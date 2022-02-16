Як в Україні вночі чекали вторгнення Росії, яке не відбулося

24 хвилин(и) тому

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Західні ЗМІ з посиланнями на дані американської розвідки називали датою можливого вторгнення Росії в Україну - 16 лютого, а орієнтовний час атаки - 3:00 за Києвом. Втім, станом на 11:00, цей прогноз не збувся. В українських соцмережах вторгнення, яке не відбулося, стало приводом для жартів та іронічних коментарів.

Користувачі у соцмережах жартома питають, коли дата наступного вторгнення та де можна подивитися трансляцію нападу.

"Ніщо так не відволікає від думок про Путіна та наступ, як читання. Читаю, як зробити ляльку вуду", - пише користувач Свят Марченко.

"16 лютого настало. Вторгнення не чую, але чую весну, пташки співають за вікном ще вдосвіта. А це означає, що земля вже не замерзне. То що там, можна повертати до Києва посольство і "вотетавсьо"? Чи вже є нова ритуальна дата?" - іронізує журналіст Сергій Сидоренко.

"Останнім часом відчуття, що ми знімаємо новий сезон "Чорного дзеркала", тільки в сюжеті замість свині Росія. Гидко відчувати, що для великої частини світу ситуація в Україні - розвага. Купа медіабізнесів вже з насолодою чекає війни, щоб отримати мільйони переглядів, шарів, лайків, хтось вже бачить Пулітцерівську премію за фото "мальчика в трусіках", - обурюється Богдан Глоба в фейсбуці.

"Я ні до чого не готувався цієї ночі. Я спав. І всі люди довкола мене - теж, - пише Денис Попович. - Уся ця криза продемонструвала руйнівні можливості інформаційної зброї, але після цього всі ЗМІ, які стали цією зброєю, мають закритися".

Кореспондент ВВС Ілля Барабанов пригадує чимало тривожних новин за останні місяці від західних ЗМІ, які не справдились.

"Мені цікаво, що вас найбільше здивувало з творчості умовної агенції Bloomberg і як ви далі ставитиметеся до інформації, яку отримуєте з цих джерел?" - цікавиться він у читачів.

Трансляція Reuters

Чимало жартів та навіть обурення в мережі зібрала онлайн-трансляція, яку запустило з Майдану Незалежності в Києві агентство Reuters. Стрім назвали "Краєвид на київський Майдан під час українсько-російської кризи".

"Reuters запустив стрім з Майдану на честь очікування агресії. І є ж ті, хто буде пів ночі "втичити" на Головпоштамт. Звірячий вишкір інформаційного світу", - пише журналіст Сергій Щербина.

"Прошу вибачення, але, Reuters, невже це прийнятно? Що ви очікуєте побачити? Авіаудар? Це для вас реаліті-шоу? І це не криза, це війна, яка почалася ще вісім років тому", - обурюється Меланія Подоляк.

Згодом журналіст київського бюро Reuters Сергій Каразій запевнив, що агентство не хотіло нікого образити чи збентежити, а трансляція триває вже п'ять днів і її неодноразово використовували провідні канали світу в своїх сюжетах.

"Україна є зараз темою номер один в новинах вже протягом кількох тижнів. Редактори хочуть показати своїм читачам/глядачам, як ця Україна виглядає, - пояснив він у фейсбуці. - Чому вибрали саме цю картинку, думаю, пояснювати не треба - Майдан це символ і серце України".

"Якби ми чекали на потенційні бомбардування, то встановили б камери в інших місцях, в Києві багато стратегічних об'єктів. Але ні. Просто Майдан це важливо. І красиво", - додав він.

Телемарафон єдності від Зеленського

Напередодні на 16 лютого президент Володимир Зеленський символічно призначив нове свято - День єднання.

"Цього дня ми вивісимо національні прапори, вдягнемо синьо-жовті стрічки та покажемо всьому світу нашу єдність", - пообіцяв президент.

Справді 16 лютого в місті кияни бачили багато додаткових прапорів, дітей в деяких школах просили прийти святково вдягненими для показових фото.

Крім того, з 8:00 до 10:00 по українських каналах транслювали телемарафон, який відкрив сам Зеленський. Окрім нього виступали також спікер парламенту Руслан Стефанчук, міністр оборони Олексій Резніков, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба тощо.

Зеленський, виступаючи на марафоні, заявив, що всі українці різні, але їх об'єднує "бажання жити, жити в мирі, жити щасливо, однією родиною, з дітьми, з батьками".

"Ми у себе вдома, ми в Україні, і ніхто наш дім так не любитиме, як ми любимо. І ніхто, тільки ми разом, зможемо наш дім захистити", - заявив президент.