Мер Львова Андрій Садовий про західну Україну: ми готові прийняти мільйони людей
- Діана Куришко
- BBC News Україна
У Львові старшокласники на уроках вчаться стріляти, у лікарнях запасаються ліками, збільшують банк крові, а містяни продовжують приймати туристів.
"Ми не панікуємо, але розслаблятися не можна", - ці слова мер Львова Андрій Садовий повторює у розмові з ВВС кілька разів, підкреслюючи, що до нападу краще бути готовими.
За відчуттями до Львова переїхали чи збирається переїхати пів країни. За оцінками мера, людей багато, як це часто буває у Львові, але це далеко не масове переселення.
Кого тут справді багато - це дипломатів. До Львова тимчасово перевезли свої посольства близько десяти країн, сюди переїхали понад сто працівників різних дипмісій. І журналістів - репортажі зі Львова знімають десятки журналістів з США, Японії, Великої Британії та ЄС.
Львів іноді вже називають столицею в евакуації, але мер каже, що з ратуші не піде, навіть, якщо приміщення знадобиться президенту.
Про те, як Львів готується приймати біженців, та про "ведмедя, якого треба запхати назад у барліг", Андрій Садовий розповів у інтерв'ю ВВС.
Сто дипломатів і кава
ВВС:Є певне відчуття, що зараз всі тікають до Львова. Чи є якісь оцінки, скільки людей сюди приїхало за останні тижні, дні?
Андрій Садовий: Якщо говорити про дипломатів, то це понад сто людей. Ми максимально їм допомагаємо, щоб вони комфортно почувалися. Багато з них приїздять до Львова вперше і кажуть: вау, у вас так гарно.
Вони п'ють каву, спілкуються, відвідують музеї, театри.
Якщо говорити про простих мешканців з різних міст, то ми не спостерігаємо якоїсь активності. Так, кожного дня у Львові є туристи - вони приїжджають і від'їжджають.
Спілкуючись з власниками готелів, хостелів, я не бачу якихось аномальних явищ. Тому все окей.
"З ратуші я не збираюся виїжджати"
ВВС: Львів вже жартома називають столицею в евакуації. Скажіть, чи готові ви у разі потреби прийняти й розмістити тут центральні органи влади?
Андрій Садовий: Є чіткі протоколи на різні складні ситуації. Ми готові всім допомагати. Але треба робити все можливе, щоб уникнути агресії.
ВВС: Ви розглядаєте такий варіант, що Офіс президента в'їжджає в ратушу, а ви змушені звідси виїхати?
Андрій Садовий: З ратуші я не збираюся наразі нікуди виїжджати, але, якщо треба буде половину ратуші віддати під адміністративні державні будівлі, ми готові.
ВВС: Половину свого офісу готові віддати президенту?
Андрій Садовий: Я готовий віддати всім, хто буде цього потребувати. Ще раз наголошую - краще цього не допускати.
Західні області можуть прийняти мільйони людей
ВВС: У разі, якщо будуть повномасштабні бойові дії, скільки біженців готовий прийняти Львів?
Андрій Садовий: Ми координуємось з міськими головами Львівської області й західної України. Кожен оновлює протоколи. У Львові є комісія, яка над цим працює.
До прикладу, ми маємо у Львові орієнтовно 130 тисяч студентів. Багато з них живуть у гуртожитках, хтось винаймає помешкання. Ресурс (для поселення - Ред.) у Львові є великим.
Але, якщо подивитись на ресурс західної України, то я б сказав, що це мільйони людей, яких ми можемо прийняти. Ми розуміємо, що це наш обов'язок, і ми над цим сьогодні працюємо.
На наступному тижні буде зустріч з мерами західної України. Я попросив кожного дати своє розуміння - мінімуму і максимуму людей, який вони готові прийняти.
"В один все момент може стати недобре"
ВВС: Що робить зараз Львів, що планує робити, якщо ці мільйони будуть їхати?
Андрій Садовий: По-перше, місто має жити. Ще пів року тому я дав завдання "Львівводоканалу" забезпечити Львів водою, якщо взагалі зникне електроенергія, адже ми отримуємо воду за сто кілометрів від Львова.
На сьогодні ми вже можемо подати санітарний об'єм води до Львова за повної відсутності електроенергії.
Ми суттєво збільшили кількість медикаментів у лікарнях. Їх має вистачити на три місяці. Збільшили запаси крові. Всі стратегічні підприємства обладнали дизельними генераторами.
Щодо людей, які можуть приїхати, - ми маємо досвід 2014 року. Тоді орієнтовно 10 тисяч людей переїхало до Львова з Донецька, Луганська і з Криму. І всі вони фактично знайшли тут другий дім. Було повне сприяння з садочками, школами, працевлаштуванням.
Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти
Випуски
Кінець подкаст
ВВС: Місто збільшує запаси крові й медикаментів, у школах дітей вчать стріляти. Як ви вважаєте, Львів може опинитися під загрозою? Багато людей сприймають Львів як безпечне місце.
Андрій Садовий: Наш світ сьогодні подібний на кришталь. Він дуже крихкий. Там, де є дуже добре, в один момент може стати недобре.
Треба готуватися, не можна розслаблятися. Ми часто ставимо у приклад прекрасну Швейцарію. Але у Швейцарії гарно вибудована територіальна оборона, коли кожен має зброю і вміє нею користуватися. Я вже мовчу про Ізраїль.
Минулого року ми мали програму з посольством Великої Британії "Resilience residence", тобто вибудовування життєздатного міста. Через цю програму ми зрозуміли, що треба готуватися до надзвичайних ситуацій. Коли ти готовий, тоді ти спокійніше почуваєшся.
Моє завдання вибудувати у Львові Resilience residence і передати цей досвід іншим містам. Львів - безпечне місто і завжди буде безпечним, бо ми готуємось до надзвичайних ситуацій.
"Я б хотів, що всі мешканці Львова навчилися володіти зброєю"
ВВС: Львів буде готуватися і далі? Навчання дітей стрільбі триватиме?
Андрій Садовий: Ми будемо збільшувати динаміку. Я б дуже хотів, аби всі мешканці Львова навчилися володіти зброєю, мали навички домедичної допомоги.
А щодо старшокласників і зброї - їм це цікаво. Ви собі не уявляєте, з яким запалом вони йдуть на навчання. Мої діти з радістю це роблять.
Ми живемо поруч з Росією. Росія була, є і буде джерелом агресії. Ми повинні бути левом, який має цього ведмедя запхати назад у його барліг. У нас немає інших варіантів.
Хтось говорить: не потрібно, так ми будемо дратувати. Кого дратувати? Цей ведмідь буде нападати на нас постійно. І якщо, дай Боже, мине ця напруга сьогодні, вона може з'явитися через місяць, через рік.
Ми повинні бути готові до всіх варіантів. Я по собі знаю - ти пішов, дві години постріляв і пропадає стрес…
ВВС: Ви радите всім йти стріляти?
Андрій Садовий: Ти отримуєш так внутрішню силу. А то тільки сидиш і читаєш новини - ой нападуть…
Та відкиньте це в сторону. Є пропаганда, є гібридна війна. Ворогу важливо, щоб ми були в страху. Це нас паралізує.
Ні. Ми повинні вчитися і бути готовими. Якщо ворог, не дай Боже, буде нападати, ураження його людської сили мають бути нереальними. Тоді він нападати не буде.
Шість тисяч укриттів
ВВС: У Києві вже стала відомою історія, як у приміщенні, яке мало б бути бомбосховищем, облаштували стрипклуб. А як з цим у Львові? Скільки об'єктів можуть слугувати укриттями, а скільки стали перукарнями, ресторанами?
Андрій Садовий: Ми маємо шість тисяч укриттів. Так, є випадки, коли в одному чи у другому є ресторани, але це не звільняє їх від необхідності бути відкритими, прийняти людей, якщо буде надзвичайна ситуація.
ВВС: А скільки з них вже готові?
Андрій Садовий: Є шість тисяч укриттів...
ВВС: І вони всі готові?
Андрій Садовий: Є житловий будинок, у ньому є приміщення для укриття - ми звернулися до мешканців: "Організуйтеся, наведіть там порядок, зробіть три комплекти ключів".
Немає у Садового дві тисяч людей, щоб всюди поприбирати. Це приватна власність. Кожен мешканець має дбати про свою безпеку.
"Кожен буде захищати свою домівку"
ВВС: То наскільки Львів готовий до вторгнення, якщо воно станеться?
Андрій Садовий: Львів - унікальне місто. Тут боротьба тривала до 60-х років минулого століття. Ми воювали і з "совєтами", і з нацистами. На генетичному рівні це зберігається.
Однозначно, кожен буде захищати свою домівку. І це буде і в Харкові, і в Дніпрі.
Коли стресова ситуація, ти знаходив у собі сили, яких ти навіть не очікував знайти. Бо, коли діти, дружина, батьки - ти зобов'язаний їх захищати.
ВВС: Деякі компанії перевозять до Львова цілі офіси з сім'ями. Скільки бізнесу сюди вже переїхало?
Андрій Садовий: Точної цифри, скільки переїхало, ніхто вам не скаже. Але масового переїзду компаній до Львова протягом останніх тижнів не було.
Всі потужні компанії, всі IT-компанії, вже мають свої філіали у Львові. Коли мова йде про надзвичайну ситуацію, то кожен зазвичай має план дій.
Він не активований, але підготовлений.
Вся країна не переїхала до Львова
ВВС: Частина людей, бізнесу все ж сюди їде. Винаймають тут житло, витрачають гроші. Як ви оцінюєте прибутки для Львова, для місцевого бізнесу?
Андрій Садовий: У доковідний час Львів, як правило, приймав десь 2,5 млн туристів на рік. Одна людина зазвичай лишає тут десь 85 доларів, в середньому перебуває 2,5 дні. Малий і середній бізнес орієнтовно отримував дохід - 500 млн доларів.
У лютому у Львові зазвичай сезонний спад. Коли зараз до Львова приїжджають гості, фактично це балансує ситуацію. Малий і середній бізнес мають якийсь дохід. Але це не є якісь надприбутки. Аномального нічого немає. Немає такого, що вся країна приїхала до Львова.
Паніки немає. Люди впевнені у своїх сила, але план В у людей є.
ВВС: Ви не боїтеся, що на репутацію Львова ця ситуація може вплинути? Що люди можуть ставитись до тих, хто приїхав, не дуже добре?
Андрій Садовий: Ні. У Львові немає жодної родини, яка б не зазнала переслідувань і частина якої не була б виселена, якщо ми говоримо про минуле століття.
Ми завжди відкриті, гостинні. Це наша земля, це наші українці. Про що тут можна говорити? Це наш обов'язок.