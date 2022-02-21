Посольство США попередило американців у Росії про загрозу нападів

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Білорусь та Росія вирішили продовжити спільні військові навчання, якаі мали завершитися 20 лютого

Посольство США в Росії випустило попередження американцям, які перебувають у країні, закликавши їх уникати скупчень людей через повідомлення про загрозу нападів.

Громадян США закликали також мати план евакуації на випадок, якщо доведеться покинути Росію.

У повідомленні, опублікованому на сайті посольства в неділю, йдеться: "За даними джерел ЗМІ, існують загрози нападу на торгові центри, залізничні станції та станції метро, ​​та інші місця масового скупчення людей у ​​великих містах, включаючи Москву та Санкт-Петербург, а також у районах підвищеної напруги вздовж кордону Росії з Україною".

Американців, які перебувають у Росії, закликають бути пильними в місцях, які часто відвідують туристи із західних країн, повідомляти рідним і близьким про свою безпеку й мати при собі паспорт США з чинною російською візою.

Російсько-білоруські навчання тривають

У неділю стало відомо, що Білорусь та Росія вирішили продовжити спільні військові навчання - як заявив Мінськ, "у зв'язку з наростанням військової активності біля зовнішніх кордонів Союзної держави та загостренням ситуації на Донбасі".

Російсько-білоруські навчання почалися 10 лютого і мали за планом завершитися в неділю, 20 лютого. Білоруська влада стверджувала, що після навчань російські війська покинуть територію країни, проте тепер каже, що "перевірку сил реагування Союзної держави буде продовжено".

Представники самопроголошених ДНР та ЛНР заявляють, що останніми днями українські військові намагаються атакувати їхні позиції. У ніч на понеділок, за заявою представників ЛНР, через обстріл української армії загинули двоє цивільних та зруйнований житловий будинок.

Київ заперечує заяви про обстріл, і каже, що проросійські сепаратисти й Москва влаштовують провокації, аби створити привід для ескалації.

Біженці з "ДНР" і "ЛНР"

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Тимчасовий притулок в Таганрозі, Росія, для людей, евакуйованих з Донецька

Жителів територій, підконтрольних самопроголошеним ДНР і ЛНР, тим часом продовжують евакуювати з Донбасу. Влада однієї лише ДНР заявляла про плани евакуювати до Росії близько 700 тисяч людей. У Ростовській та Воронезькій області через потік біженців оголошено режим надзвичайної ситуації.

На цьому фоні президенти Росії та Франції Володимир Путін та Еммануель Макрон у неділю провели телефонну розмову, яка тривала понад півтори години.

За повідомленням Єлисейського палацу, лідери двох країн "взяли на себе тверді зобов'язання вжити всіх заходів, необхідних, щоб уникнути ескалації, знизити ризики та зберегти мир".

Париж повідомив, що Путін та Макрон домовилися у понеділок провести зустріч тристоронньої контактної групи по Україні за участю України, Росії та ОБСЄ.