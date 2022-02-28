Бердянськ захоплений армійцями Росії. Що там зараз відбувається

1 година тому

Автор фото, facebook/brd.24

Бердянськ Запорізької області з вечора 27 лютого перебуває під контролем російських військ. Вони заїхали в місто і захопили адміністративні будівлі. Місцеві жителі кажуть, що українських військових та місцевої територіальної оборони на той час у місті не було.

Ввечері та вночі місцеві жителі майже не чули обстрілів, але гули сирени, люди ховалися в укриття. Про те, що сталося у місті, дізналися зі звернення виконувача обв'язків мера Олександра Свидло.

Також стало відомо, що під час захоплення міста одна людина загинула, одну поранили.

Як це було

Увечері люди бачили, як у місто входять "Гради", танки та інша техніка.

Виконувач обов'язків мера Бердянська Олександр Свидло о 20.30 27 лютого звернувся до місцевих жителів.

Автор фото, facebook/олександр свидло Підпис до фото, Керівник міста запевняє, що мерія працює, але в іншому місці

"У приміщення мерії увійшли озброєні військові, представились солдатами російської армії і сказали, що всі адміністративні будівлі міста перебувають під їхнім контролем і вони також беруть під контроль будівлю виконкому. Нам запропонували продовжити роботу, але під контролем озброєних людей", - сказав Олександр Свидло.

"Вважаю таку пропозицію неприйнятною, тому ми усім складом оперативного штабу залишили будівлі, але продовжуємо координувати роботу віддалено. Ми продовжуємо виконувати свої обов'язки до того часу, поки це буде можливо", - сказав мер.

Також стало відомо, що війська "розформували" поліцію і захопили телецентр.

"На цей момент поліція тимчасово не може виконувати свої службові обов'язки через обставини, що склалися. Але співробітники поліції разом із жителями перебувають у місті і надають допомогу в організації життєдіяльності Бердянська", - запевнив він.

Наступного дня місцева влада інформувала населення через соцмережі і місцеву радіостанцію про те, як працює комунальне господарство. Постійно оновлює перелік і режим роботи магазинів та аптек, які відкрилися вранці. Керівник міста запевнив, що усі комунальні підприємства, волонтерські організації міста працюють, однак громадський транспорт зупинили.

Автор фото, facebook

По всьому місту російські війська встановили блок-пости і перевіряють документи, люди у місцевих чатах соцмереж попереджають один одного про обережність.

Були шоковані

Жителі Бердянська, з якими ВВС News Україна вдалося поспілкуватися 28 лютого, кажуть, що найбільше їх лякає невідомість від того, що буде далі.

Вони розповідають, що до міста заїхало близько 20 "Градів", а також інша техніка, що розосередилася по усьому місту.

Але вони шоковані тим, що на момент входження російської колони в місті не було українських військових.

"Ми були у шоку. Коли учора почали переписуватися у чатах, у всіх було одне питання - де наші військові і де тероборона. Люди були готові виходити, питали, що робити. А потім нам оголосили з мерії, що війська увійшли", - розповідає ВВС News Україна місцева жителька Тетяна.

Вранці кілька десятків людей прийшли до будівлі міської ради і біля танків співали гімн України.

Автор фото, facebook/brd24

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Тетяна каже, що люди остерігаються військових, не розмовляють з ними. Що ті робитимуть далі, невідомо.

Вона розповідає, що був випадок, коли один із російських армійців вихопив у жінки сумку із продуктами.

За словами Тетяни, "в основному" реакція людей на присутність російських військ негативна.

"Люди кажуть, ми їх не кликали, ви нам не потрібні", - каже вона і нагадує, що Бердянськ російськомовне місто.

Інша жителька, Ольга, розповідає, що сьогодні пройшлася містом - працюють деякі магазини, аптеки і загалом все виглядає спокійно.

"Людям головне мир. Щоб не вбивали нікого. В цій ситуації люди думають не про політику і не про те, хто там головний... Їм аби вижити", - зізнається вона в коментарі ВВС News Україна.

По обіді люди знову вийшли на площу перед міськрадою. Вони скандують "Слава Україні!", "Смерть ворогам", "Російський корабель, іди ***". Цього разу їх було більше, ніж вранці.

Місцеві сайти повідомляють, що о 16 годині активісти планують прийти у будівлю захопленої мерії на розмову із росіянами.