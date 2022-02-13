Оманливе кохання. Як не стати жертвою шахраїв на сайтах знайомств

Чагил Касапоглу

ВВС

19 хвилин(и) тому

Автор фото, YZABEL DZISKY Підпис до фото, Ісабель Дзіскі у Стамбулі

Навіть звичайні романтичні стосунки нерідко приносять розчарування та біль. А в ілюзорному світі високих технологій ще легше стати жертвою цинічного обдурювання.

Французька кінематографістка Ісабель Дзіскі захопилася інтернет-знайомствами та зазнала нищівного удару.

Жінка розповіла ВВС, як заочно закохалася в людину, що виявилася пройдисвітом, як зрештою дізналася всю правду, і як це розбило їй серце.

"Тоні"

Все почалося у 2017 році. Ісабель було 46 років, вона була самотня та задумала зняти документальний фільм про інтернет-знайомства. Насамперед треба було знайти людей, які б погодилися дати інтерв'ю.

"Спершу я відвідувала ці сайти для роботи. Але мої самотні подруги так багато розповідали мені про інтернет-побачення і різні цікаві романтичні історії, що я подумала: "Якщо інші люди знаходять любов у мережі, то, може, вдасться і мені?"

Якось вона натрапила на акаунт красивого чоловіка, який представлявся Тоні Колбі, хірургом із Лос-Анджелеса. Він писав, що планує незабаром приїхати до Франції.

Почалося спілкування. Сайт знайомств визначив їх як "відповідну пару". Вони розмовляли одне з одним близько тижня.

"Він розповідав мені про своє життя, а я розповідала про своє. Виявилося, що і в нього, і в мене є донька і собака, причому їхні імена виявилися схожими. Жінки вірять у подібні збіги, це здалося мені дуже романтичним. Я сама не помітила, як захопилася".

Потім Ісабель захотіла побачити його по відеозв'язку.

Зустрічаючись увечері з друзями, вона зателефонувала "Тоні", щоб і вони могли подивитись на нього.

Підпис до фото, Історія Ісабель почалася з інтернет-знайомства

"Це була рухома голова на маленькому екрані. У таких випадках більше думаєш про те, як самій добре виглядати, тож я не дуже придивлялася до деталей", - розповідає Ісабель.

Вони ще якийсь час переписувалися та перемовлялися, а потім "Тоні" раптом перестав виходити на зв'язок без пояснення причин.

"Мурат"

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Нарешті віртуальний шанувальник відповів на дзвінок і приголомшив її звісткою, що він насправді не Тоні, а Мурат.

"Він сказав, що він турок і живе в Стамбулі. Я не розсердилася, хоч і була здивована. А найбільше мене вразив новий збіг: мого колишнього чоловіка теж звали Мурат".

"На питання, навіщо було називатися чужим ім'ям, він відповів, що боявся, щоб його близькосхідне походження не зашкодило нашим стосункам. Я сказала, що для мене в цьому немає жодної проблеми, тому що мій колишній чоловік був французом арабо-турецького походження, що я навіть рада такому збігу, і нехай він не переймається".

"Я все ж таки вирішила пошукати про нього якусь інформацію в Google, і знайшла масу фото, відео та текстів турецькою мовою. Він був скрізь, навіть на місцевому телебаченні. Не могло бути сумнівів - він справді існує і є відомим хірургом".

Все йшло непогано: короткі відеодзвінки, часті любовні листи та обіцянки скоро побачитись.

Потім "Мурат" повідомив, що перш ніж приїхати до Парижа, йому треба купити в Шанхаї медичне обладнання. Тоді пролунав перший сигнал тривоги.

"Він зателефонував мені, сказав, що перебуває у Шанхаї, що у нього не працює кредитка, і попросив вислати йому три тисячі євро, а як тільки він владнає справи, то відразу ж прилетить до Франції".

Вона трохи здивувалася, як це відомий лікар раптом виявився без копійки, і порадилася із подругою. Та лише посилила підозри Ісабель, але вона все ж таки переказала 200 євро.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Кетфішинг - явище не нове, але під час пандемії кількість фейкових акаунтів та інтернет-афер збільшилася

"Сама не знаю, навіщо. Я подумала - раптом карта, оформлена в Туреччині, не діє в Китаї? Він подякував і показав мені по відеозв'язку авіаквиток до Парижа. Він повинен був прилетіти через три дні", - розповідає Ісабель.

Збуджена та радісна, Ісабель вирушила в аеропорт, але перша зустріч так і не відбулася.

"Я чекала й чекала, а він не з'явився!" - на цих словах вона зробила довгу паузу і перевела подих.

"Я знову почала дзвонити, він не відповідав. Зрештою, я не на жарт розсердилася, але все-таки ще мала до нього добрі почуття і хотіла, принаймні, отримати пояснення".

Звичайно, на цьому етапі думки про шахрайство і дипфейки у неї були, але Ісабель гнала їх геть.

"Це неможливо! Цього просто не може бути! Я ж бачила його на екрані, він був справжній! Мої друзі бачили, мої діти бачили! У якийсь момент мені здавалося, що я божеволію".

За кілька днів "Мурат" з'явився знову. Ісабель вимагала побачити його не в телефоні, а на великому комп'ютерному екрані.

"Якість була погана, відео відставало від звуку. Я подумала: може, проблеми зі зв'язком. Коли він говорив, чулися якісь клацання: клік-клік-клік. Я пригорнулася впритул до екрану і пильно вдивлялася. Картинка періодично "заморожувалася".

Ісабель записала розмову і вирішила звернутися до фахівця. Знайомий відеоредактор показав дипфейк Барака Обами на YouTube.

Ісабель побачила масу подібних ознак і нарешті зрозуміла, що її водять за носа. Відео "Мурата" явно скидалося на підробку.

"Мені було нестерпно соромно, я відчувала себе наївною дурепою. У мені живе дух рок-н-ролу, я ніколи не падаю духом. Але цього разу мені здавалося, ніби мене пограбували і зґвалтували. Він насміхався з моїх почуттів і плюнув у душу. Ми писали одне одному стільки прекрасних слів! Я показала йому моїх дітей!

"Девід"

У Ісабель залишилося одне бажання: висловити людині, що ховається за екраном монітора, все, що вона про неї думає. Вона вимагала відповісти, обіцяла навіть заплатити, якщо він вийде на зв'язок. І ось цей момент настав.

"Я знаю, що ви не Мурат. Хто ви такий, нарешті?" Пролунали ті ж клацання, він запитав, чому я так говорю, і відразу від'єднався, - продовжує розповідь Ісабель. - А потім надіслав текстове повідомлення, в якому зізнався, що він Девід, 20-річний комп'ютерний хакер із Нігерії".

Ісабель здивувало, навіщо персонаж із трьома іменами почав відверті розмови, замість того, щоб просто зникнути? Може, захотів похвалитися перед ошуканою жертвою своєю спритністю.

"Я запитала, навіщо він так зі мною вчинив. Він відповів, що створив кілька фальшивих акаунтів і витягнув масу грошей у людей з усього світу. Одного разу він навіть знову вийшов на відеозв'язок. Я розмовляла з ним разом із подругою. Він заявив, що завдяки таким як я став багатою людиною, а гроші йому потрібні для того, щоб навчатися в Канаді та спробувати стати професійним футболістом".

Особистість Мурата шахрай, за його словами, використав суто випадково, не знаючи, що його ім'я збігається з ім'ям колишнього чоловіка Ісабель, і це так сильно на неї подіє.

Зустріч двох жертв

Ісабель була спустошена та розбита. Щоб поставити у цій справі крапку, вона вирішила побачитись зі справжнім Муратом, у чиє фальсифіковане зображення закохалася. Знайшла у соцмережах номер його телефону. Турецький лікар відповів, що йому відомо про хибні облікові записи, створені від його імені, що він не бажає мати з шахраями ніякої справи і не має наміру про це розмовляти.

"Тоді я вирішила відправити йому відеоповідомлення. Сказала, що я реальна людина, не завдам йому шкоди - врешті-решт ми обидва жертви - і можу дати йому деяку інформацію".

Мурат погодився зустрітися, і Ісабель взяла квиток до Стамбула.

"Босфор виглядав приголомшливо, але мені було так сумно і самотньо!" - згадує вона.

Хірург явно ставився до незнайомки з підозрою.

"Я вирушила до клініки, де він працює. Це було дивне відчуття - я кілька місяців вважала, що розмовляю саме з ним. Його секретарка сказала, що він чекає. Я відчинила двері і побачила його живого".

Голос Ісабель затремтів, і на очах виступили сльози.

"Він, зрозуміло, не знав, що я була закохана в його образ, але був поштивий. Я постаралася не влаштовувати драму і нічим не видавати моїх почуттів. Я весь час повторювала собі: це не він!"

Автор фото, Getty Images

"Я показала йому скріншоти людини, яка говорила зі мною від його імені, і порадила звернутися в поліцію. З його обличчя було видно, що це справило враження. Він сказав, що не може змушувати пацієнтів чекати, і запропонував зустрітися за вечерею".

Ісабель каже, що вечір пройшов приємно. Вже тоді їй спало на думку зняти про цю історію документальний фільм. Не відкладаючи справи, вона зв'язалася з турецькими продюсерами та акторами.

Вона ще кілька разів літала до Стамбула і бачилася з Муратом.

"Ми якийсь час спілкувалися, але потім це добігло кінця. Він прекрасний чоловік, але вся ця історія його сильно засмутила. З нього було досить".

ВВС зв'язалася з лікарем та його адвокатом. Вони не стали коментувати конкретний випадок, але сказали, що постаралися попередити всіх, кого можна, про фальшиві облікові записи, створені від його імені. Ісабель була не першою, хто звернувся до нього з такою інформацією.

Турецька поліція порушила справу про комп'ютерне шахрайство, але розслідування загальмувало через брак доказів. Акаунти створювали із закордонних адрес.

Ми змінили ім'я лікаря на його прохання.

"Умійте давати здачі!"

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Ісабель продовжує роботу над своїм фільмом і сподівається, що це допоможе їй упоратися із душевною травмою.

Вона каже, що хоче звернутися до усіх потенційних жертв дипфейків та кетфішингу.

"Розпочавши з кимось віртуальне спілкування, треба якнайшвидше вимагати особистої зустрічі, а не впадати у "наркотичну залежність". Правильно також не таїтися від рідних та друзів".

"Ми повинні давати здачі. Слід викривати цих примарних коханих і не соромитися про них розповідати. Так, ми користуємося сайтами знайомств, бо хочемо кохати та бути коханими. Тут нема чого соромитися".

Автор фото, YZABEL DZISKY

Що таке дипфейк та кетфішинг?

Нова реальність принесла нові слова. Дипфейк - комп'ютерна технологія, за допомогою якої у відеоматеріалах до тіла однієї людини приставляють обличчя іншої. Кетфішинг (catfishing) - це коли шахрай створює обліковий запис не під своїм ім'ям і втягує жертву в мережеве спілкування, представляючи себе в максимально привабливому вигляді (до котиків жодного відношення не має, але спочатку вираз виник від того, що "ловці" викладали свої фото та відео із симпатичними тваринами на руках).

Британська поліція попереджає, що аферисти вигадують нові витончені способи маніпулювання закоханими жінками. Їхня кінцева мета - змусити переказувати їм гроші так, щоб це якомога довше не викликало підозр.

У січні-листопаді 2020 року кількість подібних випадків порівняно з аналогічним періодом попереднього року зросла на 20%, а загальна сума викрадених коштів - на 12%, досягнувши 18,5 млн фунтів (близько 25 млн доларів).

За даними дослідження, проведеного в 2019 році, 27% користувачів сайтів знайомств мало не стали жертвами кетфішерів, тобто тих, хто створив фейковий обліковий запис.

Декілька порад фахівців:

ставте якнайбільше питань;

не покладайтеся на те, що людина повідомляє про себе, шукайте інформацію про неї в інтернеті та соціальних мережах;

обговорюйте все з рідними та друзями та дослухайтесь до їхніх порад;

спілкуйтеся тільки на сайтах знайомств, не давайте свій телефон та електронну адресу, доки не впевнені в людині стовідсотково;

і останнє: ніколи нічого нікому не платіть.