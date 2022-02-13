Додаткова година сну зменшує голод і допомагає схуднути

Микола Воронін

Кореспондент з питань науки

50 хвилин(и) тому

Автор фото, Gravity Images

Як показало дослідження американських вчених, позбутись зайвої ваги можна без жодних дієт. Все, що потрібно - це щодня проводити в ліжку трохи більше часу - приблизно годину з гаком.

Такого висновку дійшли вчені з центру вивчення сну при медичному університеті Чикаго, провівши клінічне дослідження за участю 80 дорослих волонтерів, що страждають від зайвої ваги.

Його результати, опубліковані в журналі Internal Medicine, свідчать, що молоді люди, які відвідали консультацію з гігієни сну, змогли подовжити тривалість свого регулярного сну на годину з гаком, тобто майже на одну п'яту (раніше вони спали в середньому 6,5 години на добу).

Волонтери, що проводили більше часу в ліжку (у порівнянні з контрольною групою), менше відчували голод і змогли знизити регулярне добове споживання калорій у середньому на 270 ккал. Приблизно така ж кількість енергії міститься у трьох шоколадних печивах.

Якщо щодня втрачати такий обсяг енергії протягом трьох років, кажуть дослідники, то за цей час можна схуднути приблизно на 12 кг - зберігаючи той самий рівень фізичних навантажень і не змінюючи раціон.

Довше спиш - менше їси?

Кілька попередніх наукових експериментів виявили, що регулярне недосипання часто призводить до зайвої ваги. Автори нового дослідження вирішили докладно вивчити цей зв'язок у зворотному напрямку: чи допоможе довший сон втратити зайву вагу тим, у кого вона є?

Автор фото, Jo Holland Підпис до фото, Правильне харчування важливе для здоров'я не менше, ніж якісний сон, кажуть автори дослідження

Для участі в експерименті відібрали 80 учасників віком від 20 до 40 років з індексом маси тіла 25-30: у США таку вагу вважають надмірною, але ще не повноцінним ожирінням.

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Щоб максимально наблизити умови експерименту до реальності, вчені відмовилися проводити його в лабораторних умовах. Волонтери продовжували жити вдома і спати у своєму ліжку, фіксуючи основні життєві показники за допомогою пристроїв на зразок розумних браслетів.

Волонтерам не давали жодних вказівок, як поводитись. Їм навіть не повідомили, що вони беруть участь у дослідженні сну. Сенс полягав саме в тому, щоб експеримент жодним чином не порушував звичний перебіг життя його учасників, відрізняючись лише тривалістю сну.

З'їдені щодня калорії підраховували на основі спеціального аналізу сечі, який вважають найкращим способом домашнього моніторингу споживаної організмом енергії.

В результаті вже за два тижні сон волонтерів з експериментальної групи, які відвідали консультацію, подовжився в середньому на 1,2 години.

Це привело до зменшення відчуття голоду, оскільки споживання волонтерами калорій за цей час знизилося загалом на 270 ккал щодня, а у деяких учасників - навіть на 500 ккал.

При цьому дослідники підкреслюють, що збалансоване харчування та повноцінні фізичні навантаження важливі для здоров'я не менше, ніж здоровий сон.

Однак правильний режим сну, безперечно, дуже важливий під час підбору терапії для людей, що страждають від зайвої ваги, вважають автори дослідження.