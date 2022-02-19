Як відрізнити застуду від ковіду. Половина нових випадків ГРВІ – насправді Омікрон?

Микола Воронін

Кореспондент ВВС з питань науки

1 година тому

Автор фото, УНІАН

За оцінками експертів, близько половини всіх нових випадків сезонної застуди - це штам Омікрон. Він - менш небезпечний для життя і здоров'я, ніж попередня Дельта, але значно заразніший. (А тому вже практично повсюдно витіснив свого попередника).

Таке припущення висловив професор епідеміології Університетського коледжу Лондона Тім Спектор, який фактично очолює науковий фронт боротьби з епідемією коронавірусу в Британії від початку пандемії.

Думку професора Спектора поділяє більшість його колег - міжнародно визнаних експертів з інфекційних захворювань.

За їхніми спостереженнями, у повністю вакцинованих людей (а в забезпечених країнах Європи таких більшість) Омікрон викликає симптоми, що нагадують радше звичайну застуду, ніж смертоносну інфекцію з Уханя.

Втім, є щонайменше два специфічні прояви, за якими Омікрон можна з високою ймовірністю відрізнити від звичних вірусів сезонної застуди.

13 різних симптомів

Навесні 2020-го професор Спектор з колегами запустив мобільний додаток ZOE Symptom Study - найбільше у світі наукове дослідження, що вивчає симптоми Covid-19 практично в режимі реального часу.

З його допомогою ось вже півтора року майже 4 млн британців щодня повідомляють вченим про наявність чи відсутність у себе тих чи інших проявів хвороби, за що у вересні 2020 року професора нагородили Орденом Британської імперії четвертого ступеня.

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Оскільки масову кампанію з вакцинації Британія розгорнула однією з перших (на сьогодні повністю вакциновано вже майже 80% населення країни), вчені намагаються зрозуміти, як саме Омікрон пробиває сформований щепленням імунний захист і які симптоми з'являються у хворих.

Найбільш показовим вважають випадок масового поширення вірусу на корпоративній різдвяній вечірці у Норвегії 26 листопада. Один з присутніх на святкуванні гостей за два дні до того повернувся з ПАР, однак карантину не дотримувався, оскільки отримав дві дози вакцини.

Щеплення було обов'язковою вимогою для всіх учасників. Ба більше - перед початком усі гості здали експрес-тест на вірус. Однак, попри всі ці заходи, Омікрон підтвердили у 66 гостей зі 117.

Оскільки на момент зараження майже всі інфіковані вже встигли двічі вакцинуватися, вчені фактично використовують гостей заходу як фокус-групу, спостерігаючи за тим, як вони переносять хворобу.

На сьогодні у повністю вакцинованих дорослих зафіксовано вже 13 різних симптомів зараження Омікроном, більшість з яких дуже нагадують прояви звичайної застуди:

кашель,

нежить або закладений ніс,

втома та/або сонливість,

біль у горлі,

головний біль,

м'язовий біль,

підвищення температури тіла,

чхання,

порушення відчуття запаху,

зниження апетиту,

утруднене дихання,

порушення відчуття смаку,

біль у м'язах черевного преса.

Усі ці симптоми вказані за зменшенням частоти прояву: від найпоширеніших - до тих, що зустрічаються відносно рідко.

Відрізнити вірус від звичайної застуди при такому зараженні складно навіть фахівцю. Однак експерти все ж таки виділяють у щеплених два симптоми, які можуть свідчити, що позитивний ПЛР-тест - не за горами.

Перший - це підвищена втомлюваність, коли загальне відчуття втоми нерідко супроводжується ще й фізичним болем у м'язах, а в деяких випадках - навіть тимчасовим погіршенням зору та втратою апетиту. У жінок такий прояв хвороби трапляється трохи частіше, ніж у чоловіків (40% проти 32%).

Другий - запаморочення, яке іноді перетікає у нудоту, а періодично навіть супроводжується короткими періодами непритомності.

Однак інфекція у всіх щеплених пацієнтів протікає у легкій формі, а це додатково ускладнює діагностику, оскільки багато хто навіть не звертається до лікаря. Втім, професійна медична допомога таким хворим і не потрібна, вони чудово лікуються вдома.

Нещодавно Німеччина оголосила, що пік хвилі Омікрона країна пережила. Кількість нових випадків швидко зменшується, а частка населення, що має імунний захист (і таким чином опосередковано захищає від зараження нещеплених), зростає.

У США, за останніми даними, імунітет від Омікрону мають майже три чверті населення. А до середини березня, згідно з розрахунками, захист від вірусу матимуть вже 80% американців.