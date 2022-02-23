Що не так із російською версією подій на Донбасі - відео, пророцтва та стрілки годинників

Андрій Захаров

ВВС

1 година тому

Автор фото, KREMLIN.RU

Росія визнала самопроголошені "ДНР" та "ЛНР" після "загострення" ситуації на сході України. Такою є офіційна версія подій. Однак є непрямі свідчення - від пророцтва Володимира Жириновського до метаданих відео та годинника Сергія Шойгу, - які руйнують образ раптового загострення та стрімкого визнання республік. ВВС зібрала всі ці свідчення.

Як виглядає російська версія подій

У четвер, 17 лютого, на лінії зіткнення на сході України нібито різко зросла кількість обстрілів території самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Наступного дня керівники обох утворень - Денис Пушилін та Леонід Пасічник - заявили про евакуацію дітей, жінок та літніх людей до Росії.

Тоді ж на парковці біля будівлі адміністрації "ДНР" у Донецьку вибухнув армійський "уазик": місцева влада заявила, що це був теракт, організований українськими диверсантами.

17 лютого відбувся реальний обстріл Станиці Луганської на підконтрольній Україні території, внаслідок частково зруйнували дитячий садочок з дітьми. В "ЛНР" спочатку намагались переконати, що цей садочок був на їхній території.

У наступні дні, згідно з тією ж офіційною російською версією, обстріли продовжилися. В результаті Донецьк частково залишився без води, а Луганськ - без газу.

Як каже російська влада, українські снаряди почали залітати й на російську територію. Один із них нібито зруйнував російську прикордонний пост, а інший - господарську споруду на прикордонному хуторі.

Нарешті, за даними російської влади, у ніч на понеділок відбулися навіть два бойових зіткнення російських прикордонників з "українськими диверсантами", які нібито зайшли на територію Росії (Україна навіть сам факт таких зіткнень заперечує). І тоді глави "ДНР" та "ЛНР" звернулися до Росії з проханням про визнання.

"Ситуація на Донбасі знову набула критичного, гострого характеру", - з цієї фрази почав своє звернення до народу президент Росії Володимир Путін перед тим, як майже на годину зануритися в історію України. А потім коротко оголосити про рішення визнати "ДНР" та "ЛНР".

Але у цій версії є нестикування.

Зізнання Мішустіна

На засіданні Ради Безпеки Росії, на якому найближче оточення Путіна по черзі висловлювалося за визнання "ДНР" та "ЛНР", прем'єр Михайло Мішустін несподівано відверто сказав: "Ми вже багато місяців ведемо підготовку до можливої, відповідно, реакції до визнання "ЛНР" і "ДНР". Я маю на увазі насамперед імпортозаміщення та аналіз усіх ризиків, з якими ми можемо зіткнутися у разі прийняття таких рішень".

Автор фото, KREMLIN.RU Підпис до фото, Виступ російського прем'єра

Таким чином, голова російського уряду фактично заявив, що чиновники вже давно серйозно розглядали можливість запровадження проти Росії санкцій у відповідь на визнання двох самопроголошених республік.

Тим часом аж до останнього моменту Росія на офіційному рівні була послідовним прихильником виконання мінських угод, які передбачають інтеграцію двох регіонів назад до складу України.

Пророцтво Жириновського

Наприкінці грудня на останньому 2021 році засіданні Держдуми представники всіх фракцій виступали щодо тих питань, які їм здаються важливими. Голова фракції ЛДПР Володимир Жириновський присвятив свою промову протистоянню із Заходом - саме тоді Росія направила свої вимоги щодо безпеки до США та НАТО. Він висловив побоювання, що Захід може "забалакати" пропозиції Росії, а потім сказав буквально таке:

"Бо так може бути: так, потім, так, потім, так, зустрінемося в Женеві, в Гельсінкі, так, ми подивимося ... Ні! Або виконують, або запускайте інший варіант, але ніколи більше не повинно бути: 22 червня о четвертій ранку". Нехай краще буде..."

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На цьому моменті йому відключили мікрофон. А коли увімкнули, він заявив: "...нехай краще буде: 22 лютого о четвертій ранку - 2022 року! Цей рік іде, за східним календарем рік Бика, упертого, а цей, 2022-й - рік Тигра: це ривок, стрибок , це російський Тигр. Не дарма ж рятували амурського тигра на Далекому Сході, ось тепер нехай у зовнішній політиці буде такий самий результат. Ось це тішить!"

"Не треба брязкати зброєю, треба сказати: давайте виконувати, а якщо відмовляєтесь - тоді ми можемо прийняти іншу програму, а яку - ви відчуєте о 4 годині ранку 22 лютого. Я хотів би, щоб 2022 рік був роком мирним, але я люблю правду. Ось 75 років кажу правду!" - продовжив політик.

Тоді цієї емоційної промови ніхто не помітив. Соцмережі та медіа звернули на неї увагу вже після того, як 18 лютого розпочалася евакуація населення з Донбасу. Чи це збіг, чи Жириновський справді щось знав, але його пророцтво майже збулося: російські війська після визнання Москвою незалежності "ДНР" і "ЛНР" стали заходити на їхню територію в ніч на 22 лютого.

Метадані відео

Звернення лідерів "ДНР" та "ЛНР" про евакуацію населення з'явилися у їхніх телеграм-каналах вдень 18 лютого. Проте метадані цих відеофайлів свідчать про те, що насправді записані були ще вдень 16 лютого.

У той день ні про яке "загострення" не йшлося: за даними спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, тоді було зафіксовано 24 порушення режиму припинення вогню. Для порівняння: 18 лютого, у день публікації відео, їх уже було 222.

Це був не перший випадок, коли старі відео видавалися за нові: одним зі свідчень загострення, за версією влади самопроголошених республік, стало виявлення вибухівки в автомобілі під мостом біля міста Краснодон у "ЛНР".

На відео, опублікованому місцевими силовиками, видно, як вантажівка відтягує автомобіль "Жигулі", де нібито й була вибухівка, з дороги. Проте журналісти видання Znak звернули увагу, що, згідно з метаданими, це відео зняли три роки тому.

Натяк Зюганова

Ще до загострення ситуації на Донбасі Держдума звернулася до президента Путіна із проханням визнати "ДНР" та "ЛНР". Ініціатором звернення була фракція КПРФ у Держдумі.

19 лютого, у день початку евакуації людей із Донбасу, голова фракції КПРФ Геннадій Зюганов розмовляв із виданням URA.ru. Журналіст, зокрема, запитав його, чи не варто Путіну ухвалити рішення щодо звернення Держдуми.

"Ну, слідкуйте уважно. У понеділок. Стежте уважно, так", - задоволеним голосом відповів Зюганов. Хоча до "українських диверсантів", які нібито зайшли на територію Росії, справа ще не дійшла, і до звернення керівництва самопроголошених республік до Путіна вона тоді ще не дійшла також.

Час на годиннику

У понеділок 21 лютого ситуація навколо "ДНР" та "ЛНР" розвивалася так.

Спочатку лідери двох самопроголошених республік звернулися до Володимира Путіна з проханням визнати незалежність "ДНР" та "ЛНР". Майже відразу почалася трансляція засідання Ради Безпеки Росії, за підсумками якого Путін заявив, що ухвалить рішення того ж дня. За кілька годин показали його звернення до народу, на якому він заявив про намір визнати ці утворення.

Автор фото, KREMLIN.RU Підпис до фото, Засідання Ради Безпеки РФ 21 лютого 2022 року

Одразу після звернення Путіна до народу на центральних російських каналах показали підписання договорів між Росією та невизнаними республіками. Можна було припустити, що був показаний запис, а Володимир Путін не біг коридорами з кабінету до великої зали, де відбулася церемонія.

Метадані лише підкріплюють цей висновок: відео підписання було зроблено за кілька годин до звернення до росіян, наголосив журналіст Daily Storm Данило Біловодьєв.

Засідання Ради безпеки йшло у другій половині дня вже в записі - це підтвердив речник російського президента Дмитро Пєсков.

Телеканал "Дождь" раніше зробив цей висновок, придивившись до часу на годиннику міністра оборони Сергія Шойгу: він показував 12:47, хоча трансляція почалася близько 17:00 за Москвою. Сам Путін перед початком засідання годинник зняв і поклав його на стіл так, що камера не могла вихопити час на ньому.