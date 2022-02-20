Скільки цукру в пляшці вина і чому це небезпечно. Нове дослідження

31 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Двох келихів вина достатньо, щоб отримати добову норму цукру для дорослої людини.

Вчені з британської некомерційної організації Alcohol Health Alliance провели дослідження і з'ясували, що деякі вина містять до 59 г цукру на пляшку.

А це більше, ніж у солодкому пончику.

Вчені проаналізували 30 пляшок червоного, білого, рожевого, фруктового та ігристого вина найпопулярніших у Британії брендів.

На жодній з пляшок виробник не вказував харчову цінність продукту, оскільки цього не вимагає нинішнє британське законодавство. А калорійність вина була вказана лише на кожній п'ятій з проаналізованих пляшок.

Основною метою дослідження було показати, скільки калорій та цукру містить пляшка вина, адже надмірне вживання цукру є причиною ожиріння та інших проблем зі здоров'ям.

Національна служба охорони здоров'я Британії (NHS) рекомендує дорослим споживати не більше 30 г цукру на день, сюди входить цукор у фруктових соках, смузі та цукор, що додають у їжу чи напої.

Дослідження виявило, що для рекомендованої денної норми цукру достатньо двох середніх келихів деяких вин.

Автор фото, Getty Images

Фахівці також виявили, що вина меншої міцності містили більшу кількість цукру. Це означає, що слабоалкогольні напої не обов'язково є "здоровим вибором", хоч і містять менше алкоголю.

У Британії міцність (вміст чистого етилового спирту в напої) позначають у відсотках об'ємної частки і маркують написом ABV. Виробник також має інформувати споживача про найпоширеніші алергени.

Водночас закон не зобов'язує вказувати інгредієнти та харчову цінність алкогольного продукту на відміну від багатьох інших харчових продуктів та напоїв.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, В Англії обговорюють моживість заборони продажу "енергетиків" неповнолітнім.

Британська аналітична компанія YouGov провела опитування серед 12 тисяч британців. Виявилось, що 61% опитаних хочуть, щоб виробники вказували калорійність вина на етикетках, а понад 50% хочуть знати кількість цукру в алкогольному напої, який вони купують.

"Люди мають знати, скільки цукру вони споживають разом з вином. Адже на інших продуктах цю інформацію вказують", - каже Ян Гілмор з Alcohol Health Alliance.

"Коли ви купуєте молоко чи апельсиновий сік, вміст цукру і харчова цінність завжди під рукою. Але цього немає, коли йдеться про алкоголь, - продукт, який не лише сприяє ожирінню, а й викликає кілька типів раку".