"ДНР" й "ЛНР" заявляють про загострення, Путін скликав Радбез

57 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, У Білорусі тривають спільні з Росією військові навчання

Президент Росії Володимир Путін скликав на понеділок засідання Ради безпеки Росії. Про порядок денний цього засідання поки що невідомо. Але воно відбудеться на фоні настійливих повідомлень з боку керівників самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" про загострення ситуації й атаки з боку українських військових.

Київ відкидає усі звинувачення, й каже, що сепаратисти та Москва шукають привід для ескалації.

Міністр оборони Олексій Резніков тим часом заявив, за даними української розвідки, Росія не має достатнього контингенту в Білорусі для нападу звідти на Київ.

"Нерегулярне засідання" Ради безпеки Росії

Про те, що Путін проведе у понеділок, 21 лютого, засідання Ради безпеки Росії, повідомив його речник Дмитро Пєсков.

"Це велика Рада безпеки", - сказав Пєсков.

На запитання журналістів, чи є засідання екстреним чи регулярним, він відповів, що це "не регулярне" засідання. На питання щодо порядку денного засідання Пєсков не відповів.

За його словами, у Володимира Путіна на понеділок також заплановано "кілька міжнародних телефонних розмов".

Повідомлення про це засідання з'явилося на фоні заяв представників самопроголошених ДНР та ЛНР про різке загострення ситуації. Вони кажуть, що українські військові нібито намагаються атакувати їхні позиції.

У ніч на понеділок, за заявою представників "ЛНР", через обстріл української армії загинули двоє цивільних та був зруйнований житловий будинок. Повідомляли також про вибух у районі донецького аеропорту та про підрив складу з артилерійськими боєприпасами - нібито "внаслідок прориву диверсійної групи супротивника".

Наприкінці минулого тижня почалася евакуація мешканців територій, підконтрольних самопроголошеним ДНР та ЛНР. Влада "ДНР" раніше заявила про плани евакуювати до Росії близько 700 тисяч людей.

За даними на ранок понеділка, російський кордон із боку "ДНР" та "ЛНР" перетнули близько 61 тисячі людей.

Що каже Київ

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Україна в понеділок знову наголосила, що не має жодних атакувальних намірів, і не причетна до обстрілів, про які заявляє російська сторона.

"Наші військові можуть вести вогонь у відповідь тільки у разі, якщо є загроза життю наших військових. Ми не ведемо обстріли, ми до цих обстрілів не маємо ніякого стосунку", - заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Данілов наголосив, що спровокувати Україну на активні дії не вийде.

"Ми попереджали, що вони можуть фантазувати скільки завгодно, вони можуть робити все що завгодно, і ми до цього готові", - сказав він.

В офісі президента Зеленського також вкотре заявили, що Київ не планує наступальних операцій.

Це "виглядає вкрай абсурдно з огляду на наявність уздовж українських кордонів багатотисячного контингенту російських військ", - заявив радник голови ОП Михайло Подоляк.

"Неможливі також і будь-які агресивні кроки з нашого боку, оскільки Україна є прихильником виключно дипломатичних форматів врегулювання і чітко розуміє, що Донбас - це наша територія, де в більшості живуть наші громадяни", - йдеться в його коментарі.

"У Росії недостатньо військ, щоб атакувати Київ"

Автор фото, MIL.GOV.UA

Тим часом український міністр оборони Олексій Резніков вважає, що Росія не має достатнього контингенту в Білорусі для нападу звідти на Київ.

"За нашими даними, там 9 тис. представників Збройних сил РФ, плюс техніка, обладнання, включаючи ракетне озброєння тощо. Але такого контингенту для тих, хто розповідає, що буде напад на Київ з білоруської сторони, - вибачте, мені це смішно звучить" сказав Резніков.

"А ось загрожувати нам, лякати нас, створювати ситуацію такого начебто оточення - так, це працює", - додав він.

Міністр також повідомив про намір провести в понеділок телефонну розмову з міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним.