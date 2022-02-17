Секс-фото і шантаж у Telegram: чим небезпечний популярний месенджер

Міжнародна група розслідувачів з питань дезінформації

BBC World Service

1 година тому

Автор фото, Klawe Rzeczy

Розслідування ВВС виявило, що інтимні фото жінок масово публікують у мережі телеграм з метою цькування, осоромлення і шантажу.

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Одна з героїнь розслідування Сара з Куби розповіла, що її оголене фото потрапило в мережу і з'явилося в телеграм.

Потім її дані з номером телефону виклали в інстаграм і фейсбук, а за номером почали зв'язуватися чоловіки з непристойними пропозиціями.

"Вони змусили мене почуватися повією, адже [вважали], що я сама виклала те фото", - каже Сара.

Автор фото, EPA Підпис до фото, "Я не хотіла виходити з дому, не хотіла спілкуватися з друзями. Я дуже страждала", - згадує Сара

Сара (ім'я вигадане) поділилася світлиною з однією людиною, і потім її побачили 18 тисяч підписників місцевої телеграм-групи, більшість з яких мешкали в її районі в Гавані.

"Я не хотіла виходити з дому, не хотіла спілкуватися з друзями. Я дуже страждала", - каже дівчина.

І це не поодинокий випадок.

Після кількох місяців розслідування ми знайшли великі телеграм-групи і канали щонайменше в 20 країнах, де підписники обмінюються тисячами таємно зроблених, викрадених або злитих зображень жінок. І поки що немає достатніх доказів того, що платформа розв'язує цю проблему.

Іншій героїні розслідування Нігяр довелося залишити рідний Азербайджан і почати нове життя в іншій країні.

Підпис до фото, Нігяр

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У 2021 році відео, на якому вона займалася сексом зі своїм тодішнім чоловіком, надіслали її родині, а потім виклали у телеграм.

"Моя мама не могла стримати сліз, коли розповідала, що отримала те відео, - згадує вона. - Я була спустошена, абсолютно спустошена".

Відео виклали у групу, що мала 40 тисяч підписників. На кадрах обличчя тепер вже колишнього чоловіка Нігяр було розмите, але її обличчя чітко видно.

Жінка вважає, що її колишній таємно зняв те відео, щоб шантажувати її брата, відомого критика президента Азербайджану. А матері сказали, що ролик опублікують у телеграм, якщо брат не припинить свою діяльність.

"Тепер вони дивляться на мене так, ніби я їх зганьбила. І байдуже, що це був секс із законним чоловіком", - каже Нігяр.

Вона посварилася з колишнім чоловіком через те відео, але він наполягає, що не мав до нього жодного стосунку. Ми намагалися отримати його коментар, але він не відповів.

Зараз Нігяр намагається жити далі.

"Легше не стало. Ходжу до психотерапевтів двічі на тиждень, - розповідає вона. - Вони кажуть, що поки що прогресу немає. Запитують, чи можу я забути те, що сталося, я кажу, що ні".

Фото Нігяр і Сари виклали у загальний доступ у телеграм, а платформа ніяк не відреагувала на це.

І таких історій багато.

BBC відстежує 18 телеграм-каналів і 24 групи у країнах від Росії до Бразилії, від Кенії до Малайзії. Загальна кількість підписників складає майже 2 мільйони.

Особисті дані, як-от домашні адреси й номери телефонів батьків, оприлюднюють поруч з відвертими фото.

Ми також бачили, як адміністратори груп просили учасників надсилати інтимні фото колишніх партнерів, колег або однокурсників на автоматизований обліковий запис, щоб їх можна було викласти, не розкриваючи особу відправника.

Telegram заявляє, що кількість його активних користувачів перевищила пів мільярда по всьому світу - це більше, ніж у твіттер.

Коли у січні 2021 року WhatsApp змінив політику конфіденційності, мільйони людей перейшли у телеграм.

Цей месенджер також обирають протестувальники в країнах, де цензурують ЗМІ.

Користувачі можуть писати повідомлення, не вказуючи своє ім'я чи номер телефону, а також створювати загальнодоступні чи приватні групи до 200 тисяч учасників або канали, які можна транслювати на необмежену кількість людей.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Телеграм став рупором масових антиурядових протестів у Білорусі

Однак, попри репутацію надійного інструменту для спілкування, телеграм лише частково захищає свої користувачів.

Наскрізне шифрування працює лише для так званих секретних чатів, де повідомлення можуть бачити тільки співрозмовники. А групові чати (на відміну від месенджерів Signal та WhatsApp) шифруванням не захищені.

Телеграм також приваблює користувачів, що шукають менш регульований простір, зокрема тих, кого забанили на інших платформах.

"За словами власника телеграм, платформа не хоче піддавати користувачів цензурі", - каже Наталія Крапива, технічний юрисконсульт з групи захисту цифрових прав Access Now.

Але дослідження ВВС виявило, що такий поверхневий підхід до модерації призвів до того, що телеграм став майданчиком для зливу й обміну інтимними фото.

Компанія не має політики боротьби з поширенням інтимних зображень, але зобов'язує користувачів "не публікувати незаконний порнографічний контент на загальнодоступних телеграм-каналах, ботах тощо", йдеться у правилах користування платформою.

Крім того, у публічних і приватних групах працює функція звітування. Є також спеціальні канали, де користувачі можуть повідомити про випадки порнографії.

Щоб перевірити, наскільки суворо телеграм дотримується цих правил, ми знайшли і повідомили про 100 порнографічних зображень. Однак місяць по тому 96 фото як і раніше висіли у відкритому доступі. Решту знімків ми не знайшли, оскільки вони були в групах, до яких нам закрили доступ.

А поки ми розслідували діяльність цих груп, користувач з Росії намагався продати нам відео жорстокого поводження з дітьми за ціною дешевшою, ніж чашка кави.

Ми повідомили про це телеграм і поліцію Лондона, але два місяці по тому допис і канал нікуди не зникли. А обліковий запис видалили лише після того, як ми зв'язалися з медіакомандою телеграм.

Однак, попри м'яку модерацію, телеграм все ж вживає заходів щодо певного контенту.

Після того, як Apple ненадовго видалив телеграм зі свого магазину додатків, компанія зайняла активнішу позицію щодо зображень насильства над дітьми. Платформа також співпрацювала з кримінальним агентством ЄС у 2019 році для ліквідації величезної кількості контенту "Ісламської держави", який поширювали у телеграм.

"Ми знаємо, що телеграм може видаляти і видаляє контент, пов'язаний з тероризмом, чи радикальний політичний контент", - каже Олександр Герасименко з Оксфордського інституту інтернету.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Ультраправі групи обирають телеграм

Але видалення інтимних фотографій не є пріоритетом популярного месенджера.

На умовах анонімності ми поговорили із п'ятьма модераторами контенту телеграм. Вони розповіли, що через автоматизовану систему отримують звіти від користувачів, які сортують на "спам" і "не спам".

Вони також пояснили, що спеціально не шукають інтимні фото, і, наскільки їм відомо, телеграм не використовує для цього штучний інтелект. Тож така бездіяльність призвела до того, що деякі жінки самі почали діяти.

Одна з них - Джоанна. Вона знайшла своє підліткове інтимне фото у сумнозвісній малазійській телеграм-групі.

Підпис до фото, Джоанна вирішила самостійно боротися з поширювачами приватних секс-фото

Дівчина створила фейковий профіль і приєдналась до групи, де анонімно шукала оголені фото та повідомляла про них. Вона також ділилася своїми знахідками з друзями.

Під тиском ЗМІ групу зрештою закрили. Але під час нашого розслідування ми знайшли щонайменше дві подібні групи, що поширюють інтимні зображення.

"Іноді почуваєшся безпорадною, адже ми стільки зусиль доклали, щоб видалити ці групи, а вони все одно з'являються. Тому навіть не знаю, чи все це колись закінчиться", - каже Джоанна.

Телеграм відмовився дати нам інтерв'ю, але у своїй заяві повідомив, що активно відстежує публічні платформи та обробляє повідомлення користувачів про контент, який порушує умови обслуговування.

Телеграм також не відповів, чи дозволяє розміщувати інтимні фото людей без їхньої згоди, чи такі зображення видаляють.

Однак є надія, що монетизація платформи, яку анонсував її засновник Павло Дуров, змусить компанію посилити модерацію, щоб конкурувати з іншими популярними додатками на кшталт WhatsApp, який виступає проти обміну інтимними фото.

Невідомо, як довго телеграм опиратиметься модерації, але для жінок, чию репутацію зруйнували, а життю завдали серйозної шкоди, зміни, схоже, настануть ще нескоро.