"Втримати ситуацію". Чи заспокоїли авіаринок мільярди від уряду

Олег Черниш

BBC News Україна

1 година тому

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Літак в Борисполі

Останніми днями на ринку авіації паніка через постійні повідомлення про загрозу вторгнення Росії в Україну найближчим часом. Перші авіакомпанії почали скасовувати рейси, а уряд терміново взявся врегульовувати ситуацію, аби не допустити авіаційної блокади країни.

З резервного фонду домовилися виділити 16,6 млрд гривень як гарантії для страхових та лізингових компаній. Але чи заспокоїло це авіаринок?

Перші скасовані

Першою про скасування польотів в Україну 12 лютого заявила нідерландська авіакомпанія KLM. Наступного дня стало відомо, що літак авіакомпанії SkyUp, що летів з Португалії в Київ, відмовився входити в повітряний простір України. Пасажирів перевізник висадив в столиці Молдови, і українці були змушені добиратись додому на автобусах.

Як пояснили згодом в авіакомпанії, власник літака - лізингодавець з Ірландії - категорично заборонив переміщати його в український повітряний простір на фоні інформації про можливе вторгнення Росії найближчими днями.

Пізніше стало відомо, що страхові компанії відмовляються покривати польоти над Україною, зважаючи на військову загрозу

Цю ситуацію відразу почали розглядати як передвісник авіаційної блокади України вже з понеділка, 14 лютого. Особливо враховуючи, що раніше американські ЗМІ з посиланням на джерела вказували, що Росія може почати напад на Україну 15-16 лютого.

Мільярди для заспокоєння

Автор фото, Кабмін Підпис до фото, "Уряд виділяє 16,6 млрд грн, щоб гарантувати безперебійність польотів у повітряному просторі України", - сказав прем'єр-міністр.

На екстреному засіданні у неділю уряд виділив кошти для гарантування безпеки польотів. Вони зберігатимуться на окремому ексроу-рахунку міністерства інфраструктури та використовуватимуться у разі потреби. Виділені кошти зможуть покрити страхові випадки для близько 23 повітряних суден.

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І схоже, такі кроки уряду таки заспокоїли ринок авіаперевізників.

Більшість опитаних ВВС News Україна авіакомпанії зранку 14 лютого повідомили, що працюють в штатному режимі і рейси не скасовують.

Наприклад, угорський перевізник WizzAir запевнив, що працює за розкладом. "Поки що WizzAir не скасовував ніяких рейсів як по Україні, так і за кордон", - повідомили в компанії.

Але як буде працювати компанія 15-16 лютого сказати не змогли. "В нас поки не має такої інформації", - додали в компанії.

В українській компанії SkyUp повідомили, що тимчасово припинили продаж квитків на вильоти з України 14 по 16 лютого. Станом на 12:00 понеділка продаж так і не відкрився, але вказано, що всі раніше заплановані рейси відбудуться за графіком. Наприклад, о 18 годині понеділка очікується прибуття рейсу з Барселони.

Український перевізник МАУ вказує, що станом на понеділок всі рейси виконуються за розкладом. Наприклад, на 15 лютого заплановано вранішній рейс "Київ - Париж", а на 16 лютого - політ зі столиці України в Амстердам.

Водночас, як заявила прес-служба компанії, до МАУ надійшло офіційне повідомлення від страхових компаній про припинення страхування літаків для польотів у повітряному просторі України. У зв'язку перевізник за вимогою лізінгодавців відправляє п'ять літаків Boeing 737-800 до Іспанії за умови збереження інших повітряних суден у флоті компанії. Окрім цього два літаки авіакомпанії відправляються на планове технічне обслуговування двигунів до Белграда.

Компанія Wind Pose ("Роза вітрів") запевняє, що працює в штатному режимі. "Поки що в нас все добре", - сказали ВВС News Україна в пресслужбі перевізника. Там також додали, що працюють в звичному режимі. Усі рейси здійснюються згідно з розкладом на офіційному сайті компанії.

Ірландська RyanAir станом на 12 годину за Києвом також виконують всі заплановані рейси до України. Наприклад, на вечір 14 лютого заплановано рейс з Києва до Словаччини, а на обід 16 лютого - борт до Болгарії.

Автор фото, Пресс-служба аеропорту "Київ" Підпис до фото, Літак в аеропорту "Жуляни" (Київ)

Повністю скасувала польоти в Україну нідерландська компанія KLM. З 13 по 17 лютого борти компанії не будуть входити в український повітряний простір.

"Це рішення прийнято відповідно до скоригованих порад щодо подорожей в зв'язку з червоним кодом та детальним аналізом безпеки", - повідомив перевізник.

Авіакомпанія Norwegian теж заявила про тимчасове припинення польотів над територією України. Цей перевізник і так не літав до українських міст, але використовував повітряний простір країни.

"Ми вирішили не літати над Україною до особливого розпорядження. Безпека завжди на першому місці", - сказав директор з комунікацій Есбен Туман в коментарі місцевим ЗМІ.

Але ще один місцевий перевізник "Scandinavian Airlines System" (SAS), що виконує рейси з Осло до Києва, вильоти не скасовує. На сайті компаній можна придбати квитки на 15 і 16 лютого.

Аеропорти в очікуванні

Аеропорт "Бориспіль" - зараз переважно працює за погодженим раніше розкладом, повідомили ВВС News Україна в пресслужбі летовища. Щоправда, зміни в рейсах на найближчий тиждень вже відбулися.

Автор фото, УНІАН

Так, скасовані всі рейси вже згаданої компанії KLM з 13 по 17 лютого. Перевізник Fly-Dubai - змінив графіки прибуття бортів з 14 по 28 лютого.

Qatar Airways скасувала один рейс 14 лютого, тому що планує виконувати його на більшому повітряному судні. Ще одна компанія - казахстанська Air Astana - змінила розклад свого одного рейсу.

"Сьогодні ми цю інформацію оновлювати не будемо, поки що в нас все йде за розкладом. На вівторок - середу теж планується працювати в штатному режимі", - повідомили журналісту в пресс-службі "Борисполя".

Інший столичний аеропорт "Жуляни" також працює в штатному режимі, приймаючи і відправляючи рейси за графіком. Жодних скасувань немає.

"Все в штатному режимі. Всі авіакомпанії, які літають до або з аеропорту "Київ", вони продовжують літати. І вчора літали і сьогодні літають, наразі у нас стабільний режим роботи", - повідомила ВВС News Україна прес-аташе аеропорту Олександра Балюта.

"Ми сподіваємось насправді, що ситуація втримається і все буде добре. Поки що ми працюємо", - додала вона.

В Міністерстві інфраструктури кажуть, що зараз ведуть активні переговори з міжнародними страховими компаніями та власниками літаків, щоб не допустити закриття авіасполучення з Україною і "втримати ситуацію". Тобто кризу ще врегульовують, але, схоже, паніку таки вдалося згасити.