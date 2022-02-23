Чи стануть болючими для Росії санкції Заходу через Україну

10 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Російська влада заявляла, що готувалася до санкцій

США, Євросоюз, Велика Британія та інші країни запровадили санкції проти Росії у відповідь на визнання суверенітету самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

Оголошені санкції - не всі серед тих, що їх готували західні країни.

Перша реакція з Росії - вони не матимуть суттєвого впливу на російську економіку. Проте союзники України кажуть про подальші кроки у разі ескалації на сході України.

Які санкції проти Росії вже запровадили?

Євросоюз оголосив про санкції проти 27 російських фізичних осіб і організацій, зокрема банків. ЄС також обмежує доступ Росії до ринків капіталу ЄС і заборонить торгівлю між Євросоюзом та "ЛНР" і "ДНР".

Окрім того, ЄС включив до чорного списку 351 депутата Держдуми РФ, що проголосували за визнання незалежності самопроголошених республік.

Оголошені у вівторок санкції США мають підірвати здатність Росії фінансувати свої військові зусилля. Вони націлені на два державні банки, які, за словами США, є ключовими для російського оборонного сектору. Ці банки більше не зможуть вести бізнес у США чи отримати доступ до американської фінансової системи.

США заявили, що також запровадили санкції проти п'яти ключових представників російської еліти та проти суверенного боргу Російської Федерації.

Крім того, американцям заборонили вести бізнес у "ЛНР" і "ДНР".

Білий дім заявив, що може розширити санкції, "якщо Росія продовжить вторгнення в Україну".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Німеччина зупинила сертифікацію "Північного потоку-2" у відповідь на визнання "ДНР" і "ЛНР"

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон оголосив, що в оновлений список санкцій Британії увійшли п'ять російських банків, а під індивідуальними санкціями опинилися троє близьких до президента Росії Володимира Путіна бізнесменів: Геннадій Тимченко, Борис Ротенберг і його племінник Ігор.

Серед банків, що потрапили під санкції, - "Промсвязьбанк", "Індустріальний Ощадний банк", АТ "Чорноморський Банк Розвитку та Реконструкції", "Генбанк" та товариство "Акціонерний Банк Росія".

"Це перший транш. Ми тримаємо подальші санкції напоготові", - заявив Борис Джонсон.

Однак деякі британські парламентарі вважають, що уряд мав діяти жорсткіше, - орієнтуватися на більшу кількість банків та олігархів.

Автор фото, TASS via Getty Images Підпис до фото, "Росія" - один із п'яти банків, що потрапили під санкції Великої Британії

Німеччина також відреагувала на визнання "ДНР" та "ЛНР" президентом Росії Володимиром Путіним.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц призупинив процес сертифікації газопроводу "Північний потік-2" "до подальшого повідомлення".

Санкції також запровадили Канада, Японія, Австралія.

Перша реакція з Росії

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Офіційної реакції Росії на західні санкції немає. Речник Кремля Дмитро Пєсков 22 лютого, після їх оголошення, сказав, що спочатку їх треба вивчити.

Російські урядовці в останні місяці заявляли, що російська економіка готова до санкцій.

Проте у день, коли Володимир Путін підписав указ про визнання незалежності так званих "ДНР" і "ЛНР", курс рубля і фондовий ринок обвалилися.

У той самий час, деякі російські ЗМІ цитують економічних аналітиків, які вказують, що санкції не будуть дуже чутливими для Росії, зважаючи на значні валютні резерви в країні і відсутність дефіциту держбюджету.

Про це пише також і американське видання The New York Times. Опитані журналістами газети експерти, відповідаючи на запитання, чи зупинять санкції США рішучість Путіна, відповіли, що ні.

І одна з причин - Володимир Путін зробив висновки з 2014 року, коли Росія вперше зіткнулася з масштабними західними обмеженнями, і спромігся ізолювати економіку країни так, щоб по ній було важко боляче вдарити.

"Російський уряд витратив роки, перебудовуючи бюджет і фінанси, щоб економіка країни могла протистояти майбутнім санкціям. Зусиллям уряду сприяли високі ринкові ціни на нафту і газ", - пише видання.

"Тепер в Росії відносно низький зовнішній борг і вона менше залежить від кредитів від іноземних організацій, ніж до 2014. І що найважливіше, валютні резерви країни становлять 631 млрд доларів. А це - четверті за величиною валютні резерви у світі", - вказує газета.

Видання наголошує, що найдієвішим було б припинити експорт російських енергоносіїв, проте жоден західний політик поки що не запропонував цього.

Очевидно тому, що такий крок призвів би до небезпечної політичної ситуації для Джо Байдена та інших світових лідерів, зважаючи на зростання цін на нафту і газ у світі, наголошує NYT.

Україна просить посилити санкції "вже зараз"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав союзників розширити санкції проти Росії.

"Зараз необхідно нарощувати тиск. Завдати удару по економіці РФ і оточенню Путіна. Болючий удар. І зробити це вже зараз", - написав Дмитро Кулеба 22 лютого у Twitter.

Які ще обмеження може запровадити Захід проти Росії?

Західні країни попереджають Москву про жорсткіші у разі повномасштабного вторгнення в Україну, а не вже зараз, як до цього закликає офіційний Київ.

Що це можуть бути за санкції?

Відключення від SWIFT

Одним із кроків може стати відключення Росії від глобальної служби обміну фінансовими повідомленнями SWIFT, якою користуються тисячі фінансових установ по всьому світу.

Це дуже ускладнить роботу російських банків за кордоном.

Автор фото, Getty Images

Водночас кажуть експерти, такий крок матиме економічні наслідки для США та Німеччини, чиї банки мають тісні зв'язки з Росією.

Білий дім заявляв, що навряд чи відключення від SWIFT стане негайною відповіддю на вторгнення.

Заборона на використання долара у розрахунках

США можуть заборонити Росії фінансові операції з використанням долара США. Будь-яка західна фірма, що дозволить російській установі вести операції в доларах, зазнає штрафних санкцій.

Такий крок мав би гігантський вплив на економіку Росії, оскільки міжнародні розрахунки щодо нафти й газу традиційно здійснюються у доларах. Це також може зашкодити зовнішній торгівлі Росії в інших секторах.

Але водночас такий крок призведе до зниження експорту нафти й газу з Росії, що, своєю чергою, негативно позначиться на європейських країнах, які залежать від російського газу.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Заборона здійснювати фінансові операції у доларах США може мати суттєвий вплив на економіку Росії

Блокування банків

США також можуть внести до "чорного" списку інші російські банки, що унеможливить співпрацю з ними у багатьох країнах світу. Це означатиме, що Москві доведеться рятувати банки та робити все можливе, щоб уникнути зростання інфляції та падіння прибутків.

Але це зашкодить і західним інвесторам, що мають гроші в цих банках.

Енергетичні обмеження

Російська економіка надзвичайно залежить від продажу газу й нафти за кордоном, і західні країни можуть відмовитись купувати їх у великих російських енергетичних гігантів, таких як "Газпром" чи "Роснефть".

Але знову ж таки, це призведе до підвищення цін на газ та дефіциту палива в Європі. Росія, приміром, забезпечує третину потреб Німеччини у природному газі.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Британський уряд пообіцяв боротися з незаконними російськими капіталами, що надходять до Лондона

Обмеження доступу Росії до лондонських фінансових установ

Лондон вже давно є популярним місцем для проживання, придбання нерухомості та інвестицій заможних росіян.

Масштаби російських грошей, що осіли в британських банках та вкладені в нерухомість, - настільки великі, що британська столиця отримала іронічну назву "Лондонград".

У 2018 році британський уряд запровадив механізм конфіскації майна без первісного порушення кримінальної справи.

Найпомітнішим кроком у цьому напрямі став закон, який надав судам право видавати "накази про незрозуміле багатство" (Unexplained Welth Orders), які зобов'язують осіб, які інвестують у Велику Британію та яких підозрюють у закордонній корупції й злочинній діяльності, пояснювати походження своїх коштів.

Однак застосовували ці накази лише чотири рази, і лише один раз ця процедура закінчилась конфіскацією майна.

Заборона експорту в Росію високих технологій

Захід може обмежити експорт до Росії ключових високотехнологічних товарів.

США могли б, наприклад, заборонити компаніям продавати будь-які товари, що містять американські технології, програмне забезпечення чи обладнання. Це може стосуватися, зокрема, напівпровідникових мікрочипів, які використовують у всьому, від автомобілів до смартфонів та від верстатів до побутової електроніки.

Це зачепить як оборонний і аерокосмічний сектори Росії, так і цілі галузі її економіки. Але водночас це може зашкодити бізнесу компаній-експортерів.

Проблеми для Заходу

Західні країни скоординували плани жорстких санкцій проти РФ на випадок повномасштабного вторгнення в Україну.

Але що робити, якщо Москва діятиме невеликими кроками?

Американські та європейські дипломати кажуть, що західні країни менш єдині у тому, як реагувати на такі сценарії.

Деякі країни, що мають тісніші зв'язки з Росією, наприклад Угорщина, Італія та Австрія, можуть відмовитися від запровадження жорсткіших санкцій.