіг хвороби й менше людей в стаціонарі - цьому ми маємо завдячувати вакцинації. Тому треба обов'язково робити щеплення і бустерну дозу. Це фактор легшого перебігу хвороби", - говорить Станіслава Рикова з "Добробуту".

У лікарні, де працює Зоряна Романишин, на 50 пацієнтів з ковідом вакцинованих трапляється приблизно троє.

"Ми просимо людей вакцинуватися, але достукатися до всіх не можемо", - зітхає лікарка.

За спостереженнями пані Романишин, більшість пацієнтів з ковідом - це люди старшого віку.

"Їхні родичі кажуть - для чого їх вакцинувати, вони не виходять з дому. І потім вони в шоці, коли бачать позитивний ПЛР", - розповідає лікарка.

Дві дози щеплення від ковіду в Україні отримали 14,7 млн людей. Бустерну дозу - 459 тисяч.

"Це єдине, що може захисти від складних випадків. Навіть якщо зараження і відбудеться, то рівень ускладнень буде на порядок нижчим", - говорить Зоряна Романишин.

Але навіть коли закінчиться ця зимова хвиля ковіду, восени на Україну чекає нова, попереджають експерти. І якою вона буде, залежить від того, чи мутує вірус знову, і чи вакцинуються люди.