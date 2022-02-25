Чому Байден не відправить в Україну війська

Барбара Плетт Ашер

Кореспондентка ВВС з дипломатичних питань

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Президент США Джо Байден задіяв весь масив дипломатії, щоб відвернути російську агресію від України.

Його адміністрація невпинно попереджала про вторгнення і заявляла, що на кону - міжнародний порядок.

При цьому Байден чітко дав зрозуміти, що американці не хочуть воювати, і наголосив, що за жодних обставин не відправить американські війська в Україну, навіть для порятунку громадян США у разі російського вторгнення. Він також вивів з України військових радників і спостерігачів.

Чому він обрав таку позицію під час найсерйознішої зовнішньополітичної кризи свого президентства?

Відсутність національних інтересів

По-перше, Україна не має з Америкою спільних кордонів. Там не розміщені американські військові бази і стратегічні запаси нафти. Вона також не є великим торговельним партнером США.

Але раніше відсутність національних інтересів не завадила колишнім президентам втрутитись у конфлікти інших країн, проливши кров американських військових й витративши державні кошти. У 1995 році це зробив Білл Клінтон під час війни, що спалахнула після розпаду Югославії. А в 2011-му - Барак Обама під час громадянської війни у Лівії.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Американські війська в Боснії у складі сил НАТО, 1995 рік

У 1990 році Джордж Буш-старший створив міжнародну коаліцію, яка витіснила армію Саддама Хусейна з Кувейту. Він стверджував, що захищає верховенство права від панування джунглів.

Військові посадовці з адміністрації Байдена також кажуть про загрозу міжнародному миру та безпеці у російсько-українському конфлікті. Але інструментом боротьби обрали санкції, а не військову операцію.

Без інтервенції

Це певною мірою пов'язано з позицією невтручання Байдена, яка, до речі, формувалася поступово.

Він підтримував військові дії США на Балканах у 1990-х роках. Проголосував за вторгнення Америки до Іраку 2003 року. Але після того став обережніше ставитись до використання військового потенціалу США.

Він був проти втручання США у події в Лівії і не підтримав введення американських військ в Афганістан. Він також рішуче захищає свій торішній наказ про виведення американських військових з Афганістану, незважаючи на хаос і гуманітарну катастрофу, що супроводжували його.

А його провідний дипломат Ентоні Блінкен, що розробляв зовнішню політику президента протягом 20 років роботи в його команді, вважає, що національна безпека - це радше про боротьбу зі зміною клімату, глобальними хворобами та конкуренцію з Китаєм, ніж про військову інтервенцію.

Американці теж не хочуть війни

Нещодавнє опитування організації AP-NORC виявило, що 72% американців вважають, що США мають грати другорядну роль у російсько-українському конфлікті або взагалі не брати в ньому участі.

Вони зосереджені на своєму гаманці й на зростанні інфляції, про що Байден має пам'ятати, оскільки наближається найважливіша політична подія США, наслідки якої визначать політику країни на найближчі два роки — проміжні вибори.

Криза у Вашингтоні зачепила всіх законодавців. І навіть такі затяті прибічники найжорсткіших санкцій, як сенатор-республіканець Тед Круз, не хочуть, щоб Байден відправив американські війська в Україну та "розпочав війну з Путіним".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Зростання цін на пальне непокоїть американців

Ще один "яструб" зовнішньої політики, сенатор-республіканець Марко Рубіо заявив, що війна між двома найбільшими ядерними державами світу нікому не піде на користь.

Протистояння наддержав

Путін має запас ядерних боєголовок. І Байден не хоче розпалювати "світову війну", ризикуючи зіткненням між американськими та російськими військами в Україні.

"Ми маємо справу не з терористичною організацією, - сказав американський президент NBC на початку цього місяця. - Ми маємо справу з однією з найбільших армій світу. Це дуже складна ситуація, і все може дуже швидко зійти з гальм".

Нема зобов'язань

Немає і договірних зобов'язань, що змушують США йти на такий ризик. Напад на будь-яку країну НАТО є нападом на всіх членів альянсу - це основний принцип, що зобов'язує всіх членів альянсу захищати одне одного.

Але Україна не є членом НАТО, і на це посилається Блінкен, щоб пояснити, чому американці не будуть боротися за цінності, які вони так наполегливо звеличують. Тут є певна іронія, враховуючи, що конфлікт, пов'язаний з вимогами Путіна щодо гарантій невступу України в альянс, та відмовою НАТО надати їх.

Американський політолог, професор Гарвардського університету Стівен Волт стверджує, що відмова від компромісу США та інших країн НАТО не має практичного сенсу, враховуючи їхнє небажання надати військову відсіч.

Інші кордони

Президент Байден відправляє війська в Європу і передислокує ті, які вже там, щоб підтримати союзників по НАТО, що межують з Україною і Росією.

Однак вторгнення в Україну збільшило побоювання щодо розширення конфлікту через випадковий або навмисний напад Росії на колишні республіки СРСР.

Це призведе до серйозної ескалації, з огляду на спільні зобов'язання союзників по альянсу.

"Якщо він дійсно перетне кордони країн НАТО, - сказав Байден, - ми вступимо у конфлікт".