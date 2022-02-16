Телеграм, видали мої оголені фото!

51 хвилин(и) тому

Через групи і канали в телеграмі поширюються особисті фотографії жінок без їхньої згоди.

За минулий рік кількість користувачів цієї платформи стрімко зросла.

Компанія заявляє, що модерує загальнодоступний контент і видаляє незаконну порнографію.

Однак розслідування ВВС виявило сотні інтимних фотографій жінок з понад 20 країн. У деяких випадках зливи особистих даних руйнують життя і штовхають жінок на відчайдушні кроки.