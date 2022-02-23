"Референдум" про незалежність Донбасу. Як це було насправді в 2014-му

Віталій Червоненко

BBC News Україна

1 година тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, Голосування під дулами автоматів

Росія обґрунтувала визнання незалежності "ДНР" та "ЛНР" серед іншого і тим, що вони провели "референдум" про незалежність ще в 2014 році.

Під час розгляду цього питання у Держдумі минулого тижня лунали поодинокі голоси, що і зараз варто було б провести голосування, щоб дізнатись думку місцевих мешканців.

Команда ВВС працювала у частково контрольованих бойовиками містах Донбасу й спостерігала за "голосуванням" 11 травня 2014 року.

Цей процес не можна було назвати вільним волевиявленням. Організовували його часом "на коліні", не було списків виборців, а бюлетені давали всім охочим на вулиці.

Дільниць відкривали мало, все відбувалось під дулами автоматів бойовиків.

Хоча Путін напередодні заявив, що визнав незалежність бойовиків у кордонах українських Луганської та Донецької областей, "референдум" в 2014-му точно не відбувався на великій їх частині.

Контролю за підрахунком голосів теж не було. Тоді було великою загадкою, як бойовики вже вночі швидко порахували і оголосили результати і явку - 89% за "незалежність республіки" за участі 75% населення.

У питанні було одне питання - чи підтримуєте ви акт про державну самостійність "ДНР"?

Автор фото, ВВС

Горлівка голосувала без списків

Щоб потрапити до Горлівки дорогою з Донецька, треба подолати два блокпости українських правоохоронців та ще кілька укріплень проросійських озброєних бойовиків.

Останні зупиняють авто: перевіряють документи та речі. До громадян України не з донецькою пропискою ставляться вороже.

Ще до відкриття дільниці біля горлівської школи №4 вже зібралися два десятки охочих голосувати.

Близько восьмої ранку під'їхала машина міліції, й у супроводі двох озброєних автоматами бійців у масках-балаклавах жінка з бейджем "Донецької народної республіки" занесла документи на дільницю.

Голосування розпочалось. Порядок на дільниці забезпечували двоє бійців з георгіївськими стрічками та битами.

Зранку у кафе поруч уже були відвідувачі, а офіціантки обіцяли не продавати алкоголь хлопцям, які ще не проголосували.

Української міліції в місті видно не було, а місцевий відділок на той момент вже давно був захоплений бойовиками.

Автор фото, ВВС

Списків виборців не було, й людей просто записували на місці. За першу годину голосування наплив охочих закінчився, і далі волевиявлення минало без черг.

Голова дільниці розповіла, що ректор місцевого інституту, розташованого по сусідству, відмовився надавати приміщення, й ця дільниця має приймати вдвічі більше охочих.

Загалом у Горлівці люди йшли на дільниці, які відкрили у місцевих школах. Проте кількість дільниць була суттєво меншою, ніж за часів виборів українських органів влади.

Тому на цьому фоні цифри оголошеної явки дивували.

"Все не так, як було на президентських, просто записують дані твого паспорту - і голосуєш, де хочеш, все просто", - ділилася враженням на вулиці дівчина після голосування.

Блокадний Слов'янськ

Дорогою до Слов'янська, який першим на Донбасі захопили бойовики, минаємо ще кілька їхніх блокпостів, а також блокпост українських військових, які тоді вже проводили антитерористичну операцію та взяли місто у кільце.

Проте потрапити у місто було не так важко - треба тільки пройти ретельний огляд озброєних чоловіків з георгіївськими стрічками на в'їзді.

"Ви ще не голосували?" - звернувся чоловік з автоматом до водія вантажівки з продуктами, яка прямує до Слов'янська.

"Та ні, цілий день працюю, не було коли в Донецьку", - відповів водій, після чого одразу ж зміг проголосувати тут же на блокпосту.

Фактично, голосувати могли всі, навіть журналісти за бажання. А бюлетенів у озброєних людей була надруковано багато.

Автор фото, ВВС

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На блокпостах бойовиків на в'їзді ретельно перевіряли документи, а чоловіки, від яких пахло алкоголем, не соромились розмахувати дулом автомату в нашому автобусі.

Місто жило майже мирним життям, якщо не зважати на барикади на головних дорогах та хлопців з автоматами, які патрулюють вулиці.

На головній площі працював фонтан, гуляли діти, люди зі зброєю відпочивають у тіні.

Найближча до міськради дільниця розташувалася у філіалі авіаційного університету.

Тут були списки виборців, щоправда, в них відмітки про голосування вдень стояли навпроти заледве чверті імен. Голова комісії о першій годині розповіла про 40-відсоткову явку.

"Ану не викручуйте нічого з вертольота, і так там всередині нічого не лишилося. Ще по квартирах підіть", - кричала на чоловіка зі зброєю одна з керівників дільниці.

Поряд стоїть старий вертоліт - символ навчального закладу, який ополченці потрохи розбирають для своїх потреб. Бійці заходять на дільницю голосувати разом зі своїми автоматами.

На блокпостах у місті охоронці розповідають найнеймовірніші історії про те, що саме цієї ночі у бою з "Правим сектором" вони захопили військовий вертоліт. Інші хваляться двома відбитими установками "Град".

Побачити їх ми так і не змогли.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Черга у Донецьку

У школі №1 міста на дільницю безперервно йшли люди, як пенсіонери, так і молодь.

"Сподіваюся, що цей референдум принесе нам мир, хочеться, щоб це все швидше закінчилось", - розповіла дівчина, аргументуючи своє голосування "за" самостійність.

"Розумію, що це може нічого не дати, що референдум ніхто не визнає, проте це може бути початком вирішення проблеми", - поділився своїми мотивами хлопець. Він казав, що працює в IT-сфері.

Цю дільницю охороняли чоловіки, які представилися місцевими "донськими козаками".

Блискавичний результат

Дорогою до Донецька заїжджаємо в села, щоб пересвідчитись, що референдум відбувається не тільки в містах.

"Я вже проголосувала, ходила за кілька кілометрів", - розповіла бабуся в селі Підгородня біля Артемівська (зараз Бахмут) українською мовою. "В мене бандерівці ще у війну вбили батька", - пояснила свою позицію старенька.

Під'їжджаємо до школи в селі Курдюмівка. Тут дільницю для референдуму не відкривали.

"Ми вже проголосували", - пояснила жінка. Зранку сюди до магазину приїздила мобільна виборча дільниця, люди зібралися, охочі проголосували.

Жодних спостерігачів, окрім кількох груп журналістів на всі ці міста, ми не побачили.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Роман Лягін організовував "референдум". В 2019 році за дивних обставин його затримала СБУ

Представники виборчої комісії самопроголошеної ДНР обіцяли оприлюднити дані явки виборців вночі, а в понеділок 12 травня - оголосити результати. Проте вже вночі несподівано оголосили всі цифри.

Показово, що колишній "керівник" ЦВК "ДНР" Роман Лягін, який формально організовував референдум, в 2019 році був на підконтрольній уряду території, його затримала СБУ.