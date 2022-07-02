Як мозок, який жінка заповіла науці, допоміг викрити її убивцю

Філ Шепка та Кейт Бредбрук

BBC News

40 хвилин(и) тому

Автор фото, Contributed Підпис до фото, Діана Стюарт працювала в початковій школі

Після того, як влітку 2010 року його дружина Діана померла від епілепсії в їхньому зеленому сільському будинку, Ієн Стюарт погодився на збереження її мозку для медичної науки. Кілька днів тому цей зразок мозку допоміг визнати Стюарта винним у вбивстві Діани. Як наука допомогла зловити вбивцю?

Запитайте Ванессу Істон про її давню сусідку Діану Стюарт, і вона розповість про усміхнену, турботливу та комунікабельну шкільну секретарку.

"Вона була просто чудовою людиною, з якою будь-хто міг поговорити", - каже Ванесса, яка з 1993 року жила навпроти Стюартів у південному Кембриджширському селі Бессінборн.

Ванесса давно захоплювалася вмінням матері двох дітей плести підвісні кошики для квітів.

Жінки часто доглядали за кішками одна одної під час відпочинку і разом насолоджувалися щорічним феєрверком у селищі.

"Вони здавалися ідеальною, щасливою родиною, - каже Ванесса про Стюартів. - Було так очевидно, як сильно вони люблять своїх хлопців".

Автор фото, Contributed Підпис до фото, Діана з чоловіком на щорічному шоу феєрверків

Але 25 червня 2010 року все змінилося.

За словами Стюарта, він повернувся додому з магазину і побачив, що його 47-річна дружина знепритомніла, коли розвішувала прання. Пізніше її оголосили мертвою.

Розслідування того ж року дійшло висновку, що вона зазнала раптової смерті від епілепсії, яка щороку вбиває близько 600 людей.

Хоча Діана не мала нападів близько 18 років, її смерть тоді не викликала жодних підозр.

Занепокоєння з'явилися після того, як через шість років померла друга жінка - наречена Стюарта, дитяча письменниця Гелен Бейлі.

Він таємно дав Гелен наркотики і задушив її, щоб успадкувати її статки у розмірі майже 4 мільйони фунтів стерлінгів, і викинув її тіло у вигрібну яму під їхнім будинком у Ройстоні, графство Гартфордшир.

Автор фото, South Beds News Agency Підпис до фото, Гелен Бейлі також стала жертвою свого нареченого

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Стюарта засудили за вбивство Гелен у 2017 році, й тоді поліція звернула увагу на смерть Діани.

Це розслідування зіткнулося зі значними перешкодами.

Окрім того, що тіло Діани кремували, під час патологоанатомічної експертизи 2010 року не провели повний токсикологічний аналіз.

Єдиний проведений скринінг ліків стосувався лише протиепілептичного препарату.

Рішення кремувати тіло дружини ухвалив Стюарт. Під час його свідчень на суді прокурори звинуватили його в тому, що він вирішив кремувати Діану саме для того, щоб приховати сліди.

Однак у детективів був один, досить незвичайний варіант. Діана заповіла свій мозок для медичних досліджень, на що Стюарт погодився.

Без цієї згоди це важливе джерело доказів було б знищене.

Джером Кент, начальник розслідувань відділу боротьби зі злочинністю Бедфордшира, Кембриджшира та Гартфордшира, сказав, що її мозок не використали, але він зберігався в лікарні.

За його словами, мати такий доказ було "абсолютно вирішальним - без цього ми б не змогли домогтися засудження".

"Також важливо пам'ятати, що якби вона померла з природних причин, ми хотіли мати можливість повідомити родині, що їхні занепокоєння та підозри були безпідставними", - додав він.

Підпис до фото, Професор Колін Сміт

За словами невропатолога, професора Коліна Сміта з Единбурзького університету, поліція вкрай рідко використовує збережені тканини мозку в розслідуваннях.

"Я ніколи раніше не стикався з такою ситуацією", - каже він.

"Коли нам заповідають мозок, ми знаємо, що з людиною не так, тож у поліції немає реальної потреби проводити розслідування цих випадків", - пояснює вчений і каже, що таку ситуацію в Британії можна вважати винятковою.

До повторного дослідження мозкової тканини Діани залучили низку вчених і патологоанатомів.

Професор Сафа Аль-Саррадж, консультант-невропатолог лікарні Королівського коледжу, сказав присяжним, що виявив "зміни в мозку,... що відповідають ранній ішемії", що він визначив як "пошкодження клітин через нестачу постачання кисню та крові".

За його словами, він не сподівався знайти будь-які ознаки ішемії у "здорової людини" і зазначив, що їх можна знайти у випадках, коли людина помирає після того, як зазнала не могла нормально дихати "30 та більше хвилин".

Підпис до фото, Родина Стюартів жила у невеликому селищі

Інший свідок-експерт, невропатолог-консультант доктор Кірен Аллінсон, не знайшов "ніяких доказів нещодавнього нападу", хоча додав, що це не означає, що це не була раптова смерть від епілепсії.

Патологоанатом з міністерства внутрішніх справ Нат Кері, який дав свідчення на судовому процесі про вбивство Гелен Бейлі в 2017 році, сказав, що епілепсія може бути лише однією з причин смерті Діани.

Але, за його словами, існує ймовірність "задушення або втручання в механіку дихання або якогось вживання наркотиків".

Доктор Кері сказав присяжним, що очікував побачити травми на тілі людини, яка впала на бетон під час нападу. Але їх не було.

Автор фото, Kate Bradbrook/BBC Підпис до фото, Сусід Віктор Ніксон був свідком подій

Коли померла Діана, Стюарт зателефонував 999.

"У моєї дружини був напад. Вона в саду", - сказав він оператору.

На запитання, чи дихає його дружина, він відповів: "Ні, здається, ні".

Сусід Віктор Ніксон допоміг санітарам швидкої допомоги знайти будинок Стюартів.

"Я бачив, як вони опускали великі пальці вниз і хитали головами, відповідаючи на запитання прибулих парамедиків. СЛР припинили", - сказав він.

"Один з них обійняв Стюарта, який мав ознаки стресу та занепокоєння", - додав сусід.

Автор фото, Kate Bradbrook/BBC Підпис до фото, Ванесса Істон пам'ятає, що біля тіла Діани не було крові

Приблизно в той же час Ванесса, яка працювала медсестрою, повернулася додому і побачила тіло Діани.

"Я пам'ятаю, як тоді подумала: "Слава Богу, що немає крові… вона виглядає ідеально".

За її словами, смерть Діани була абсолютно несподіваною.

"Вона була здорова. Я знала про епілепсію, її добре контролювали", - розповіла сусідка.

Після смерті Діани Стюарт продовжував жити далі. Він купив спортивне авто, а потім розпочав стосунки з Гелен Бейлі.

У квітні 2016 року Стюарт повідомив про її зникнення.

Через три місяці її тіло знайшли у "смердючій" вигрібній ямі поруч із трупом її такси Бориса.

Автор фото, Kate Bradbrook/BBC Підпис до фото, Сусід Пол Істон

Чоловік Ванесси Пол сказав, що "події та уся історія, пов'язана з тим розслідуванням, ... видавалися абсолютно дивними".

"Я б ніколи не подумав, що він може когось убити", - додав він.

66-річний чоловік розповів, що не мав зі Стюартом близьких стосунків: "Мені було непросто спілкуватися з ним. Я помітив, що він занадто наближається, коли розмовляє з тобою, тож почуваєшся так, ніби порушують твій особистий простір".

Пол також додав, що Стюарт не звик тримати зоровий контакт й іноді "мав дивну реакцію, якесь гигикання, яке не відповідало розмові".

Наразі справжня мотивація вбивства Діани так і лишається невідомою, і Ванесса не може зрозуміти, чому він зробив те, що зробив.

"У Ієна було так багато всього. У нього була любляча сім'я. У нього було прекрасне життя. Він просто не знав, як йому пощастило, й інші готові були б віддати усе, щоб опинитися в його становищі, з дійсно щасливою, люблячою дружиною", - каже жінка.

"Вона так пишалася своєю сім'єю. То навіщо все це кидати? Навіщо це робити? Як можна зробити це з такою люблячою жінкою і такою прекрасною людиною? Як можна зробити це з двома своїми чудовими хлопчиками? Було видно, що вони дійсно гарно виховані", - додає вона.

"Це просто не вкладається в голові".

Автор фото, Contributed Підпис до фото, Діана Стюарт

Та через шість років Стюарт вбив іншу партнерку.

Гелен Бейлі написала понад 20 книг, а у 2011 році під час відпустки на Барбадосі втратила свого чоловіка Джона Сінфілда - він потрапив у морську течію і потонув.

Вони зі Стюартом познайомилися через вебсайт для людей, які зазнали втрати, купили разом будинок і планували одружитися.

Маргарет Голсон, яка зблизилася з Гелен в останні місяці перед її убивством, сказала, що останній судовий процес над Стюартом змусив її знову усе згадати.

"Головне, що мене дуже злить, - якби тоді одразу доклали більше зусиль, щоб дізнатися, що з нею сталося, тоді моя подруга Гелен досі була б жива", - додає жінка.

Автор фото, Kate Bradbrook/BBC Підпис до фото, Маргарет Голсон дружила з Гелен Бейлі

Детектив Кент визнає, що "підозрілі фактори були, якщо порівняти їх з тим, що сталося з Гелен Бейлі".

"Звичайно, на тому етапі у нас не було такої інформації чи доказів", - каже він.

"На момент смерті Діани не було нічого, що могло б натякати на провину Ієна або на те, що вона загинула від його рук", - додає слідчий.

На запитання про те, чи можуть бути інші невиявлені вбивці, такі як Стюарт, він відповів: "Якби не розслідування щодо Гелен Бейлі, убивство Діани Стюарт зійшло б йому з рук".

І додав, що сподівається, що якщо інші такі убивці все ж є, то їх небагато.