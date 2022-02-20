Roblox: у популярній дитячій грі створюють кімнати для сексу

Джеймс Клейтон і Жасмін Даєр

BBC News

49 хвилин(и) тому

Підпис до фото, Скриншот гри Condo у Roblox

Попередження: стаття містить описи та зображення сексуального характеру

Жінка в одязі БДСМ веде голого чоловіка з собачим нашийником. Біля бару танцюють дві стриптизерки.

Група людей зібралася біля пари, яка відверто займається сексом. Вони спостерігають та іноді коментують.

Один із чоловіків одягнений у нацистську форму.

Усе це відбувається не в реальному світі, а на дитячій ігровій платформі.

Roblox — це величезний розгалужений світ ігор, який іноді описують як примітивний метавсесвіт.

Це одна з найпопулярніших дитячих ігор у світі.

Точні цифри трохи туманні, але у 2020 році Roblox заявив виданню Bloomberg, що дві третини всіх американських дітей віком від 9 до 12 років грають у цю гру.

Roblox дозволяє користувачам грати разом. Це спосіб зв'язатися в реальному часі з іншими людьми у цифровому світі.

Гравці можуть створювати ігри, використовуючи інструменти розробника, які надає платформа. На відміну від традиційних ігор, контент ігор створюють самі користувачі. Це надзвичайно успішна бізнес-модель, але вона стикнулася з проблемами.

Секс-ігри на платформі Roblox називають "квартирами". Це - простори, створені користувачами, де люди можуть говорити про секс і де їхні аватари можуть займатися віртуальним сексом. Такі ігри зводять нанівець усі правила Roblox.

Підпис до фото, Скриншот гри Condo у Roblox

Roblox визнає, що проблема дійсно існує. "Ми знаємо, що є досить невелика група користувачів, які свідомо намагаються порушити правила", - розповів BBC речник платформи.

Ігри Condo зазвичай доступні недовго - часто менш ніж годину - перш ніж їх виявляють і видаляють. Roblox каже, що постійно намагається відключити ці ігри в автономному режимі - використовуючи як ручні, так і автоматизовані системи.

"Ми проводимо перевірку безпеки кожного окремого зображення, відео та аудіофайлу, завантаженого у Roblox, відстежуючи контент як за допомогою людей, так і комп'ютерних програм", - йдеться у повідомленні.

Втім, відвертий контент все-таки прослизає крізь систему контролю. Це проблема, каже Ларрі Магід, президент ConnectSafely - некомерційної організації, яка займається безпекою дітей в інтернеті.

Підпис до фото, Скриншот гри Condo у Roblox

"Деякі люди зроблять все що завгодно, щоби обійти систему", - каже він.

Натрапити на квартиру випадково практично неможливо, їх треба шукати. Але саме їхнє існування турбує деяких людей, як-от Магіда: "Roblox - це платформа, яка дуже популярна серед дітей, в ній можуть реєструватися діти молодше 13 років, а тому вона несе особливу відповідальність за захист своїх користувачів".

Особливе занепокоєння викликає можливість спілкування дітей і дорослих у таких місцях. Частина гри містить програму миттєвого обміну повідомленнями, де користувачі можуть спілкуватися один з одним і з усіма, хто грає.

Багато з того, що пишуть у чатах в квартирах не пропустила би жодна доросла цензура, а дитяча гра й поготів.

Компанія Roblox розповіла BBC, що вона розробила інструменти батьківського контролю, "за допомогою яких можна обмежити, з ким взаємодіє дитина й до яких частин платформи вона отримує доступ".

Але батьки мають бути технічно підкованими, щоби знати про ці запобіжні заходи.

Roblox наполягає, що квартири знайти досить складно, але BBC виявила вислови з сексуальним підтекстом і у дозволених платформою іграх.

Підпис до фото, Скриншот гри Condo у Roblox

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За словами доктора Ліраз Маргаліт, цифрового психолога, яка вивчає поведінку в інтернеті, люди поводяться у метавсесвіті по-різному, так само як і в інтернеті. "Тут спрацьовує анонімність і ефект розгальмування. Ця платформа надає вам майданчик, де можна робити все що завгодно".

Минулого тижня материнська компанія фейсбуку Meta представила нову функцію "Персональні межі" у своїй віртуальній грі Horizon Venues.

Гра дозволяє людям зустрічатися одне з одним у різних місцях - де їхні аватари можуть дивитися спорт, відвідувати концерти або разом займатися спортом.

Зміни відбулися після того, як одна жінка заявила про те, що вона зазнала віртуального сексуального насильства на платформі.

Компанія Roblox сказала BBC: "Ми вкрай нетерпимо ставимося до сексуального контенту чи будь-якої такої поведінки, і ми вживаємо швидких заходів проти тих, хто порушує наші стандарти спільноти".

Через кілька днів після того, як BBC повідомила про свої висновки компанії, Roblox опублікували пост у блозі, де підсумували те, що вони роблять для захисту молодих людей.

Такі компанії, як Microsoft, Meta і Roblox, зараз змагаються за створення метавсесвітів. Але вже є ознаки того, що вони намагаються контролювати ці віртуальні світи.