Навіщо Путіна попросили визнати "ЛДНР" і чи справді це кінець "Мінська"

5 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP

Державна дума Росії у вівторок звернулася до Володимира Путіна, щоб він визнав незалежність самопроголошених ДНР та ЛНР. В Україні вже оголосили, що ухвалення такого рішення фактично означатиме вихід Росії з мінських домовленостей. Але чи справді це так?

Держдума не просто підтримала визнання "ДНР" та "ЛНР", вона ухвалила більш жорсткий з двох проєктів рішень. А саме - варіант комуністів, які хотіли негайного звернення з відповідним закликом до Путіна.

Більш дипломатичний варіант "Єдиної Росії", який спершу передбачав консультації з російським МЗС, набрав менше голосів.

В Україні та на Заході цю ініціативу вже розкритикували.

Зокрема, канцлер Німеччини Олаф Шольц, який у вівторок перебував з візитом у президента Росії Володимира Путіна, заявив, що визнання самопроголошених республік стане "політичною катастрофою".

А в Україні заявили, що таке рішення означатиме вихід Росії із мінських домовленостей.

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"Визнання так званих "ЛДНР" не матиме жодних правових наслідків. Росії не вдасться видати російську окупаційну адміністрацію на тимчасово окупованих територіях в Луганській та Донецькій областях за "незалежні суб'єкти", - заявив речник українського міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

За його словами, якщо Росія не піде на деескалацію, саме Москва "нестиме повну відповідальність за руйнування мінських домовленостей і процесу мирного врегулювання збройного конфлікту".

Навіщо це Путіну?

Володимир Путін після перемовин з Олафом Шольцом також прокоментував звернення Держдуми.

Він говорив ухильно, але дав зрозуміти, що просто зараз визнавати "ЛНР" та "ДНР" не планує, згадавши також мінські домовленості.

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"Я виходитиму з того, що ми повинні все зробити для розв'язання проблем Донбасу, але зробити це, перш за все, виходячи з не до кінця реалізованих можливостей щодо виконання мінських угод", - заявив Путін.

Він додав, що це рішення Держдуми - відповідь на бажання більшості росіян, зазначивши, що "дуже розраховує", що "партнери і за океаном, і в Європі" "вплинуть на сьогоднішню київську владу" у питанні виконання мінських домовленостей.

Експерти також сумніваються в тому, що Путін зараз всерйоз збирається визнати незалежність самопроголошених республік.

Якби політичне рішення визнати "ДНР" та "ЛНР" уже було, це можна було б зробити і без участі Держдуми, вважає російський експерт, президент фонду "Петербурзька політика" Михайло Виноградов.

За його словами, сьогоднішнє обговорення у Думі - частина узгодженої акції, яка технічно полегшує визнання республік.

"В умовах ескалації, яка відбувалася останнім часом, керівництво Думи намагається нагадати про себе та актуалізувати себе", - пояснює він те, чому ініціатива йшла саме від парламенту.

"Якщо є настрій російської влади - в обмін на деескалацію [ситуації на кордоні з Україною] оголосити тихо про визнання "ДНР" і "ЛНР", то російська влада отримала привід для цього. Якщо це поки що недоцільно, то пропозицію Думи можна спокійно проігнорувати, як до цього проігнорували референдум у Придністров'ї про входження до Росії", - вважає Виноградов.

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Консультант Міжнародної кризової групи Олег Ігнатов, своєю чергою, вважає, що рішення Держдуми дає Путіну інформаційний привід висловитися про ситуацію і показати, що рішення буде за ним.

За його словами, на користь Росії зараз підтримувати "напругу та невизначеність щодо своїх дій, щоб ніхто не розумів, чого Росія хоче". Щоб її подальший крок був несподіваним та непередбачуваним, і всі перебували в ситуації напівпаніки".

Ігнатов наголошує, що визнання Росією "ДНР" і "ЛНР" автоматично означатиме вихід Росії з мінських угод, за якими непідконтрольні Києву території Донецька та Луганська мають повноцінно повернутися до складу України.

"Я не бачу сенсу для Росії визнавати "ДНР" і "ЛНР", - розмірковує Ігнатов. - Ось Росія визнає республіки, Німеччина, Франція і всі скажуть, що Росія вийшла з мінських угод. Про що тоді Росія говоритиме з Україною, які вона зможе їй висунути претензії? Що Росія отримає? Вона висунула Заходу гарантії з безпеки, а все, що Росія отримає, це визнання Донбасу? Це дуже дрібно".

У зв'язку з цим експерт розглядає звернення Думи до Путіна як частину великої інформаційної кампанії, яка зараз розгортається навколо України, та закликає не поспішати з висновками.

"Мабуть, це буде якийсь новий виток у цій інформаційно-політично-військовій кампанії навколо України, і буде якийсь черговий хід Путіна", - зазначає Ігнатов.