Телеграм, видали мої оголені фото!
Через групи і канали в телеграмі поширюються особисті фотографії жінок без їхньої згоди.
За минулий рік кількість користувачів цієї платформи стрімко зросла.
Компанія заявляє, що модерує загальнодоступний контент і видаляє незаконну порнографію.
Однак розслідування ВВС виявило сотні інтимних фотографій жінок з понад 20 країн. У деяких випадках зливи особистих даних руйнують життя і штовхають жінок на відчайдушні кроки.
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