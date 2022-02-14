Канцлер Німеччини їде до Києва та Москви. Чому він так довго не втручався у конфлікт?

Григор Атанесян

ВВС

52 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

У понеділок канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським, а у вівторок проведе переговори із російським лідером Володимиром Путіним.

Візит Шольца до Москви анонсували на тлі критики з боку інших країн НАТО, які звинувачують Німеччину у бездіяльності та незадоволені її відмовою постачати Києву зброю.

Шольц також не говорив з усією однозначністю, що у разі російського військового вторгнення в Україну газопровід "Північний потік-2" не буде запущений - хоча прямо цього теж не виключав.

"Стратегічна невизначеність"

Росія та країни НАТО з листопада обмінюються звинуваченнями, погрозами, пишуть один одному листи та проводять переговори, сперечаючись про розширення альянсу та майбутнє України.

Шольц обійняв посаду канцлера на початку грудня і відразу підключився до публічної дипломатії навколо цього конфлікту.

Але у лютому він став діяти активніше - зустрівся у Вашингтоні з президентом США Джо Байденом, прийняв у Берліні лідерів Франції, Польщі та країн Балтії та запланував візити до Києва та Москви - у такому порядку.

Шольц каже, що він їде попередити Росію про вкрай дорогу ціну, яку вона заплатить, якщо розпочне вторгнення в Україну.

Але він не розкриває, про які саме санкції йдеться - німецький канцлер наполягає, що у цих питаннях потрібно зберігати "стратегічну невизначеність" і не викладати всі козирі на стіл.

Замість ескалації Шольц хоче запропонувати дипломатію - підтримати переговори в усіх наявних форматах, від "нормандського", де зустрічаються представники Росії, України, Німеччини та Франції, до ОБСЄ, Ради Росія-НАТО та діалогу між США та Москвою.

"Де Олаф?"

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Критики в Німеччині та за кордоном звинувачували Шольца в тому, що він усунувся від вирішення суперечки між Росією та Заходом про майбутнє України.

У 2014-2015 роках Ангела Меркель виступала неформальною лідеркою Європи та відіграла важливу роль в укладанні перемир'я на сході України. Зараз домовитися з Путіним намагається французький президент Еммануель Макрон, а всі головні питання вирішуються між Росією та США.

У цій кризі Макрон сидить за кермом, а Шольц виглядає просто пасажиром, пише німецька газета Handelsblatt.

У німецьких соцмережах поширювалися хештеги #WoIstOlaf та #WoIstScholz - "Де Олаф?" та "Де Шольц?". Соцопитування показували падіння його рейтингу.

Але канцлера не варто судити за мірками його попередниці, сказав у розмові з ВВС німецький політолог Марсель Дірсус, співробітник Інституту безпекової політики Кільського університету.

"Ангела Меркель була при владі довше за більшість демократичних лідерів, вона викликала величезну повагу, і її авторитет виходив за межі її посади. Тож це не провина Олафа Шольца - він щойно обійняв посаду", - вважає політолог.

Крім досвіду, Шольц і Меркель мають ідеологічні відмінності - новий канцлер належить до Соціал-демократичної партії, яка історично займала більш гнучку позицію до НДР і Москви, ніж християнські демократи Меркель.

Щоразу, коли йдеться про Росію, соціал-демократи повертаються до Ostpolitik [Східної політики], якої ФРН дотримувалась під час Холодної війни, вибудовуючи відносини з НДР і з Москвою, - говорить Дірсус. - Вона глибоко закладена у мисленні соціал-демократів".

Шольцу постійно нагадують про Герхарда Шредера - ексканцлера від Соціал-демократичної партії, який тепер обіймає посаду голови ради директорів "Роснефти" та Nord Stream AG, компанії-оператора газопроводу "Північний потік".

Шредер публічно повторює риторику Кремля - звинувачує Україну у "брязканні зброєю" та агресії проти Донбасу.

"Він не говорить від імені уряду. Він не працює в уряді. Він не входить до уряду. Зараз канцлер - я, і політика Німеччини - це те, що ви чуєте від мене", - відповів Шольц на запитання CNN про попередника.

Посилення риторики Росії та тиск з боку союзників змушують Шольца діяти активніше, вважає Дірсус з Кільського університету.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Німеччина заявляє, що направить додаткові війська до Литви, але відмовляється надсилати зброю в Україну

Берлін оголосив, наприклад, про відправку до 350 військових у Литву. Політолог наголошує, що розміщення додаткового контингенту було заплановано раніше, просто процес був пришвидшений, щоб створити позитивну новину.

"Німеччина виглядала настільки погано, що їй потрібно було зробити хоч щось", - каже Дірсус.

Російський газ - слабкість чи козир?

Якщо Росія почне вторгнення в Україну, то "Північного потоку-2" не буде, заявив Джо Байден, стоячи поряд із Шольцем на спільній пресконференції.

"Ми зупинимо [його запуск]", - попередив американський президент.

Проте Шольц уникнув питань про газогін. Після цього президент України Володимир Зеленський скасував зустріч з Анналеною Бербок, яка приїхала до Києва як голова МЗС Німеччини.

Сама Бербок неодноразово говорила, що Берлін готовий до жорстких санкцій, зокрема й відмови від "Північного потоку-2" . Але вона належить до партії "Зелених" і ще до виборів обіцяла не запускати газопровід у разі перемоги.

Серед однопартійців Шольца, соціал-демократів, ставлення до проєкту складніше. Міністерка оборони Крістін Ламбрехт, наприклад, наполягає, що він прямо не пов'язаний з конфліктом.

"Північний потік-2" закінчується у федеральній землі Мекленбург - Передня Померанія, і її голова Мануела Швезіг, також член Соціал-демократичної партії, активно підтримує російський газогін.

"Мені здається, значення "Північного потоку-2" може бути перебільшеним, але з боку України справедливо очікувати від Берліна ясної позиції, і для мене загадка, чому її немає", - каже Марсель Дірсус.

За словами політолога, Берлін розуміє, що у разі агресії Росії проти України запуск газопроводу стане практично неможливим, тому що США робитимуть усе, щоб зупинити проєкт.

Він пов'язав сумніви Шольца з тією ж Ostpolitik, яка бачить у торгівлі можливість впливу на міжнародних партнерів.

За словами політолога, у Німеччині існує погляд на постачання російського газу не як на односторонню залежність від Росії, а як на взаємозалежні відносини, які однаково важливі для покупця та продавця.

"Знову ж таки, це дуже спірний підхід. Дехто вважає, що німці щиро так думають. Інші ж кажуть, що це просто відмовка для досягнення своїх економічних інтересів", - додає Дірсус.

П'ять тисяч касок - і жодних гаубиць

Берлін блокує постачання Україні зброї - наприклад, снайперських гвинтівок - у межах структур НАТО. Він також забороняє третім країнам перенаправляти своє озброєння до Києва: уряд Естонії не отримав дозволу на відправку гаубиць німецького виробництва.

Поки що Берлін погодився лише обладнати в Україні військово-польовий шпиталь та виділити 5 тис. касок для української армії.

"Що німецькі політики хочуть відправити в Україну? Шоломи? Це ганьба на весь світ!", - обурювалася в інтерв'ю Der Spiegel лауреатка Нобелівської премії з літератури Герта Мюллер.

Шольц у відповідь каже, що Німеччина найбільше зробила для економічної підтримки України, виділивши близько 2 млрд доларів за останні сім років. Що ж до шоломів, то їх попросила українська влада.

"Німецький уряд багато років має чітку позицію - ми не відправляємо озброєння в кризові регіони, і ми не відправляємо смертоносну зброю в Україну", - сказав Шольц в інтерв'ю німецькому громадському телебаченню.

Проте експерти кажуть, що це не так - і Берлін не раз схвалював постачання зброї до Єгипту, ОАЕ та Саудівської Аравії, хоча ці країни беруть участь у кривавій війні в Ємені, яка призвела до голоду та гуманітарної катастрофи.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Німецькому канцлеру доводиться враховувати позиції своїх партнерів щодо коаліції, зокрема голови МЗС Анналени Бербок

Але до Росії у німців особливе ставлення через історичні причини, насамперед Другу світову війну, вважає Дірсус: "Нацистська Німеччина знищила мільйони росіян, і це не можна просто забути. Щоразу, коли німці думають про політику щодо Росії, вони думають про заподіяні страждання та смерть, і це впливає на політику на адресу Москви".

Тому для багатьох у Німеччині неприйнятна думка про німецьку зброю, яка буде спрямована на російських солдатів.

"На жаль, це вибіркове тлумачення історії, тому що, зрозуміло, німці завдали жахливих страждань не лише росіянам, а й українцям", - каже політолог.

Але він вважає, що особливе ставлення до Москви пов'язане з історією об'єднання Німеччини 1990 року.

"На відміну від американців, німці не думають про те, що вони перемогли у Холодній війні. Берлінська стіна впала завдяки дипломатії та завдяки згоді Москви на об'єднання. І мені здається, що в Німеччині є відчуття обов'язку щодо Росії", - зауважує він. .

Але проти постачання зброї в Україну є й прагматичніші аргументи, додає політолог: громадська думка.

"Широко поширена думка, що постачання озброєння Україні на цей момент приведе лише до ескалації конфлікту - що відправляючи зброю ми не допоможемо українцям, а, навпаки, зробимо їхнє життя складнішим", - каже Дірсус.

70% німців проти постачання зброї Україні, і лише 21% - за, показало опубліковане на початку лютого опитування, яке провела німецька мовна компанія ARD.

"Якщо ти хочеш переобратися, абсолютно раціонально бути проти цього. А політики зазвичай хочуть переобратися - у демократичних країнах, принаймні", - додає політолог.