"Нас так просто не візьмеш". Як Харків провів "День вторгнення"

Святослав Хоменко, Ілля Барабанов

ВВС, Харків

17 хвилин(и) тому

До третьої години ночі 16 лютого багато мешканців Харкова не спали, очікуючи вторгнення Росії на територію України - саме на цей час його анонсували західні ЗМІ та українські видання, що підхопили сенсаційну новину.

Вторгнення в результаті не відбулося, і місто спокійно відзначило День єдності - нове свято, вигадане напередодні президентом Володимиром Зеленським.

Кореспонденти ВВС спостерігали за життям Харкова у день, коли багато хто чекав на початок війни.

Щоранку 50-річний Сергій прокидається задовго до сходу сонця. Він збирає картоплю, горіхи, іншу вирощену власноруч городину і везе до Харкова, на Кінний ринок. Сергій мешкає у маленькому селі за Золочевом - до Харкова звідти кілометрів 50, до російського кордону - не більше 20.

У ніч на середу Сергій прокинувся ще раніше - за чверть до третьої ночі - без будь-якого будильника. Напередодні по телевізору розповіли, що, за даними американської розвідки, вторгнення Росії в Україну розпочнеться саме зараз, о третій ранку за Києвом 16 лютого.

"Встав, походив, подивився. Нічого не гримить - значить, думаю, все нормально", - каже Сергій.

"Якби почалося, точно чути було б. Воно якщо б'є, якщо війна, то чути за 15-20 кілометрів". Сергій знає, про що каже: він рік прослужив на Донбасі, у ракетних військах, наразі входить до мобілізаційного резерву першої черги.

Тож, невдоволено морщачись, каже він - якби щось почалося, то за ним прийшли б з військкомату за день, максимум два.

Цю ніч, яка в результаті була спокійною, Сергій називає критичною: "Після неї мені принаймні стало остаточно зрозуміло, що нічого не буде".

Заснути йому після такого раннього підйому вже не вдалося. Тож зібрав продукти, поїхав до Харкова - війна війною, а картопля сама себе не продасть.

Нове свято

Харків тим часом готувався відзначати встановлене на два дні раніше свято - День єднання. Указ про нове свято у понеділок підписав президент України Володимир Зеленський.

"Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його Днем єднання. Цього дня ми вивісимо національні прапори, вдягнемо синьо-жовті стрічки та покажемо всьому світу нашу єдність", - заявив Зеленський у зверненні до народу увечері 14 лютого.

Сценарій свята на місця надіслали з Києва. Рівно о десятій ранку меру кожного міста наказали урочисто підняти синьо-жовтий прапор, заспівати за участю представників небайдужої громадськості гімн - і, власне, все.

Деякі посадовці вочевидь перестаралися, наказавши урочисто радіти єднанню працівникам бюджетних установ, або попередивши батьків у шкільних чатах, що діти мають в середу прийти до школи у вишиванках. Обов'язково - адже кожен клас має звітувати про це фотозвітом.

Але на Сергіївську площу у центрі Харкова кілька десятків людей приходять вочевидь добровільно.

"Чому я прийшла? А хіба можна інакше?" - дивується Ірина, яка прийшла сюди з прапором батальйону "Донбас", у якому розпочинав війну добровольцем її чоловік. Сам він наразі на роботі, тому на площі з 30-метровим флагштоком їхню родину представляє Ірина.

Підпис до фото, Чоловік Ірини воював добровольцем у батальйоні "Донбас"

"Гадаю, що сьогодні починається нова традиція, і мені важливо бути при її народженні", - пояснює вона.

Лисий худорлявий чоловік на ім'я Андрій з великим синьо-жовтим прапором у руках каже, що цього дня приводом для оптимізму є той факт, що Росія не напала на Україну.

Підпис до фото, Андрій вважає, що ймовірність війни все ще висока

"Вірогідність війни залишається великою. Тут поруч, у Білгородській області, розташована одна з найбільших російських танкових частин, і що б куди не відводили, вона там залишиться. Але події останніх днів показали, що ми чинитимемо опір, нас так просто не візьмеш", - усміхається він.

До скверу, у центрі якого стоїть великий флагшток, під'їжджають автобуси. З них виходять кілька десятків чоловіків і жінок у традиційному зимовому слобожанському народному вбранні. Це хор харківської опери - саме він виконає гімн.

Підпис до фото, Харківський хор виконав гімн

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Хормейстер Олексій охоче роздає коментарі журналістам, але іноземних кореспондентів найбільше цікавлять дівчата-хористки. Ті сором'язливо відвертаються і посміхаються: опинитися увечері на данському, німецькому чи французькому телебаченні не хочеться нікому.

Нарешті одна з них, Юля, набирає повні легені повітря і на одному подиху видає тираду: "Ми тут - щоб прославити Україну. Співатимемо наш гімн за нас, за нашу країну, за наших хлопців на Донбасі. Крим, Донбас - це все наша земля. Слава Україні!"

Дівчата навколо хором продовжують "Героям слава!", задоволені кореспонденти переміщаються до харківського мера і губернатора, що прибули на площу, а подруги Юлі в один голос починають її розхвалювати: "Ну ти зірка, ну ти дала, просто браво!"

Рівно о десятій біля флагштока вишиковується шеренга молодих військовослужбовців. З іншого боку, до нього підходить колона офіційних осіб - здається, все готово.

Хор затягує гімн, прапор повільно повзе флагштоком угору. "Ще не вмерла Україна" - пісня коротка, на два стовпчики, і швидко закінчується. Прапор за цей час не пройшов половини шляху. Хтось з організаторів вмикає в динаміках пісню популярного українського попгурту"Антитіла", і решта урочистого підйому прапора відбувається під слова "Часом віє вітер, і човен на воді гойдає. Нічого не бійся, в кінці сценарію - happy end".

Прапор підіймають, журналісти оточують губернатора Олега Синєгубова, він роздає чергові коментарі: наш дух не зламати, віримо в армію, ми готові до будь-якого сценарію - потім вибачається і їде на роботу. Вже за пів години після початку свята площа порожніє.

Базарна аналітика

Підпис до фото, На Кінному ринку у Харкові в середу покупців мало

Кінний ринок - один із найстаріших у Харкові - у середу вдень порожній. Половина наметів зачинені.

Останній місяць, каже продавчиня побутової хімії Тетяна, на тлі купи публікацій про можливе російське вторгнення люди намагаються менше витрачати гроші й економити: "Старенькі наші полюбляють телевізор дивитися і нервують. Я його роки два вже не дивлюся. Нічого розумного і доброго там не скажуть і надії не дадуть".

Сама Тетяна каже: інформація про те, що вторгнення розпочнеться о третій годині ночі, до неї, звичайно, долітала. Але робота на ринку настільки втомлива, що на запобіжні заходи вона просто плюнула і лягла спати, як завжди.

Навпроти неї якимись дрібницями для дому торгує Владислав. У російське вторгнення він не вірить: "Якщо щось серйозне буде намічатись, людський поголос донесе все швидше за будь-яке журналістське розслідування".

"Я у цьому експерт", - жартує він. До Харкова Владислав приїхав із Горлівки - це місто з населенням майже 300 тисяч людей з 2014 року перебуває під контролем самопроголошеної ДНР.

"Я за подихом повітря зрозумію, що щось починається. Припустимо, коли самохідка на кордоні виїде і вжарить - тоді це буде щось серйозне, а це - так, провокації", - розвиває свою думку Владислав, який одного разу вже залишив свій будинок через війну.

Азербайджанець Едік, що торгує фруктами, жартує, що війни не боїться: "У нас з Вірменією війна всі ці роки, тож я до неї звик".

"Та і яка війна між Україною і Росією? Вони ж рідні брати, як Азербайджан з Туреччиною, між ними війна просто неможлива. Це американці щось каламутять. Тому не буде війни, вона не потрібна ані Росії, ані Україні", - каже він.

А продавчиня яєць Людмила розповідає, що напередодні спокійно спала, прокинулася від будильника о шостій ранку, і вторгнення, яке таблоїди анонсували на третю ночі, зовсім не чекала: "Скільки можна вже нервувати, скільки разів вже різні дати називали: то 16-го, то у п'ятницю, то у вівторок. А Путін якщо й нападе, то несподівано, як Гітлер".

Підпис до фото, Людмила стосовно вторгнення не хвилювалася

Найспокійніші продавці, що не вірять у можливість конфлікту зовсім, зустрілися у м'ясному павільйоні.

"Війни ми не боїмося, і плану у мене ніякого на цей випадок немає. Тікати? А куди нам тікати? Ми тут залишимося. Воювати? Не в моєму вже віці", - сміється Валентина, паралельно пропонуючи сало покупцям, що проходять повз.

Підпис до фото, Продавчиня сала Валентина війни не боїться

Її сусід, м'ясник Діма, небагатослівно зауважує, що напередодні теж спав спокійно.

"А чого боятися? Війни? Нема чого її боятися. Треба буде - дамо відповідь", - похмуро каже він.

Перед ним, на величезному шматку м'яса, лежить чималий ніж. Діма перехоплює мій погляд.

"Цим відповідь даватимете?" - намагаюся пожартувати я.

"Та чим завгодно", - так само похмуро відповідає Діма.

Чоловік років 30, що пробігав повз, почувши нашу розмову, зупиняється і ділиться своєю аналітикою: "Війни не буде: вікно можливостей зачинилося. У Путіна бомбардувальники працюють з висоти 12 кілометрів, тому можливості для нападу були ідеальні в понеділок-вівторок, поки погода була ясною. А зараз подивіться: погода зіпсувалася, небо похмуре, і ця ситуація збережеться найближчі два тижні".

А ось мешканка харківського району Павлове поле Аня каже, що їхнім житловим масивом регулярно ходить молодик з гучномовцем і пропонує тамтешнім мешканцям картоплю.

"Я навіть якось вийшла на балкон і посварилася з ним зі свого п'ятого поверху, погрожувала поліцію викликати, що він громадський порядок порушує, хоч і почувалася у цей момент бабкою, - розповідає вона. - Так учора цей хлопець знову ходив вулицями і кричав у свій гучномовець: "Увага! Увага! Термінова новина! (тримає паузу) Термінова новина! (знову тримає паузу) Картопля!"