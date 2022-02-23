Як і чому українці жартують над агресією Росії. "Це єдиний шанс не збожеволіти".

Олег Черниш

BBC News Україна

42 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Росія визнала незалежність самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" і каже, що може ввести туди війська, щоб "підтримати мир". Ситуація на Донбасі загострюється з дня у день, західні політики озвучують загрозливі прогнози. В самій же Україні одні поспішають записатись в територіальну оборону й складають тривожні рюкзаки, хтось починає панікувати, а хтось - висміює російську владу в соцмережах і на ТБ.

В режимі посиленої "підготовки до нового вторгнення" українське суспільство прожило останні чотири місяці - з осені минулого року.

Тоді американські видання вперше оприлюднили супутникові знімки, що вказували на стягування Росією військ до своїх західних кордонів.

Широкомасштабний наступ, який джерела західних медіа анонсували на 15-16 лютого, поки що не відбувся, але небезпека ескалації залишається високою. Європейські і американські чиновники закликають не втрачати пильність.

Автор фото, Oleksandr Babak Підпис до фото, Українці жартують про дати вторгнення Росії

Українці ж знімають стрес, жартуючи над небезпекою.

Наприклад, напередодні 16 лютого соцмережі заполонили меми з британським гумористичним персонажем містером Біном, що втомився від очікування російського вторгнення, і жарти про те, що скоро починається сезон садіння картоплі, а значить, танки не пройдуть.

Крім того, 16 лютого в кадри прямої трансляції, що вела новинна агенція Reuters з Майдану Незалежності, влетів квадрокоптер з плакатом "Продам гараж на Соломі" із номером телефону російського посольства, яке розміщене в Солом'янському районі Києва.

Автор фото, Фейсбук Підпис до фото, Жарти про визнання "незалежності" ОРДЛО

Емоційна розрядка

"8 березня в Києві заплановано концерт Міхаїла Шуфутинського (російський виконавець шансону. - Ред.). А для Росії бомбити Шуфутинського та людей, які прийшли на його концерт - це ж friendly fire ("дружній вогонь", тобто помилковий обстріл позиції власних військ. - Ред.)".

Це жарт з випуску українського гумористичного YouTube-шоу від команди "Телебачення Торонто". В них майже півмільйона фоловерів в соцмережах і декілька різноманітних шоу.

Наприклад, у цьому випуску від 23 січня вони висміють інформацію про можливе вторгнення РФ. На думку жартівників, поки в Україні масово виступають російські музиканти, воно не є загрозою.

Автор фото, Анатолій Остапенко Підпис до фото, Один з авторів "Телебачення Торонто" Анатолій Остапенко каже, що жарти про "смерть Путіна" - одні з найулюбленіших в українців

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"Якщо побачите, що на українських сайтах продажу квитків раптово зникли всі російські артисти, одразу лягайте на підлогу і закривайте голову руками. Або біжіть у військкомат", - з гумором пояснює глядачам "Телебачення Торонто".

Один з авторів і ведучих гумористичного шоу Анатолій Остапенко розповідає ВВС News Україна, що в їхній команді немає заборонених тем. Але враховувати контекст, звичайно, потрібно, додає він.

Головна мета таких жартів про війну - знизити напругу і панічні настрої в суспільстві.

"Ми теж люди. Ми теж у стані емоційних гойдалок, як і всі в Україні. В нас в Україні є така "корисна копалина" - це тривожність. ЇЇ вже можна експортувати в інші країни світу і розбагатіти. Ми також цілий день сидимо дивимось новини, відслідковуємо ситуацію, але намагаємось підійти до неї з іншої точки зору", - пояснює він.

За його спостереженнями, українці достатньо активно жартують про нинішні тривожні часи. Особливо в соцмережах. Оскільки це єдина тема, яка зачіпає кожного і може викликати "істеричний сміх".

Крім того, українцям дуже до вподоби жарти про російського президента Володимира Путіна. "Це теж, до речі, одна з українських національних "корисних копалин", - каже Анатолій.

Водночас, зазначає сценарист, жарти про війну поширені лише в інтернеті, телебачення в цьому плані більш консервативне.

Наприклад, два найбільших і найпопулярніших телевізійних гумористичних шоу - "Дизель Шоу" і "Вечірній квартал" - обходять цю тему стороною. Останні, щоправда, інколи дозволяють собі висміяти Путіна, але зазвичай в глобальному контексті, а не в рамках теми українсько-російського конфлікту.

"Можливо, це не теми для їхньої цільової аудиторії. Їхні люди - це ті люди, які продовжують жити своїм життям. Плюс деяким людям вже просто важко чути щось про війну, тому що дуже багато стало цих новин", - каже автор "Телебачення Торонто".

"Не збожеволіти"

"Усіх з Днем Закоханих! Бажаю вам кохання, жити щасливо і померти в один день! Орієнтовно, це 16 лютого", - такий жарт український стендап комік Антон Тимошенко придумав напередодні "дати вторгнення" і відразу ж виклав його у своєму фейсбуці, а також розказав на концерті в той же день.

"Чорний гумор" людям зайшов, каже комедіант. Його останній на цей момент спешл - сольний концерт "Поза політикою" - на YouTube подивилось близько 130 тисяч глядачів. Це достатньо великий результат, як для українських стендаперів.

Автор фото, Stend-up.in.ua Підпис до фото, Стендап-комік Антон Тимошенко часто жартує про вторгнення Росії. Він каже, що робить це, щоб зняти напругу в аудиторії від останніх новин.

Тимошенко зізнається: через жарти намагається зняти внутрішню напругу, що з'явилась від "апокаліптичних" новин останніх місяців.

"Друга причина, жартувати - це єдиний шанс не збожеволіти зараз", - каже він в розмові з ВВС News Україна.

"В цей складний час нас може врятувати лише гумор. А гумор - це наш президент", - відразу жартівливо додає Антон.

За його спостереженнями, політичний стендап поступово набирає все більшої популярності в Україні.

А що там за кордоном?

Тему російського нападу на Україну в гумористичному ключі обговорюють і на американських каналах.

Наприклад, 21 лютого в програмі The Late Show на каналі CBS ведучий Стівен Кольбер зіронізував щодо промови Путіна про "історично російські землі" на сході України.

"Путін каже, як в старому виразі: якщо щось любиш - відпусти, якщо воно не повертається, значить, оточи його 190-тисячним військом і попроси знову", - жартує американський ТБ-комік.

Канал SNL 29 січня навіть підготував гумористичну сценку на цю ж тему. Її події розгораються на вдаваній нараді в Білому домі, де міністр оборони і держсекретар США буцімто пояснюють президенту Джо Байдену небезпеку можливої атаки РФ на Україну.

Зокрема, показують приклади російської пропаганди, що ставить все з ніг на голову. На кшталт, що це "українські кордони зазіхають на російські війська" або "російські війська оточують Україну, щоб міцніше обійняти".

У самій же Росії один із небагатьох жартів на цю тему пролунав на головному каналі країни - "Первый канал". 14 лютого ведучий популярного вечірнього шоу Іван Ургант видав жарт про наближення "дати нападу" - 16 лютого.

Він запропонував "перенести" війну, бо найближчими днями російська фігуристка Каміла Валієва на Олімпіаді в Пекіні мала відкатати свою програму, а потім буде свято 8 березня, а потім - Великий піст, а потім - музичний фестиваль.

"У мене є пропозиція: давайте перенесемо війну. Скасовувати не будем, все ж таки війна. Перенесемо на 700 років. Дочекаємось, коли на нас нападуть марсіани, і тоді всі разом об'єднаємося з марсіанами та нападемо на країни НАТО", - пожартував російський гуморист.