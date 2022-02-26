Я скрізь тепер чую шум ракет. Як кияни провели ніч в укриттях

1 година тому

Автор фото, ukrinform Підпис до фото, Один із підвалів у Києві, де переховувался містяни

80-річна киянка Раїса Ревнюк перебувала в укритті дитячого садка на Позняках усію ніч з 25 на 26 лютого до самого ранку. Як і в багатьох будинках столиці, підвал в її багатоповерхівці не використовується, бо захаращений мотлохом.

"Тісно і багато людей, але головне - немає туалету. Усі змушені були мочитися в целофанові мішки, які роздали людям, і скидати у відро. Оскільки попередження про атаки лунали періодично всю ніч, ніхто до ранку не виходив. Та й це було неможливо, бо була охорона, яка нікого не випускала. О 6-й я випросилася в охоронця піти додому, бо сил вже ніяких не було терпіти", - розповідає пані Раїса ВВС News Україна.

Але всю ніч роздавали воду, був чай і навіть апельсини, поруч було кілька волонтерів.

Більшість укриттів у Києві не пристосовані для тривалого перебування

Хоча влада постійно повідомляє список сховищ у столиці, реалії такі, що у столиці і у передмістях Києва підвали не пристосовані, а ті, що є - без туалетів і з трубами теплопостачання над головою.

Це визнають у міській владі. Керівник департаменту муніципальної безпеки Київської міськдержадміністрації Роман Ткачук сказав, що у Києві є близько п'яти тисяч бомбосховищ. Решта - це об'єкти подвійного призначення ("укриття") - підвали багатоповерхівок, підземні переходи і паркінги, а також 47 підземних станцій метро.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Метро перейшло в режим укриття

При цьому більшість з укриттів не підготовлені: відсутні запаси продуктів, питна вода та обладнання для тривалого перебування людей. В них можна перечекати тільки кілька годин.

За словами Ткачука, повністю підготовлених сховищ, де громадяни зможуть перебувати дві-три доби, у Києві всього 500.

Паркінги і підвали

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Люди ховалися у підземних автопаркінгах, які також перетворили на укриття.

"Але там страшенно холодно. Набагато холодніше, ніж на вулиці, - розповідає журналістка ВВС News Україна Діана Куришко. - Ми сховалися на мінус другому поверсі великого паркінгу, людей там було небагато, не більше десяти. Люди час від часу грілися у своїх машинах. Кожного разу, коли в машині зачиняли двері, я здригалася, бо відлуння було сильне і здавалося, що це вибухи десь поруч".

"Сидіти на землі було дуже холодно, каримати не допомагали. Ми знайшли залишені кимось покришки від машин і влаштувались на них. Всередину паркінгу діставав вай фай, і це було щастям. Я могла тримати зв'язок з рідними. Молилась, щоб швидше настав ранок", - розповідає Діана.

" У нас в підвалі будинку тісно і труби з гарячою водою. У вайбер-групі будинку постійно попереджали, щоб не опиралися і не ставали на них, бо це небезпечно", - розповідає мешканка Оболоні Ірина.

В деяких районах місцеві жителі беруть ініціативу у свої руки - самі облаштовують укриття і запасаються найнеобхіднішим.

Автор фото, facebook/Jane Kornienko

"Ми ініціювали невеличку ідею взаємопідтримки для наших голосіївців і створили групу у Фейсбук з назвою "Укриття метро Деміївська". Для всіх тих, хто є тут зараз або потенційно може долучитися. Тут є стіл, на цьому столі постійно мають бути хоча б елементарні речі: питна вода, кава, чай, печиво тощо. Біля столу кошик із теплими речами, подушками та іншим. За принципом: "Якщо треба - бери! Якщо можеш - додай!", - пишуть у Facebook жителі Голосіївського району столиці.

Тим часом мер столиці Віталій Кличко повідомив, що в київське метро перейшло в режим укриття.

"Метро перейшло в режим укриття. Транспортні перевезення здійснюватися не будуть", - написав мер у Telegram.

Але така інформація важлива лише для тих, хто живе поруч з метро. Більшість киян дістатися до підземки навряд чи зможуть.

"Я провів в укритті лише одну ніч до того, як помітив, що я скрізь тепер чую шелестіння прольоту ракет, і тоді коли вони не летять: плутаю с шелестінням шин, проїздом авто, просто шурхотінням...", - пише Дмитро Чабан у Facebook про відчуття останньої ночі.