Фабрика юних чемпіонок. Що відомо про титуловану тренерку російських фігуристок на Олімпіаді

Соня Окслі

BBC Спорт, Пекін

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Що це за методи тренувань, коли тренер холодно поводиться, а не втішає розчавлену 15-річну спортсменку на Олімпійських іграх?

Міжнародний олімпійський комітет каже, що від такого "у жилах холоне кров", а уряд Росії - що це "ключ" до перемоги спортсменів.

Йдеться про тренерку Етері Тутберідзе та юну фігуристку Камілу Валієву, що опинилася у центрі допінг-скандалу на Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Тутберідзе виховала цілу плеяду молодих чемпіонів.

Що ми знаємо про неї та її методи підготовки спортсменів?

Танцівниця на льоду та титулована тренерка

47-річна Етері Тутберідзе - колишня танцівниця на льоду, яка у 1990-х роках жила у Сполучених Штатах і шість років працювала у льодових шоу.

Вона почала тренерську кар'єру в США, потім повернулася до Росії і приєдналася до клубу "Самбо-70" у Москві.

На Олімпійських іграх-2014 у Сочі її 15-річна підопічна Юлія Липницька стала чемпіонкою у командних змаганнях.

Відтоді Тутберідзе здобула безліч тренерських нагород, серед яких - "Тренер року 2020" за версією Міжнародного союзу ковзанярів (ISU) та державна нагорода РФ, яку у 2018 році їй вручив президент Росії Володимир Путін.

Тоді ISU назвав Тутберідзе "талановитою тренеркою", що "віддала своїм спортсменам багато сил".

Ранній успіх і рання пенсія

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Що відрізняє фігуристок Тутберідзе від інших на світовій арені, то це їхній вік і атлетизм.

Тренерка керує чимось на кшталт виробничої лінії успішних молодих російських фігуристок у московському клубі "Самбо-70".

Серед її вихованок - олімпійська чемпіонка Анна Щербакова та срібна призерка Олександра Трусова, обом по 17 років. Перед ними була чемпіонка 2018 року Аліна Загітова, що виграла своє золото у 15 років, і срібна призерка 2018 року Євгенія Медведєва, якій було 18. Командне золото на іграх у Сочі в 2014 році виграла Юлія Липницька, якій на той момент було 15.

Перед Пекіном все вказувало на те, що російські підлітки займуть весь п'єдестал пошани. Так було на чемпіонаті Європи у січні, коли Валієва фінішувала, випередивши Ганну Щербакову та Олександру Трусову.

Але вийшло інакше: 17-річні Щербакова й Трусова взяли в Пекіні золото та срібло, а Валієва, обтяжена допінговим скандалом, фінішувала четвертою після невдалої довільної програми.

Валієву, Щербакову і Трусову називають "четвіркою", оскільки всі вони виконують четверні стрибки, які рідко зустрічаються в жіночому фігурному катанні. З 25 спортсменок, які змагалися в жіночій довільній програмі, лише це тріо спробувало їх. Медики вважають четверні стрибки надзвичайно травмонебезпечним елементом для жінок.

Головна претензія, яку фахівці та вболівальники регулярно висувають Тутберідзе, - це нездатність досягати результатів з дорослими спортсменками.

Усі її "золоті" фігуристки або вийшли на пенсію ще підлітками, або ж пішли на перерву в спорті й більше не зможуть повернутися.

І це не дивно - результативні четверні стрибки або, як їх називають, "квади", значно легше виконувати, коли у вас маленьке тіло з вузькими стегнами й плечима. І жінки тут безнадійно програють дівчаткам.

"Тіла дівчаток дозволяють робити такі оберти", - пояснив чемпіон з фігурного катання 1980 року і коментатор ВВС Робін Казінс.

У чоловічому катанні чотири стрибки давно стали буденністю, без якої майже неможливо претендувати на місце у трійці призерів. І середній вік чоловіків, які стабільно виконують різні квади на змаганнях, значно вищий.

Валієва стала фігуранткою антидопінгового розслідування після позитивного результату тесту на препарат від стенокардії триметазидин. Всесвітнє антидопінгове агентство (ВАДА) повідомило також, що розслідуватиме дії найближчого оточення Валієвої, зокрема тренерів, лікарів та інших дорослих людей навколо юної спортсменки.

Якщо невдалий тест Валієвої на допінг призведе до дискваліфікації, вона може піти у дострокову відставку.

І, судячи з того, як Трусова говорила з тренерами після срібної медалі, незабаром вона теж може поповнити список фігуристок, що залишили "великий спорт".

"Ніколи, я ненавиджу цей спорт! Ненавиджу її, ненавиджу все це! У всіх є золота медаль, у всіх! А у мене немає! Не треба, будь ласка, ви все знали! Ніколи не вийду на лід! Ніколи! Я ненавиджу! Це неможливо, так не можна!" - говорила в сльозах 17-річна Олександра.

"Жорсткі" методи Тутберідзе

В інтерв'ю російському "Першому каналу" у 2018 році Тутберідзе сказала, що робить чемпіонів за допомогою "любові", а не "суворості".

Вона наголосила, що "нічого не вимагає", але хоче, щоб спортсмени "відчували незадоволеність собою, якщо не виконують завдання", щоб "вони відчували огиду".

Минулого року дворазова чемпіонка світу Євгенія Медведєва заявила, що методи Тутберідзе "працюють, але з кожним роком їх все складніше витримувати".

17-річна Юлія Липницька після завершення кар'єри лікувалася від анорексії, а Медведєва, яка сказала, що для досягнення успіху їй потрібна була жорсткість тренерського стилю Тутберідзе, назавжди травмувала спину.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Срібло Медведєвої (в центрі) та золото Загітової на зимовій Олімпіаді у Пхьончхані 2018 року спровокували у світі фігурного катання війну, у якій опинилися всі - від фігуристів і тренерів до спортивних журналістів, які про них писали.

Тутберідзе та Валієва

За словами президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха, було страшно спостерігати, як холодно поводилася з розчавленою Камілою Валієвою її російська тренерка після невдачі спортсменки в Пекіні-2022.

Тутберідзе обійняла юну дівчину, поки та очікувала на результати свого виступу. Але за кілька хвилин до того тренерка вимагала відповіді: "Чому ти так відпустила це все? Поясни мені, чому?"

Бах сказав, що його "дуже, дуже стривожило" те, що він побачив, коли спостерігав за змаганнями по телевізору.

"Усе це не додає мені особливої довіри до найближчого оточення Каміли ні в тому, що стосується минулого, ні щодо майбутнього", - сказав він.

"Як поводитися, як звертатись, як ставитись до неповнолітньої 15-річної спортсменки при такому очевидному психологічному напруженні", - міркував Бах.

Після заяв Баха на захист Тутберідзе виступив голова Федерації фігурного катання на ковзанах Росії Олександр Горшков, якого слова голови МОК вкрай обурили.

"Можливо, шановний пан президент увімкнув не той канал телевізора і виникли проблеми з трансляцією, оскільки багатомільйонна аудиторія телеглядачів та всі ті, хто перебував у цей момент на арені, бачили зовсім іншу картинку, - сказав Горшков російському агентству "ТАСС". - Всі, хто був поруч з Камілою в цей момент, - її оточення, і вся наша команда, робили все можливе, щоб підтримати її в цю виключно складну хвилину".

Віковий ценз

Інцидент з Валієвою змусив багатьох замислитись над збільшенням мінімального віку учасників дорослих змагань у фігурному катанні до 16 років. Це стосується як захисту дітей, так і створення рівних умов у стрибках.

На семи з восьми останніх Олімпійських ігор золоті медалі у жіночому одиночному розряді виграли підлітки.

"Я абсолютно впевнена, що мають бути обмеження за віком, - заявила цього тижня американська фігуристка Мерая Белл. - Я на собі відчула зміни, що відбувається з жіночим організмом під час гормональної перебудови. Змагаються неповнолітні... це зовсім інша справа".

Її тренер Адам Ріппон додав: "Хіба це справедливо, коли змагаються жінка, що має менструацію, груди й стегна, і маленька дівчинка?"

Однак вікові обмеження визначають окремі спортивні федерації, а не МОК, тому це питання вирішуватиме Міжнародний союз ковзанярів.

Можливо, варто приділити увагу і четверному стрибку - якими будуть методи тренування, якщо фігуристи старшого віку намагатимуться досягти рівня юного спортсмена?