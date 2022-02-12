"Їдемо до Львова, а там вирішимо". Як іноземці реагують на вимогу покинути Україну

Віталій Червоненко

BBC News Україна

14 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Схоже, що Львів у найближчі тижні стане прихистком для багатьох іноземців, які вирішать залишити Київ

Іноземці, які вже багато років живуть та працюють в Україні, дуже неохоче сприймають вимогу своїх урядів покинути Україну. Хтось ігнорує попередження і чекає можливого нападу Росії, хтось їде на захід України, а хтось летить перечекати ескалацію.

11 лютого слідом за США західні країни одна за одною оголосили наполегливу вимогу до своїх громадян негайно залишити Україну через можливе вторгнення Росії.

Очільники США припускають наступ вже найближчими днями й заявили про можливість бомбардування українських міст. Напруга набула апогею і американські ЗМІ з посиланням на джерела навіть називають конкретні дати можливого нападу в середині наступного тижня.

США навіть евакуює більшу частину працівників свого посольства, яке припиняє видачу віз.

Хоча Росія, як і завжди в останні місяці, наполягає, що це все істерія західних країн. І натякає, що нападу не буде. Але не припиняє скупчувати війська на українських кордонах.

ВВС News Україна поспілкувалась з кількома іноземцями, які давно живуть в Україні, щодо їх планів на евакуацію через можливе вторгнення Росії.

Перечекати у Львові

Хіз Моррісон живе у Києві вже 12 років, займається бізнесом і має сина. Він пережив Революцію Гідності і у ті часи з України не виїжджав.

Але зараз, каже, ситуація радикально інша, і інше ставлення влади США до загроз.

Автор фото, ВВС

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"Я ще в Києві, але збираюсь до Львова", - починає розмову.

Він каже, що з ним неодноразово за останній час контактувала влада через електронну пошту.

"Але вчора мені особисто зателефонували з державного департаменту. Це було дуже дивно, адже сталось вперше за мої 12 років життя в Україні. Навіть під час Майдану такого не було", - дивується Хіз.

Вони не могли наказати залишити Україну, каже чоловік, але дуже наполегливо попросили розглянути пропозицію серйозно.

"Вони поставили три питання телефоном - чи ми досі в Україні, чи маємо плани поїхати, і якщо так, то коли. І чи ми потребуємо, щоб держава оплатила квитки на літак?" - розповів Хіз.

Він повідомив, що родина планує поїхати до Львова вже цими вихідними, ці дані представники уряду записали.

З його слів, США дають позику усім охочим на те, щоб купити квитки з України.

Чому Львів? Хіз Моррісон каже, що довго вагався, чи їхати. Але останні 24 години були вирішальні.

"Ми маємо тут будинок, син ходить до школи. Але в останні кілька днів ситуація змінилась, тому вирішили готуватись їхати до Львова. А у Львові будемо стежити, як розвиватиметься ситуація. Нам дуже добре в Україні, ми не хочемо нікуди їхати, тут наш дім", - каже він.

Квартиру забронювали 11 лютого через сервіс Airbnb. Поки що на тиждень, а там будуть орієнтуватись, чи спаде напруженість.

Хіз згадує, що уряд у кожному повідомленні наполягав, що не будуть спеціально евакуювати громадян у разі війни, а тому кожен має подбати про себе заздалегідь.

"Зараз не так боїмось фізично постраждати. Але некомфортний рівень невизначеності, є ризик застрягти в Києві, що не зможемо залишити. Поки що дуже гарно виглядає перспектива побути у Львові, а далі мати більше варіантів дій на руках", - розповів Хіз.

Поки що рішення залишати Україну немає.

Його друзі-співвітчизники переважно не планують залишати Україну. Але за останні дні частина з них вирішила все ж поїхати за захід України, або ж взагалі тимчасово полетіти геть.

Поки що лишаємось у Києві

40-літній IT-спеціаліст з Нідерландів Бас Схойлінг попри заклик уряду вирішив поки що лишатись у Києві.

Він живе в Україні вже багато років, одружився і має тут житло.

"Посольство зі мною ще не контактувало. Вони просто оголосили, що громадяни Нідерландів мають залишити країну", - розповідає Бас.

Ніяких особистих дзвінків чи листів ще не було.

Автор фото, ВВС

"Мій план - нічого не роботи поки що. Якщо буде реальне вторгнення - немає плану Б, просто живу тут, маю машину і може кудись поїдемо", - додає він.

Для прикладу, родина може поїхати на захід країни, але ще нічого для цього Бас не робив.

"Мої друзі експати переважно стурбовані, але ніхто не планує залишати Україну чи Київ. Принаймні так роблять мої друзі голландці", - додав він.

Можливий напад Росії - складна тема для розмови для нього. Але каже, що Україна зараз топтема ЗМІ у Нідерландах.

"Але тут немає їхніх кореспондентів, вони просто передають ці панічні новини", - розповів Бас.

Лечу до США

Відомий документаліст Чад Грасіа, який давно живе в Києві, таки вирішив тимчасово залишити Україну після дзвінка з держдепу США. Про це він розповів у відео на своїй сторінці в фейсбук.

"Я перебуваю на дачі в Козині під Києвом. Мені зателефонували з посольства кілька разів, потім з держдепу. Мені сказали, що краще поїхати з України. Думаю полечу через день. Скоріше за все в Португалію, землю моїх предків", - заявив пан Грасіа.

За його словами, він залишиться у друзів на кілька тижнів, допоки "ситуація не заспокоїться".

"Зараз збираю речі і буду прощатись з друзями, маю тут їх багато, є багато проєктів. Але мені сказали в держдепі, що якщо я не поїду, то їм потім доведеться сюди посилати людей, щоб забрати, ризикувати їхніми життями. Це було вирішальне", - пояснив він своє рішення.

Але все ж таки сподівається, що все буде добре і він скоро повернеться в Україну.

У групах експатів в Україні думки дуже різняться, від закликів не зважати, до порад, як краще виїхати.

Хтось жартує, що треба стежити за угорцями і китайцями, які мають гарні стосунки з Росією.

А хтось просто каже не панікувати.

"Не панікуйте і лишайтесь спокійними, як і більшість експатів", - написав у групі один з іноземців.