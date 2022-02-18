Мер Львова Андрій Садовий про західну Україну: ми готові прийняти мільйони людей

Діана Куришко

BBC News Україна

1 година тому

Автор фото, Reuters

У Львові старшокласники на уроках вчаться стріляти, у лікарнях запасаються ліками, збільшують банк крові, а містяни продовжують приймати туристів.

"Ми не панікуємо, але розслаблятися не можна", - ці слова мер Львова Андрій Садовий повторює у розмові з ВВС кілька разів, підкреслюючи, що до нападу краще бути готовими.

За відчуттями до Львова переїхали чи збирається переїхати пів країни. За оцінками мера, людей багато, як це часто буває у Львові, але це далеко не масове переселення.

Кого тут справді багато - це дипломатів. До Львова тимчасово перевезли свої посольства близько десяти країн, сюди переїхали понад сто працівників різних дипмісій. І журналістів - репортажі зі Львова знімають десятки журналістів з США, Японії, Великої Британії та ЄС.

Львів іноді вже називають столицею в евакуації, але мер каже, що з ратуші не піде, навіть, якщо приміщення знадобиться президенту.

Про те, як Львів готується приймати біженців, та про "ведмедя, якого треба запхати назад у барліг", Андрій Садовий розповів у інтерв'ю ВВС.

Сто дипломатів і кава

ВВС:Є певне відчуття, що зараз всі тікають до Львова. Чи є якісь оцінки, скільки людей сюди приїхало за останні тижні, дні?

Андрій Садовий: Якщо говорити про дипломатів, то це понад сто людей. Ми максимально їм допомагаємо, щоб вони комфортно почувалися. Багато з них приїздять до Львова вперше і кажуть: вау, у вас так гарно.

Вони п'ють каву, спілкуються, відвідують музеї, театри.

Якщо говорити про простих мешканців з різних міст, то ми не спостерігаємо якоїсь активності. Так, кожного дня у Львові є туристи - вони приїжджають і від'їжджають.

Спілкуючись з власниками готелів, хостелів, я не бачу якихось аномальних явищ. Тому все окей.

Автор фото, unian Підпис до фото, Львів нині приймає багатьох дипломатів. Андрій Садовий і тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, яка разом із командою посольства на деякий час переїхала до міста

"З ратуші я не збираюся виїжджати"

ВВС: Львів вже жартома називають столицею в евакуації. Скажіть, чи готові ви у разі потреби прийняти й розмістити тут центральні органи влади?

Андрій Садовий: Є чіткі протоколи на різні складні ситуації. Ми готові всім допомагати. Але треба робити все можливе, щоб уникнути агресії.

ВВС: Ви розглядаєте такий варіант, що Офіс президента в'їжджає в ратушу, а ви змушені звідси виїхати?

Андрій Садовий: З ратуші я не збираюся наразі нікуди виїжджати, але, якщо треба буде половину ратуші віддати під адміністративні державні будівлі, ми готові.

ВВС: Половину свого офісу готові віддати президенту?

Андрій Садовий: Я готовий віддати всім, хто буде цього потребувати. Ще раз наголошую - краще цього не допускати.

Автор фото, Львівська міська рада

Західні області можуть прийняти мільйони людей

ВВС: У разі, якщо будуть повномасштабні бойові дії, скільки біженців готовий прийняти Львів?

Андрій Садовий: Ми координуємось з міськими головами Львівської області й західної України. Кожен оновлює протоколи. У Львові є комісія, яка над цим працює.

До прикладу, ми маємо у Львові орієнтовно 130 тисяч студентів. Багато з них живуть у гуртожитках, хтось винаймає помешкання. Ресурс (для поселення - Ред.) у Львові є великим.

Але, якщо подивитись на ресурс західної України, то я б сказав, що це мільйони людей, яких ми можемо прийняти. Ми розуміємо, що це наш обов'язок, і ми над цим сьогодні працюємо.

На наступному тижні буде зустріч з мерами західної України. Я попросив кожного дати своє розуміння - мінімуму і максимуму людей, який вони готові прийняти.

"В один все момент може стати недобре"

ВВС: Що робить зараз Львів, що планує робити, якщо ці мільйони будуть їхати?

Андрій Садовий: По-перше, місто має жити. Ще пів року тому я дав завдання "Львівводоканалу" забезпечити Львів водою, якщо взагалі зникне електроенергія, адже ми отримуємо воду за сто кілометрів від Львова.

Автор фото, city-adm.lviv.ua

На сьогодні ми вже можемо подати санітарний об'єм води до Львова за повної відсутності електроенергії.

Ми суттєво збільшили кількість медикаментів у лікарнях. Їх має вистачити на три місяці. Збільшили запаси крові. Всі стратегічні підприємства обладнали дизельними генераторами.

Щодо людей, які можуть приїхати, - ми маємо досвід 2014 року. Тоді орієнтовно 10 тисяч людей переїхало до Львова з Донецька, Луганська і з Криму. І всі вони фактично знайшли тут другий дім. Було повне сприяння з садочками, школами, працевлаштуванням.

Автор фото, Львівська міська рада

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ВВС: Місто збільшує запаси крові й медикаментів, у школах дітей вчать стріляти. Як ви вважаєте, Львів може опинитися під загрозою? Багато людей сприймають Львів як безпечне місце.

Андрій Садовий: Наш світ сьогодні подібний на кришталь. Він дуже крихкий. Там, де є дуже добре, в один момент може стати недобре.

Треба готуватися, не можна розслаблятися. Ми часто ставимо у приклад прекрасну Швейцарію. Але у Швейцарії гарно вибудована територіальна оборона, коли кожен має зброю і вміє нею користуватися. Я вже мовчу про Ізраїль.

Минулого року ми мали програму з посольством Великої Британії "Resilience residence", тобто вибудовування життєздатного міста. Через цю програму ми зрозуміли, що треба готуватися до надзвичайних ситуацій. Коли ти готовий, тоді ти спокійніше почуваєшся.

Моє завдання вибудувати у Львові Resilience residence і передати цей досвід іншим містам. Львів - безпечне місто і завжди буде безпечним, бо ми готуємось до надзвичайних ситуацій.

"Я б хотів, що всі мешканці Львова навчилися володіти зброєю"

ВВС: Львів буде готуватися і далі? Навчання дітей стрільбі триватиме?

Андрій Садовий: Ми будемо збільшувати динаміку. Я б дуже хотів, аби всі мешканці Львова навчилися володіти зброєю, мали навички домедичної допомоги.

А щодо старшокласників і зброї - їм це цікаво. Ви собі не уявляєте, з яким запалом вони йдуть на навчання. Мої діти з радістю це роблять.

Ми живемо поруч з Росією. Росія була, є і буде джерелом агресії. Ми повинні бути левом, який має цього ведмедя запхати назад у його барліг. У нас немає інших варіантів.

Хтось говорить: не потрібно, так ми будемо дратувати. Кого дратувати? Цей ведмідь буде нападати на нас постійно. І якщо, дай Боже, мине ця напруга сьогодні, вона може з'явитися через місяць, через рік.

Автор фото, unian Підпис до фото, У Львові як завжди багато туристів

Ми повинні бути готові до всіх варіантів. Я по собі знаю - ти пішов, дві години постріляв і пропадає стрес…

Автор фото, фейсбук Андрій Садовий

ВВС: Ви радите всім йти стріляти?

Андрій Садовий: Ти отримуєш так внутрішню силу. А то тільки сидиш і читаєш новини - ой нападуть…

Та відкиньте це в сторону. Є пропаганда, є гібридна війна. Ворогу важливо, щоб ми були в страху. Це нас паралізує.

Ні. Ми повинні вчитися і бути готовими. Якщо ворог, не дай Боже, буде нападати, ураження його людської сили мають бути нереальними. Тоді він нападати не буде.

Шість тисяч укриттів

ВВС: У Києві вже стала відомою історія, як у приміщенні, яке мало б бути бомбосховищем, облаштували стрипклуб. А як з цим у Львові? Скільки об'єктів можуть слугувати укриттями, а скільки стали перукарнями, ресторанами?

Андрій Садовий: Ми маємо шість тисяч укриттів. Так, є випадки, коли в одному чи у другому є ресторани, але це не звільняє їх від необхідності бути відкритими, прийняти людей, якщо буде надзвичайна ситуація.

ВВС: А скільки з них вже готові?

Андрій Садовий: Є шість тисяч укриттів...

ВВС: І вони всі готові?

Андрій Садовий: Є житловий будинок, у ньому є приміщення для укриття - ми звернулися до мешканців: "Організуйтеся, наведіть там порядок, зробіть три комплекти ключів".

Немає у Садового дві тисяч людей, щоб всюди поприбирати. Це приватна власність. Кожен мешканець має дбати про свою безпеку.

Автор фото, city-adm.lviv.ua

"Кожен буде захищати свою домівку"

ВВС: То наскільки Львів готовий до вторгнення, якщо воно станеться?

Андрій Садовий: Львів - унікальне місто. Тут боротьба тривала до 60-х років минулого століття. Ми воювали і з "совєтами", і з нацистами. На генетичному рівні це зберігається.

Однозначно, кожен буде захищати свою домівку. І це буде і в Харкові, і в Дніпрі.

Коли стресова ситуація, ти знаходив у собі сили, яких ти навіть не очікував знайти. Бо, коли діти, дружина, батьки - ти зобов'язаний їх захищати.

ВВС: Деякі компанії перевозять до Львова цілі офіси з сім'ями. Скільки бізнесу сюди вже переїхало?

Андрій Садовий: Точної цифри, скільки переїхало, ніхто вам не скаже. Але масового переїзду компаній до Львова протягом останніх тижнів не було.

Всі потужні компанії, всі IT-компанії, вже мають свої філіали у Львові. Коли мова йде про надзвичайну ситуацію, то кожен зазвичай має план дій.

Він не активований, але підготовлений.

Вся країна не переїхала до Львова

ВВС: Частина людей, бізнесу все ж сюди їде. Винаймають тут житло, витрачають гроші. Як ви оцінюєте прибутки для Львова, для місцевого бізнесу?

Андрій Садовий: У доковідний час Львів, як правило, приймав десь 2,5 млн туристів на рік. Одна людина зазвичай лишає тут десь 85 доларів, в середньому перебуває 2,5 дні. Малий і середній бізнес орієнтовно отримував дохід - 500 млн доларів.

У лютому у Львові зазвичай сезонний спад. Коли зараз до Львова приїжджають гості, фактично це балансує ситуацію. Малий і середній бізнес мають якийсь дохід. Але це не є якісь надприбутки. Аномального нічого немає. Немає такого, що вся країна приїхала до Львова.

Паніки немає. Люди впевнені у своїх сила, але план В у людей є.

ВВС: Ви не боїтеся, що на репутацію Львова ця ситуація може вплинути? Що люди можуть ставитись до тих, хто приїхав, не дуже добре?

Андрій Садовий: Ні. У Львові немає жодної родини, яка б не зазнала переслідувань і частина якої не була б виселена, якщо ми говоримо про минуле століття.

Ми завжди відкриті, гостинні. Це наша земля, це наші українці. Про що тут можна говорити? Це наш обов'язок.