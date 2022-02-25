Прикордонникам, що захищали Зміїний, посмертно присвоять звання Героїв України

1 година тому

Автор фото, Укрінформ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 13 українських прикордонників, які обороняли від російських окупантів острів Зміїний і загинули на бойовому посту, отримають посмертно звання Героя України.

Про це сказав Зеленський під час звернення до народу.

"На нашому острові Зміїний, захищаючи його до останнього, всі хлопці, прикордонники геройськи загинули, але не відступили. Всім їм буде присвоєно звання Героя України посмертно. Вічна пам'ять тим, хто віддав життя за Україну", - сказав президент.

За його словами, втрати серед українських військових сягнули 137 людей.

"За попередніми даними, на жаль, ми втратили 137 наших героїв, з них 10 офіцерів. Поранено 316", — додав Зеленський.

24 лютого після обстрілу російськими військами Зміїного із корабельної зброї та з допомогою бойової авіації була зруйнована інфраструктура на острові. Крім того, зв'язок з прикордонниками також зник.

Згодом стало відомо, що російські військові захопили Зміїний, знищивши артелирійскими снарядами українських воїнів.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко написав у соцмережах про подробиці цієї трагедії і надав аудіозапис переговорів представників російських військ і українських прикордонників.

"Російський корабель пропонує гарнізону острова Зміїний здатися. Був посланий… Далі почався ракетний артилерійський удар. 13 українських прикордонників загинули... Вічна їм пам'ять! Ганьба і смерть російським окупантам", - написав він.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що бойовий дух українських воїнів на високому рівні і тому "завдяки героїзму наших захисників і захисників Україна вистояла першу, найскладнішу добу".

"Окупанти зазнали суттєвих втрат. Сьогодні ми будемо сильнішими. Адже тисячі людей приєднуються до територіальної оборони і готові давати відсіч ворогу", - наголосив міністр.

Давня суперечка за Зміїний

Зміїний - острів у Чорному морі, входить до складу Кілійського району Одеської області.

За цей острів суперечки між Україною і Росією тривають багато років.

У 2009 році Міжнародний суд ООН ухвалив рішення, визнавши Зміїний островом, як і домагалася Україна, а 12-мильну зону навколо нього - українською.

Проте суд встановив, що через малий розмір острів не має впливати на розподіл решти шельфу моря і схвалив лінію розподілу шельфу приблизно посередині між вимогами обох країн.