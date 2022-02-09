Парацетамол може підвищувати тиск

Філіппа Роксбі

Репортер з питань здоров'я

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Парацетамол може збільшувати ризики серцевого нападу та інсульту у людей з високим кров'яним тиском, заявили автори одного з досліджень.

Медики мають думати про ризики і користь для пацієнтів, що лікуються цим препаратом протягом багатьох місяців, кажуть дослідники з Единбурзького університету.

При цьому вони підкреслюють, що вживати знеболювальне при головному болі й лихоманці - безпечно.

Інші експерти кажуть, що для підтвердження результатів нового дослідження необхідно глибше вивчити питання протягом тривалого часу.

Парацетамол широко застосовують у всьому світі для короткочасного усунення больових синдромів. Його також призначають для лікування хронічного болю, хоч про його ефективність при тривалому застосуванні відомо небагато.

Автор фото, Getty Images

Дослідження виявило, що парацетамол підвищує кров'яний тиск, а це - "один з найважливіших факторів ризику серцевих нападів й інсультів", пояснює клінічний фармаколог з Единбурга професор Джеймс Дір.

Дослідники радять лікарям починати лікування пацієнтів з хронічним болем з мінімально можливої дози парацетамолу та уважно стежити за пацієнтами з високим кров'яним тиском і ризиком серцево-судинних захворювань.

"Йдеться не про короткочасне лікування при головному болі чи лихоманці, що, звичайно, - безпечно", - уточнив Ієн Макінтайр, консультант з клінічної фармакології у Національній службі охорони здоров'я Шотландії.

"Багато невідомих"

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Доктор Діпендер Гілл сказав, що дослідження, опубліковане в журналі Circulation, виявило "невелике, але значуще підвищення кров'яного тиску", однак "в ньому є багато невідомих".

"По-перше, незрозуміло, чи збережеться підвищення тиску при тривалому застосуванні парацетамолу", - каже він.

"По-друге, достеменно невідомо, чи призведе це підвищення до збільшення ризику серцево-судинних захворювань".

Велике дослідження американських вчених раніше виявило зв'язок між тривалим вживанням парацетамолу та підвищенням ризику серцевих нападів - але не змогло довести, що одне викликало інше.

Інші менші дослідження також не змогли підтвердити цей зв'язок.

Команда вчених з Единбурга заявила, що не може пояснити, як парацетамол підвищує кров'яний тиск, але їхні висновки мають привести до перегляду призначення препарату при тривалому лікуванні.

Раніше парацетамол вважали безпечнішим, ніж нестероїдні протизапальні знеболювальні, такі як ібупрофен, які, як вважають, підвищують кров'яний тиск у деяких хворих.

Британський фонд серця, що фінансував дослідження, заявив, що лікарі й пацієнти мають регулярно переглядати призначення будь-яких ліків, навіть таких "відносно нешкідливих, як парацетамол".

Річард Френсіс з британської Асоціації боротьби з інсультом заявив, що необхідні подальші дослідження за участі людей з нормальним артеріальним тиском протягом тривалого періоду, "щоб підтвердити ризики та переваги ширшого використання парацетамолу".