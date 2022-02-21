"Забирають прямо з вулиці". Що відомо про мобілізацію в "ДНР" і "ЛНР"

Вікторія Приседська

BBC News Україна

1 година тому

Автор фото, Getty Images

"У центрі була облава, я сам особисто це бачив, - розповідає мешканець Луганська. - Група людей у військовій формі зупиняла перехожих хлопців та чоловіків і саджала в автобуси, що стояли поруч". BBC News Україна дізнавалась, як відбувається мобілізація на непідконтрольній Києву території Донбасу.

Павло Лисянський, засновник "Східної правозахисної групи", яка з 2014 року висвітлює порушення прав людини на непідконтрольних Києву територіях, розповів, що у "ДНР" і "ЛНР" люди зараз залякані й часто відмовляються спілкуватися.

І підтвердити число мобілізованих чоловіків складно, але, за його даними, у неділю вдень у "ДНР" 3-4 тисячі чоловіків вже були мобілізовані.

За словами правозахисника, на території "республік" під призов наразі попадає близько мільйона людей.

Автор фото, Getty Images

Влада "республік" наразі призиває на службу чоловіків, які мають паспорти Російської Федерації та "ДНР" і "ЛНР". Але виїзд заборонений для всіх чоловік призовного віку.

Павло Лисянський твердить, що були випадки, коли зобов'язували стати на військовий облік і тих, хто немає паспортів РФ та "ДНР"/"ЛНР".

Він наголошує, що мобілізація чоловічого населення відбувається примусово.

"Чоловіків відвозять до військкоматів, пунктів військових зборів, а звідти на короткочасний інструктаж на полігони ОРДЛО, де раніше проходили навчання так звані "резервісти", - пояснює Лисянський.

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Військові комісари "забирають" людей з підприємств, шахт та заводів. Є випадки, коли шахтарі відмовлялися та погоджувалися на кримінальну відповідальність, але їм обіцяли фізичну дію у разі відмови.

Лисянський додає, що забирають навіть учнів військових закладів, яким не виповнилося 18 років.

На це звертає увагу й уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у фейсбуку.

"Призову підлягають навіть неповнолітні хлопці віком від 17 років, - пише омбудсмен. - У так званих "військових училищах" "ДНР" та "ЛНР" курсантам, яким 16-18 років, віддано наказ про приведення до бойової готовності з подальшою участю у бойових діях".

За словами Денісової, такі дії порушують статтю 51 Конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє залучення дітей до збройних конфліктів.

У донецьких і луганських телеграм-каналах і пабліках вконтакті та фейсбуку користувачі активно обговорюють мобілізацію.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Пункти мобілізації відкрили у школах

Користувач каналу "Типичный Донецк", який мешкає у Луганську, підтвердив BBC News Україна інформацію про те, що чоловіків забирають і з вулиці.

"Вчора у центрі була облава, я сам особисто це бачив. Біля магазину "Мізер" і торгового центру "Дитячий світ" (у Луганську - Ред.) група людей у військовій формі зупиняла перехожих хлопців та чоловіків і саджала в автобуси, що стояли поруч і були пригнані для цих цілей".

Донеччанин, який попросив не називати його ім'я, розповів BBC News Україна, що через примусову мобілізацію він був змушений залишитися вдома й не вийти на роботу.

"Містом їздять вантажівки з військовими, які зупиняються й ловлять людей прямо на вулицях і у дворах та вручають їм безстрокову повістку. Якщо люди відмовляються, обіцяють приїхати ввечері за домашньою адресою і забрати силою", - каже чоловік, який працює водієм продуктової компанії.

Він каже, що в його фірмі наразі є наказ про відстрочку мобілізації водіїв, тому що вони забезпечують постачання продуктів на ринки й у магазини. Але він все одно вирішив не виходити на роботу через побоювання, що начебто "забрати можуть прямо з вулиці".

Він також розповів, що з Будьонівського хлібокомбінату, де працюють його друзі, мобілізували 19 водіїв, які прийшли вранці на роботу. За його словами, "частину продукції тепер немає кому розвозити в магазини, місто залишиться без хліба".

Чоловік також поділився історією своєї знайомої, чоловіка якої мобілізували на ринку, де він працює водієм. "У нього забрали мобільний телефон, посадили в автобус і повезли у бік Новоазовська. Більше родині нічого про нього невідомо", - розповідає співрозмовник BBC.

Він зазначає, що у місті розгорнули активну агітацію за вступ до військової служби.

Вулицями їздять автобуси з гучномовцями, закликаючи чоловіків призовного віку звертатися у свої районні комісаріати для "корегування контактних даних".

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Абонентам мобільного зв'язку розсилають СМС-повідомлення із закликами "стати на захист свого дому й батьківщини". На вулицях вивішують прапори "республіки" та білборди з патріотичними слоганами.

За його словами, реакція жителів на примусову мобілізацію негативна. "Люди, принаймні більшість, розуміють, що це провокація і що людей просто забирають на гарматне м'ясо", - додав чоловік.

Мешканці Донецька й Луганська, з якими поспілкувалася BBC, зазначають, що ситуація з обстрілами погіршилася в останні дні.

"Ситуація така: стріляють. Так масовано не було з 2015 року, - розповідає донеччанин Тимофій. - Страшно вночі прокидатися від звуку запуску гаубиці в кілометрі від тебе - те ще задоволення".

"Але у мене найкращий підвал у місті, - додає чоловік. - Великий, опалювальний. Тому одна сім'я - вже дві ночі поспіль ночує тут. Бо стали запускати гаубиці за 200 метрів від їхнього будинку. А там двоє дітей та вагітна дружина".

Оголошення про евакуацію спочатку здивувало Тимофія та його родину, але вони з дружиною вирішили залишитися.

"Ніхто не зрозумів, через що ухвалили таке рішення. Адже нічого не віщувало. Останні кілька тижнів не було прильотів. Було тихо", - розповідає чоловік.

"Я зі своєю дружиною залишився, попри те, що у мене в Росії є квартира і моя дружина росіянка. Всі мої друзі та родичі залишилися. Бо розуміють, що це все маячня. Хочуть посіяти паніку та створити "красиву картинку", - каже Тимофій.

Не збирається залишати свій дім і мешканка Алчевська Тетяна. "Евакуюватися не будемо, навпаки прийняли у себе людей з Первомайська, безпосередньо лінія розмежування, там обстріли без упину тривають, ні вдень, ні вночі спокою людям немає. Дітей у нас немає, за яких насамперед страшно. Тут наш дім".

Жінка розповідає, що в місті "паніки не видно, але життя наче завмерло, якесь затишшя передгрозове". Вона також підтвердила, що чоловіків призивають на службу, а декого забирають з роботи.