"Тут наш дім". Американці, які відмовились залишати Київ

Олег Черниш

BBC News Україна

1 година тому

Автор фото, Укрінформ Підпис до фото, Марш за Україну в Києві

Влада США настійливо закликала своїх громадян негайно залишити Україну через загрозу російського вторгнення. Воно, на думку американських високоповадовців, може відбутись вже найближчими днями.

Але не всі громадяни США, які мешкають в Україні, дослухались до порад свого уряду. Чому?

ВВС News Україна поговорила з деякими із них - бізнесменами, вчителями, волонтерами - про їхнє рішення залишитися.

"Мій дім тут"

Питання, чи залишати Україну - зараз одне з найбільше обговорюваних у фейсбук-групах іноземців, що тимчасово опинилися чи вже тривалий час тут мешкають.

Загалом вони намагаються підтримати українців і не вірять в неминучість повномасштабної атаки на Київ, про яку тривалий час кажуть західні медіа, називаючи навіть ймовірну дату - 16 лютого.

Американець Шон Алмейда народився в Бостоні, штат Массачусетс, але з 2014 року будує бізнес в Києві.

Він директор компанії з нерухомості і зараз, незважаючи на загрозу, не має наміру тікати з України.

"Я не поїхав під час Майдану, ні тоді, коли Росія захопила Крим, ні в час початку воєнних дій на Донбасі. Хай Байден каже, що хоче, а я не збираюся піддаватись паніці й покидати країну, яку вже давно вважаю рідним домом", - розповідає він ВВС News Україна.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, "Я не покину країну, яку вважаю рідним домом", - каже Шон Алмейда

Шон не вірить, що вторгнення РФ насправді таке неминуче, як про це кажуть західні медіа і дипломати.

В Україні американець не тільки робить бізнес, але й завів родину.

"У мене тут сім'я, а трохи більше року тому народилась донька", - каже він.

Зараз, із наближенням 16 лютого, бізнесмен відправив до Львова близьких - дружину, тещу й двох доньок. Сам він твердо вирішив не покидати Київ.

З американського посольства з ним ніхто не контактував щодо евакуації, додає Алмейда.

Колишній американський військовий Девід Пластер в Україні вже майже 10 років. Він активно займається волонтерством й достатньо публічний.

Наприклад, бере участь в зйомках ютуб-шоу "Зупини Лося", де йому доводиться стикатися з хамством українських автоводіїв. Також займається проєктами з благоустрою свого "рідного краю" - спального масиву Борщагівка в Києві.

Автор фото, Девід Пластер Підпис до фото, Девід Пластер допомагає українським військовим

Крім того, американець навчає українських солдатів тактичній медицині і англійській мові. Був на Майдані і їздив на фронт на Сході України.

На питання, чому зараз він не боїться нападу Росії та не залишає Київ, Девід відповідає просто: "Тому що тут мій дім".

Розмірковуючи на тему, що йому найбільше подобається в Україні, він відразу заявляє "Борщ і пампушки!". Згодом, вже серйозніше додає, що любить цю країну за своїх друзів і за людей, яких тут зустрів.

"Ми готові битись"

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Джеймс Мартін народився в маленькому містечку в штаті Айова, університет закінчив в Мічигані, а згодом навчався в Москві в Інституті сталі і сплавів.

Коли Джеймс перебрався в Київ, то став тут працювати тут вчителем англійської та паралельно займатись акторством.

Новини про можливе вторгнення Росії не змінили його планів. Заклик Білого Дому про евакуацію він вирішив проігнорувати.

"Я не залишаю Україну, але це не значить, що я не поважаю Байдена чи уряд США", - пояснює він ВВС News Україна.

Джеймс має велику родину в Айові, і лише тиждень тому взяв шлюб з дівчиною в Україні.

"Я гадаю, що якщо люди досі тут, то вони не хочуть їхати звідси. Хоча було багато попереджень", - каже він.

Американець з Детройту Ніколас Тіке в Україні лише півтора року. В листопаді 2020 він переїхав до Дніпра, де жив і викладав англійську мову. З травня 2021 року Тіке займається тим самим вже в Києві.

Зараз тікати на батьківщину він не збирається.

Автор фото, Ніколас Тіке Підпис до фото, Американець Ніколас Тіке жив в Дніпрі і Києві

"Я думаю, що тут все нормально. Ми (американці в Україні. - Ред.) готові боротися, якщо буде потрібно. Ми готові, і це дім для багатьох. Разом ми єдині та сильні", - пояснює він свою позицію.

А про українську армію в разі нападу він міркує так:

"Вони більш здібні, ніж у 2014 році. Вони сильніші й об'єднані, і я думаю, що буде пролито багато крові, і це буде дуже погано. Ми просто хочемо миру", - підсумовує Ніколас і кидає наостанок: "Слава Україні!".

"Владімір заявив, що не буде вторгатись"

Автор фото, Alicia Day

Американка Аліса Дей живе в Дніпрі. Вона боїться вторгнення, але виїджати не буде. На це, щоправда, є і особисті причини.

"Я залишаюсь в Україні з декількох причин. По-перше, Владімір (Путін - Ред.) заявив, що не буде вторгатись, тож і я не хочу нікуди їхати. По-друге, я невакцинована, по-третє, мій чоловік зараз в лікарні. По-четверте, якщо це і трапиться, то нас врятують", - міркує вона.

Окрім того, Аліса - зоозахисниця і веганка - не може покинути своїх "домашніх улюбленців": порося і теля. Вона купила їх в Україні через сайт оголошень в інтернеті, щоб врятувати від забою.

Тварин Аліса тримала в зйомній квартирі в Дніпрі і вигулювала у дворі. На початку осені мешканці будинку, незадоволені таким сусідством, викликали поліцію і тварин перемістили до притулку. Тепер Аліса доглядає за ними там.