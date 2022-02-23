Чи запровадить Зеленський воєнний стан і що це буде означати

Олег Черниш

BBC News Україна

33 хвилин(и) тому

Автор фото, Getti images Підпис до фото, Зеленський може ввести воєний стан в Україні. Це буде вдруге в історії країни.

Президент Володимир Зеленський заявив про можливість запровадження воєнного стану в разі загострення ситуації на Донбасі. Що це буде означати на практиці?

Росія визнала незалежність "ДНР" і "ЛНР" і оголосила, що може направити туди війська для "підтримання миру". Це рішення вивело ситуацію навколо кордонів України на новий виток напруги. Особливо з огляду на те, що, за даними українського міністерства оборони, Путін своє майже 150-тисячне військо від кордонів України так і не відвів.

За словами Зеленського, подальша агресія з боку РФ призведе до запровадження воєнного стану в Україні.

"Щодо воєнного стану дуже просто - це питання для нас зрозуміле: ми віримо в те, що потужної війни не буде проти України і не буде широкої ескалації з боку Російської Федерації. Якщо буде - буде впроваджено воєнний стан", - заявив він.

Гучні заклики

Частина українських політиків, насамперед опозиційно налаштованих - ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков, колишній голова Верховної ради Дмитро Разумков і експрезидент Петро Порошенко - закликали негайно ввести воєнний стан.

"Україна має у цих двох областях запровадити воєнний стан, як я це зробив під час агресії проти нас у Керченській протоці. Україна має сформувати та ухвалити необхідні законодавчі акти вже сьогодні", - вважає Порошенко.

Водночас міністр оборони Олексій Резніков, хоч прямо не прокоментував заклики щодо воєнного стану, але у своєму зверненні зазначив, що "багато хто на емоціях підштовхуватиме до хаотичних рішень". На його думку, важливо цього не допустити і діяти з "холодною головою".

Колишній міністр оборони Андрій Загороднюк вважає, що воєнний стан має бути запроваджений негайно і в межах Донецької і Луганської областей.

"Він 100% має бути введений. Тим більш, що ці "ДНР" і "ЛНР" вже заявили, що зазіхають на всю територію Донецької і Луганської областей", - сказав він BBC News Україна.

Ексміністр не вважає, що таким чином Україна може спровокувати Росію на розширення військової агресії.

"Це ж більше про юридичний аспект, а не про переміщення військ", - додав Загороднюк.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Останній раз воєнний стан в Україні був введений указом Петра Порошенка в листопаді 2018 року

Воєнний стан в українській історії запроваджували лише один раз. В кінці листопада 2018 року Росія захопила біля Керченської протоки три українські військові кораблі. Відповіддю Києва стало запровадження часткового воєнного стану в 10-х прикордонних областях строком на 30 діб.

Щоправда, обмеження на цей період були ухвалені в скромному вигляді: без комендантської години, без цензури медіа і без мобілізації військовозобов'язаних.

В 2021 році законодавство про воєнний стан суттєво змінили. Ключові новації запрацювали з 1 січня поточного року.

Яким же може бути новий варіант воєнного стану?

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Воєнний стан передбачає обмеження прав і свобод громадян на певній території

Влада військових

Головні зміни стосуються повноважень військового командування. Тепер законом прямо визначається, що військове командування видає обов'язкові до виконання накази і директиви з питань забезпечення оборони, громадської безпеки і порядку, здійснення заходів правового режиму воєнного стану.

Відповідно, саме військові - Головнокомандувач ЗСУ, командувач ОС, командири формувань і з'єднань - зможуть контролювати виконання обмежень, які прописані в президентському указі про воєнний стан. Це вони зможуть робити в співпраці з військовими адміністраціями, якщо такі будуть створені.

В кінці минулого року Кабінет міністрів ухвалив цілу низку постанов, що деталізують порядок запровадження цих обмежень.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Військові можуть отримати значні повноваження в разі введення воєнного стану

Тепер в разі запровадження воєнного стану військове керівництво зможе, наприклад, вводити особливий режим роботи об'єктів державного значення і об'єктів життєдіяльність населення (школи, медзаклади, котельні тощо), вводити трудову повинність для громадян і примусово відчужувати їхнє майно для потреб оборони.

Силовики зможуть за наказом коменданта певної території безперешкодно перевіряти громадян та проводити обшуки в їхніх помешканнях і транспортних засобах.

Крім того, можуть запровадити комендантську годину і заборонити торгівлю алкогольними напоями. Військове керівництво має повноваження також заборонити виїзд громадян з певної території, або навпаки, оголосити їх евакуацію.

Воєнний стан передбачає можливість обмежити користування мобільним зв'язком і передачу інформації через комп'ютерні мережі. Якщо громадяни або організації будуть цю вимогу порушувати, то силовики зможуть забрати їхню техніку.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Українські силовики зможуть інтернувати росіян

Громадян "держави-агресора", якою, в українському законодавстві визнано Росію, українські правоохоронці зможуть інтернувати, тобто примусово переселити.

Водночас воєнний стан не може бути причиною обмеження діяльності судів і органів правосуддя. Це одна з новацій, яка запрацювала з цього року.

Як і раніше, закон передбачає можливість мобілізації громадян. Організаційні питання призову будуть покладені на військові адміністрації.

Конкретний перелік обмежень має бути обов'язково зазначений в указі президента про запровадження воєнного стану і затверджений парламентом.