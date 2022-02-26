Україна бореться за виживання. Що буде далі?

Френк Гарднер

Кореспондент BBC з питань безпеки

1 година тому

Автор фото, EP#

Маски скинуті, сумніви розтанули, дипломатія мертва - принаймні наразі. Україна зазнала повномасштабного російського вторгнення і бореться за своє виживання.

Отже, що буде далі?

Головний приз для Росії - Київ, столиця та резиденція уряду президента Зеленського - місто, де вже точаться бойові дії.

Президент Путін явно провів місяці в ізоляції, вивчаючи плани своїх начальників оборони щодо заволодіння сусідньою слов'янською країною, яка обрала прозахідний курс, і повернення її на орбіту Москви.

План вторгнення переважно складається з трьох напрямків атаки з півночі, сходу та півдня з використанням артилерійських і ракетних ударів для пом'якшення опору перед наступом піхоти та танків. В ідеалі Путін хотів би, щоб уряд Зеленського швидко капітулював, щоб замінити його на маріонетковий уряд, прихильний до Москви.

Мета полягала в тому, щоб запобігти наростанню затяжної кампанії національного опору в містах.

"У короткостроковій перспективі, - каже Бріг Бен Баррі з Міжнародного інституту стратегічних досліджень, - успішне захоплення Києва Росією було б військовим і політичним успіхом, що мав би стратегічний вплив".

"Але це може не знищити український уряд - за умови, що він планує створити новий урядовий штаб, швидше за все, у західній частині країни", - додає він.

Російське вторгнення не пішло повністю за планом - британська розвідка оборони каже, що сотні російських військових були вбиті, а опір був жорстким, - але воно прогресує.

Опір

Опір уже розпочався, у країні оголосили загальнонаціональний призов чоловіків боєздатного віку, а киянам роздали 18 тисяч одиниць автоматичної зброї - на допомогу військовослужбовцям та резервістам, які вже чинять жорсткий опір.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Киянам роздають зброю для захисту

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Країни Східної Європи, які побоюються, що вони можуть бути наступними у планах Путіна, нервово спостерігають за будь-якими російськими маневрами поблизу своїх кордонів. Кусті Салм, постійний секретар міністерства оборони Естонії, є одним із тих, хто виступає за збільшення військової допомоги Україні.

"Ми повинні дати їм зброю, як-от протитанкові ракети Javelin, зенітні ракети, боєприпаси та захисне обладнання. Кожна країна НАТО повинна їм допомагати", - каже він.

Чим більше часу знадобиться Росії, щоб підкорити цю націю з населенням понад 40 мільйонів, тим більше проблем вона матиме.

Але президент Путін, який майже придушив будь-яку опозицію у своїй країні, безумовно, взяв до уваги те, як його автократичний сусід у Білорусі фактично придушив тамтешні протести протягом останніх двох років. Поліція хапала протестувальників і кидала їх до в'язниці. Багатьох так сильно побили та знущалися з них під час ув'язнення, що це стало основним стримувальним фактором для подальших протестів.

"Росія, - каже Бріг Баррі, - використовуватиме надзвичайно жорсткі репресії, в цифровому вигляді посилені російською версією апарату стеження, який Китай використовував у Сіньцзяні. Росія також буде погрожувати помстою будь-яким державам, які допомагали силам спротиву".

Де НАТО?

НАТО свідомо не в Україні. Попри відчайдушні благання Києва про те, щоб Захід прийшов йому на допомогу, НАТО категорично виключає відправку військ в Україну.

Чому? Тому що Україна не є членом цього альянсу, а НАТО, прямо кажучи, не хоче воювати з Росією.

Якщо вторгнення Росії перетвориться на довгострокову окупацію України, то цілком можливо, що західні країни можуть підтримати українське повстання, так само як США підтримували афганських моджахедів у 1980-х. Це має ризики, оскільки Путін, імовірно, в якійсь формі помститься.

Тим часом НАТО зосереджується на укріпленні своїх східних кордонів. Іронія полягає в тому, що в той час, як Москва вимагає від НАТО перемістити свої сили далі на захід, вторгнення Путіна в Україну досягло прямо протилежного.

"Це великий тривожний дзвінок для Європи, - каже Тобіас Елвуд, депутат і голова Комітету з оборони британського парламенту. - Три десятиліття миру, на жаль, не стали нормою. У боротьбі з тираном нам потрібно покращити планування".

Чи може стати гірше?

Для українців ситуація вже є надзвичайно поганою.

Після восьми років боротьби з підтримуваними Росією сепаратистами на сході своєї країни, вони тепер спостерігають, як їх обстрілює та бомбить гігантський сусід із ядерною зброєю.

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Українці, які переважною більшістю голосів підтримали незалежність від Москви в 1991 році та відмовилися від власної ядерної зброї, стикаються з перспективою перевести годинник на три десятиліття назад, якщо Росія зможе підпорядкувати собі всю країну.

Ширше питання, яке хвилює світових лідерів: що президент Путін надумав робити після України?

Керівники оборони НАТО переглянули його тривалу промову в липні 2021 року і дійшли висновку, що їм терміново потрібно зміцнити східні кордони НАТО, щоб Путін не спокусився зробити кроки щодо таких країн, як Польща, Литва, Латвія та Естонія.

Чи зробить це Путін?

"Я думаю, що у нього є план, - каже Тобіас Елвуд. - Це відправити війська без уніформи, щоб збурити проблеми, частина "підпорогової війни". Я стурбований, що це перекинеться на Балкани".

НАТО, безумовно, не хоче ризикувати і привело понад 100 бойових літаків у повну бойову готовність. Британія була однією з перших країн, яка відправила підкріплення - до вдячної Естонії, де Кусті Салм, однак, реалістично оцінює те, чого вони можуть досягти.

"Ніхто не думає, що очолювана Британією бойова група [в Естонії] сама по собі стримає другу найпотужнішу ядерну країну у світі, - каже він. - Це розтяжка, для якої знадобиться могутність усього НАТО, включно зі США, Британією та Францією".

Цей сценарій російського військового вторгнення в країну НАТО, який донедавна був майже немислимим, означає, що НАТО і Росія дійсно можуть воювати одне з одним.

Але цього ще не сталося, і західні лідери сподіваються, що завдяки спільним, узгодженим діям, у поєднанні із жорсткими економічними санкціями, Москва чітко усвідомить надісланий їй сигнал про стримування.