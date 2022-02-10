Рекорди та звинувачення у допінгу. Російські фігуристи у центрі скандалу на Олімпіаді

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, "Вона сміється над законами фізики" - так писали про Камілу Валієву

"Міс Досконалість", "вона сміється над законами фізики" - після тріумфального виступу на Олімпіаді у Пекіні преса осипала росіянку Камілу Валієву компліментами.

15-річна фігуристка вперше в історії Олімпійських ігор у жіночій одиночній програмі з фігурного катання виконали четверний стрибок.

Але вже за кілька днів російській команді з фігурного катання не віддали золоті медалі. Як повідомляють ЗМІ, нагородження затримали через підозру у вживання допінгу Валієвою.

І це далеко не перший скандал з допінгом у росіян.

Неперевершений виступ

Світ облетіли фотографії, на яких Каміла Валієва висить у повітрі паралельно льоду.

Четверний стрибок 15-річної спортсменки обговорювали усі світові ЗМІ, спортивні фахівці та вболівальники.

Каміла Валієва прийшла у дорослий спорт лише пів року тому і за цей час встигла встановити кілька світових рекордів та стати чемпіонкою Європи.

Після виступу в Пекіні з легкої руки британської преси, за Валієвою міцно закріпився епітет "Міс Досконалість", а в китайській соціальній мережі Weibo пости з хештегом #valieva збирають десятки мільйонів переглядів.

Автор фото, Reuters

"Я люблю Олімпіади, тому що навіть у такі тяжкі часи планета завмирає, щоб із захопленням спостерігати, як спортсмени (і артисти!) на кшталт Каміли Валієвої показують нам красу цього світу у виконанні однієї людини. Пісня. Поема. Картина…Спасибі тобі, Каміло Валієва, за твій дар робити цей світ красивішим", - написав у твіттері голлівудський актор Алек Болдуін.

Небезпечний стрибок

Четверні стрибки поки що не є обов'язковим елементом програми на Олімпіаді, але, схоже, Каміла Валієва задала планку у фігурному катанні, лише подолавши її, можна буде вразити суддів і перемогти.

Її неймовірний виступ змусив замислитися про майбутнє жіночого фігурного катання і про те, наскільки етичними є методи підготовки молодих фігуристок.

Річ у тому, що медики вважають четверні стрибки надзвичайно травмонебезпечним елементом для жінок.

Автор фото, ANADOLU AGENCY

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Як пояснили ВВС фахівці зі спортивної медицини з Університету Вісконсіна, для четверного стрибка фігуристу необхідне потужне зусилля, щоб поєднати момент вертикального відриву від льоду з початком обертання.

Здійснювати такі стрибки, кажуть фахівці, можуть лише дівчата-підлітки, чиє тіло ще не до кінця розвинене.

Це означає, що якщо четверний стрибок стане елементом, без якого вже не можна перемогти на великих змаганнях, для дівчат віком від 18 років цей вид спорту буде просто закритим.

На сьогодні перехід у дорослий спорт можливий лише з 15 років, а отже спортивна кар'єра фігуристки може бути обмежена в середньому трьома роками.

Якщо четвертні стрибки стануть необхідною частиною виступів, багато 20 річних спортсменок стануть застарими для цього спорту. До цього у фігурному катанні перемагали фігуристки, яким по 25 - 30 років.

Каміла Валієва входить до школи фігурного катання Етері Тутберідзе. Небезпечні четвертні стрибки разом з Валієвою виконують ще двоє відомих підопічних Тутберідзе - Олександра Трусова та Анна Щербакова. Їм усім 15-17 років.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Етері Тутберідзе та її підопічні

"Дитячою фабрикою" з нелюдською культурою назвала школу Етері Тутберідзе фінська фігуристка Кайра Корпі, триразова медалістка чемпіонатів Європи, яка після закінчення кар'єри вивчає спортивну психологію.

"Не вона це вигадала. Є чимало тренерів, які працюють у схожій манері, і багато федерацій схвалюють такі методи підготовки спортсменів", - вважає Корпі.

Вихід із ситуації, на думку багатьох фахівців, один - підняти вікову планку переходу у дорослий спорт.

Допінг та росіяни

Але занадто юний вік спортсменок не єдина і не найбільша проблема у російському фігурному катанні. За кілька днів після тріумфального виступу Валієвої її, за даними ЗМІ, запідозрили у вживання допінгу.

Збірна Олімпійського комітету Росії з фігурного катання виборола на змаганнях золото. Зірковим у цій перемозі звісно вважається виступ Валєвої. Турнір закінчився ще 7 лютого, але, станом на 10 лютого, команду досі не нагородили.

У Міжнародному Олімпійському комітеті заявили, що проводять юридичні консультації, не розкривши деталі, які саме.

Згодом видання Inside The Games повідомило, що церемонію нагородження відклали через проблеми з допінг-тестом у когось із російських фігуристів і що це, ймовірно, Каміла Валієва.

Російське видання "Чемпіонат" уточнило, що, скоріш за все, йдеться про пробу, яку Валієва здала в грудні. У ній начебто знайшли мізерні сліди заборонених речовин.

Можливо, вони не впливають на результати виступу і до того ж пробу взяли у період ще до змагань, пишуть ЗМІ.

Доля медалей російських фігуристів залишається все ще невідомою. Можливо, позитивний допінг-тест не зарахують і медалі таки видадуть. Або ж переможцем оголосять когось іншого.

Автор фото, Reuters

"Всі приймають"

Кілька років тому в школі фігурного катання Етері Тутберідзе, куди входить Валієва, прогримів ще один скандал з допінгом.

У 2019 році російська фігуристка Анастасія Шаботова у прямому ефірі свого інстаграму заявила, що для успішних виступів спорстменам необхідно приймати допінг. Вона запевнила, що російські фігуристки у групі Етері Тутберідзе активно використовують заборонені речовини, а потім взяла свої слова назад й вибачилася.

"Мені дзвонять і питають: "Вона хвора чи дурна?... Їй даєш вітамін C від кашлю, а дівчинка вважає, що це допінг", - заявила тоді тренер фігуристки Світлана Панова.

Через деякий час після цієї скандальної заяви Анастасія Шаботова вирішила змінити спортивне громадянство і почала виступати від збірної України. На Олімпіаді у Пекіні вона медалі не завоювала.

За вживання заборонених речовин Всесвітня антидопінгова агенція (WADA) кілька років тому наклала санкції на всю збірну Росії.

Багатьох спортсменів не допустили до змагань, а команду позбавили права виступати на Олімпіаді під прапором Росії.

Росіяни виступають у Пекіні під прапором Олімпійського комітету Росії.