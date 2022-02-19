Скільки російських грошей осіло в Британії і як це вплине на санкції проти Кремля

8 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Британська столиця приваблює заможних росіян. Вони навіть дали їй свою назву - Лондонград

Британська влада погрожує Росії жорсткими санкціями у разі агресії проти України, але очільниця британського МЗС Ліз Трасс сказала ВВС, що "у минулому були певні проблеми з незаконними фінансами в Лондоні, які ми вирішуємо".

Чому Британії так важко владнати ці проблеми?

Скільки в Британії російських грошей?

Багато заможних людей і компаній з Росії та інших країн світу легально інвестують у британські фінансові ринки та ринки нерухомості.

Однак, як свідчить звіт міністерства внутрішніх справ, Британія зіткнулася зі "значним обсягом незаконних фінансових коштів з Росії або пов'язаних з Росією". Їх витрачають на розкішну нерухомість, авто і навчання, а іноді на пожертвування для культурних установ, що дозволяє людям "відмити свою репутацію".

Автор фото, Getty Images

Коли йдеться про майно, зареєстроване не на приватну особу, а на компанію, то інформацію про власника отримати складно. У британському реєстрі власників іноземних компаній вказано, що лише чотири з 94 тисяч об'єктів нерухомості Англії та Уельсу зареєстровані на російські компанії.

Але цілком можливо, що росіянам належить значно більше об'єктів нерухомості, які могли придбати за допомогою фірм, що базуються за кордоном, наприклад, на Віргінських островах.

Масштаб цих операцій став відомий завдяки великому витоку даних, що отримав назву "Архів Пандори" (The Pandora Papers).

У жовтні 2021 року Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) опублікував архів документів про офшори світових лідерів та посадовців. "Архів Пандори" складається з 12 мільйонів внутрішніх документів від 14 офшорних реєстраторів.

Це викрило приховані багатства, ухилення від сплати податків і, в деяких випадках, відмивання грошей деякими багатими та могутніми людьми світу.

Журналісти-розслідувачі знайшли понад 700 офшорних компаній, які володіли нерухомістю у Британії, і виявили, що 5% з них належать громадянам Росії.

Одним з фігурантів справи був Олексій Чепа, російський політик і бізнесмен, який через фірму з Віргінських островів придбав маєток з 10 спальнями у Голланд-парку у 2011 році. Минулого року будинок продали за 25 мільйонів фунтів стерлінгів. Представники Чепи заявили, що "процедура купівлі-продажу повністю відповідала встановленим на той час нормам".

Чому Британія так приваблює російських інвесторів?

Лондон вже давно є популярним місцем для проживання, придбання нерухомості та інвестицій заможних росіян.

Автор фото, Getty Images

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Одним із способів оселитися у Британії є "золота віза", або віза інвестора першого рівня. Її видають тим, хто може вкласти від 2 мільйонів фунтів стерлінгів у британську економіку. Віза пропонує дозвіл на проживання інвесторам та їхнім сім'ям.

Власники цих віз можуть згодом подати заявку на постійне проживання. Швидкість оформлення залежить від розміру інвестицій: 5 млн фунтів дозволяють претендувати на оформлення ПМП через 3 роки, а при інвестиціях від 10 млн - через 2 роки.

Після запровадження цієї схеми у 2008 році британський МЗС видав 14 516 віз російським інвесторам.

Російські компанії також змогли залучити великі кошти через продаж акцій на Лондонській фондовій біржі.

Однією з них була енергетична компанія "ЕН+ГРУП". На момент первинного розміщення на біржі її контролював соратник президента Росії Володимира Путіна Олег Дерипаска.

У 2018 році палата громад закликала уряд усунути прогалини "в режимі санкцій, який дозволив такій компанії, як "ЕН+ГРУП", розміщуватися на Лондонській фондовій біржі".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Олег Дерипаска, російський бізнес-магнат

Що зробила Британія?

У 2018 році британський уряд запровадив механізм конфіскації майна без первісного порушення кримінальної справи.

Найпомітнішим кроком у цьому напрямі став закон, який надав судам право видавати "накази про незрозуміле багатство" (Unexplained Welth Orders), які зобов'язують осіб, які інвестують у Велику Британію та яких підозрюють у закордонній корупції й злочинній діяльності, пояснювати походження своїх коштів.

Однак застосовували ці накази лише чотири рази, і лише один раз ця процедура закінчилась конфіскацією майна.

У 2016 році британський уряд заявив, що планує боротися з відмиванням грошей за допомогою створення громадського реєстру бенефіціарів.

Бенефіціарний (кінцевий) власник - це людина, яка володіє або здійснює вирішальний вплив на майно чи компанію та отримує від цього прибуток.

Про ці плани також згадувала у своїй промов королева у 2019 році, але уряд ще не оголосив, коли планує запровадити законопроєкт.

Однак нещодавно Британія оголосила про розширення санкцій проти Росії в разі її вторгнення в Україну.

Британський МЗС стверджує, що нові заходи дозволять Британії діяти "в ногу з США та іншими союзниками, щоб заморозити активи та заборонити подорожі для осіб, які потраплять до чорного списку".

Зокрема, йдеться про людей, пов'язаних з Кремлем, - їхні британські активи будуть заморожені, їм заборонять в'їзд до Британії, і вони не зможуть вести справи з жодною з британських компаній чи фізичних осіб.