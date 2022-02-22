"Ленін створив сучасну Росію, а не Україну". Історики про скандальну промову Путіна

Віталій Червоненко

BBC News Україна

1 година тому

Автор фото, УНІАН

Володимир Путін перед офіційним визнанням незалежності "ДНР" і "ЛНР" зачитав майже годинну промову, яка була присвячена Україні та її історії.

Путін послідовно наполягає, що Україну як державу вперше створив Володимир Ленін, а самій Україні більшовики щедро "нарізали" російських земель.

При цьому президент Росії жодним словом не згадує про незалежні українські державні утворення 1917-1920 років та війну Києва з Москвою у ті часи.

Останній рік, який передував нинішній ескалації, пройшов під знаком частих історичних роздумів Путіна.

Він випускав спеціальну статтю про Україну, а останній раз озвучував свої думки щодо Леніна та України наприкінці 2021 року.

Українські і американські історики гостро критикують тези Путіна і часто називають їх антинауковими.

Більшість істориків не піддають сумніву факти, що в 17 та 18 столітті на території сучасної України існували українські державні утворення.

Лівобережна Україна потрапила під владу Росії в 17 столітті, а правобережна - тільки наприкінці 18 століття. Гетьманщина, яка існувала на лівобережжі майже до кінця 18 століття, мала широку автономію, а її культура, економічний уклад, освітня та політичні системи були дуже відмінні від тогочасної Росії.

Ще до приєднання України до СРСР після революції 1917 року в Києві існували незалежні Українська народна республіка, а також Гетьманат. Їх визнавали багато іноземних держав, тож удавати, що держав не існувало, історики не радять.

Путін, Ленін і Україна

"Сучасна Україна цілком і повністю була створена Росією, точніше, більшовистською, комуністичною Росією", - зробив гучну заяву Путін перед тим, як визнати незалежність бойовиків Донбасу.

За версією Путіна, цей процес почався практично одразу після революції 1917 року.

"При цьому Ленін та його соратники робили це досить грубо щодо самої Росії - за рахунок відділення у неї частини її власних історичних територій. У мільйонів людей, які там жили, звичайно, ніхто нічого не питав", - додав Путін.

Він нагадав, що згодом УРСР отримала частину території Польщі після Другої світової війни, а у 1954 році Хрущов "нащось відібрав у Росії Крим і подарував Україні. Так сформувалась територія радянської України".

Автор фото, EPA

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Путін кілька разів повертався до теми Леніна та України.

Він нагадав, що Сталін перед створенням СРСР хотів дати національним утворенням автономію, а Ленін - конфедерацію з ширшими повноваженнями.

"Ленін розкритикував цей план і запропонував піти на поступки націоналістам, як їх тоді він називав - "незалежники". Саме ці ленінські ідеї, по суті, конфедеративного державного ладу і лозунг про право націй на самовизначення навіть до від'єднання, і були покладені в основу радянської державності", - розповів Путін.

Таку позицію Леніна Путін зараз гостро критикує.

"Навіщо треба було з барського плеча задовольняти будь-які, безкінечно зростаючі націоналістичні амбіції на окраїнах імперії. З точки зору історичних доль Росії та її народів, ленінські принципи державного будівництва виявились не просто помилкою, після розвалу СРСР це стало очевидним", - пожалкував Путін.

Він вважає, що Україна виникла виключно в результаті дій більшовиків та Леніна.

"Так виникла радянська Україна, яку і в наші дні можна з повним обґрунтуванням назвати "Україна імені Леніна". Він її автор і архітектор", - наполягає Путін.

Ще й твердить, що тільки завдяки Леніну Донбас після революції опинився у складі УРСР.

Через це Путін заявив, що не розуміє, навіщо українці скинули пам'ятники Леніну. І в решті пригрозив влаштувати "справжню декомунізацію".

Ленін створив Росію?

"Звичайно, що Ленін не створював Україну. У 1918 році він розпочав війну проти незалежної української держави, а потім замінив її маріонетковою державою під назвою Українська Радянська Соціалістична Республіка", - оцінив ВВС історичні роздуми Путіна професор української історії Гарвардського університету Сергій Плохій.

Плохій нагадав, що у 1922 році Ленін відібрав в України формальну незалежність, інтегрувавши в Радянський Союз.

"Що Ленін справді створив - це Російську Федерацію, державу, яка отримала свою конституцію у 1918 році та увійшла до складу СРСР через чотири роки. В 1991 році Єльцин вилучив цей суб'єкт, створений Леніним, зі складу СРСР, сприяючи таким чином розвалу Союзу", - наполягає історик.

І додає, що "Ленін був творцем сучасної Росії, а не України, і повинен вважатися таким".

Закінчилось Голодомором

Доктор історичних наук, професор Юрій Шаповал у розмові з ВВС News Україна вказує, що у промові Путіна є дві головні тези.

Перша, що Ленін витворював Україну.

"Це неправда, Ленін це спростовував своєю діяльністю. Ще в 1917 році в нього були публікації, де він говорив про права українців. Він не зазіхав на реальність існування українців та їхніх історичних коренів, як це робить Путін", - вважає історик.

Він пояснює, що у Леніна не було сумнівів щодо існування українців і вигадувати їх йому не треба було.

Але Ленін керувався тільки класовою мораллю, коли говорив про моделі української державності тих часів - УНР чи Гетьманат.

Друга теза Путіна, за словами Шаповала, що СРСР - це продовження історичної Росії.

Автор фото, УКРІНФОРМ Підпис до фото, Гетьман Павло Скоропадський керував Україною з квітня до грудня 1918 року

"З 1930-х років Сталін почав формувати імперську ідеологію й приміряти на себе шапку самодержця. Цим займається зараз Путін, тому йому потрібна теза про Україну як недержаву", - вважає історик.

Він наполягає, що існування Української РСР, політика "коренізації", а значить і українізації, з'явилися тому, що була Українська народна республіка.

"Українізація - вимушений крок, вони без цього могли програти. Більшовицька партія була малопопулярна на окраїнах імперії. В Україні вона масовою не була. Коли запровадили коренізацію в 1923 році, це був крок, щоб вижити режиму", - вважає Шаповал.

Він пояснює, що за рахунок місцевих кадрів більшовики "вкорінювались" на окраїнах, а для цього треба було дати пряник.

"Але всіх адептів та речників українізації врешті знищили. Але ця кон'юнктурна політика принесла позитив - культурний сплеск, який потім назвуть українським розстріляним відродженням", - додав історик.

А для селян, як нагадує Шаповал, все це врешті закінчилось Голодомором.

Історичні землі

Кандидат історичних наук Олександр Алфьоров раніше у розмові з ВВС нагадував, що території Української народної республіки були суттєво більшими за пізніше межі УРСР.

Так він коментував слова Путіна про історичні російські землі, які отримала Україна.

"Україна до окупації більшовиками в 1919-1920 роках була на 200 тисяч квадратних кілометрів більшою, ніж розміри, в яких вона вийшла з Радянського Союзу", - каже історик.

Він нагадує, що Україна певний час володіла сьогоднішнім Бєлгородом, західною частиною Курщини, Воронежчини і Бєлгородщини.

Юрій Шаповал також нагадує, що до моменту розстрілу керівників УРСР і хвилі репресій тривала дискусія про те, що Росія має повернути Україні Курськ і Воронеж.

Про це говорив тоді голова уряду та ідеолог коренізації Микола Скрипник. Потім він покінчив життя самогубством.

"Але зараз є принцип непорушності кордонів - як склалося, так і треба жити. Давайте Німеччині віддавати землі західної Польщі - що з цього вийде?" - каже Шаповал.

Слова Путіна, що Ленін нібито ледь не насильно всунув Донбас в Україну, історик називає "дурницею".

"Більшовики погрались з цією республікою, наскільки їм було вигідно з воєнної точки зору - долати українські визвольні сили, білий рух і так далі. Її дуже просто скасували", - вважає Шаповал.

Щодо українського та російського Донбасу історики радять почитати мемуари дисидента та радянського генерала Петра Григоренка.

Той потрапив у Донецьк на початку 1920-х років і дуже яскраво описав процеси у місті.

У нього не було сумнівів, що навколо переважало українське населення.

"Зараз того барака з великим двором, який розташовувався напроти Гірничого інституту, вже немає. Але я і зараз бачу величезний двір, заповнений "сермяжной и лапотной Россией". Українців майже немає. Україна вирощує хліб, сади і живність. В цьому дворі, посеред цієї зсунутої з місця Росії, я прожив багато днів", - згадував у своїх мемуарах генерал.