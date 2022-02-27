"Мама ціла, якраз була у ванній". Як кияни переживають російські обстріли з Білорусі

14 хвилин(и) тому

Автор фото, КМДА Підпис до фото, У цей київський двір потрапив лише осколок російської ракети

"Це батьківська квартира в Києві, на Троєщині. Квартира, у якій я виросла і в якій була моя мама разом із двома котами. Ненавиджу! І ніколи не пробачу!", - написала в Telegram Анна Логвинова про будинок, про вибух біля якого згодом повідомили ДСНС, МВФ та київська влада.

"Мама ціла, якраз була у ванній. Коти поки не знайшлися", - згодом дописала дівчина.

Автор фото, Anna Logvynova

Згодом авторка цього допису повідомила ВВС News Україна, що "мама у друга родини в сусідньому будинку, відпоюється кавою. Коти, сподіваюся, цілі десь під ліжками тусять. Я так розумію, що шукати їх доведеться вже після комендантської години".

А квартира її батьків виглядає тепер так:

Автор фото, Anna Logvynova

За повідомленням ДСНС, о 9 ранку у дворі київської 16-ти поверхівки на Троєщини стався вибух. Згоріли сім авто, а також, як повідомляють у ДСНС, "вибуховою хвилею пошкоджені вікна, балкони" з 1 по 15 поверх.

Вже до пів на десяту пожежу від вибуху ліквідували, а жителів під'їзду евакуювали.

"Загиблих, слава Богу, не виявили. Потерпілі — попередньо з легкими ушкодженнями", - написав у Telegram Київський мер Віталій Кличко.

Постраждалі мали забої та поранення від осколків скла.

Причиною пожежі та руйнувань у найбільшому житловому масиві столиці стало "падіння осколків ракети, яку збили українською протиповітряною обороною", повідомив радник міністра внітрішніх справ Вадим Денисенко.

Автор фото, КМДА Підпис до фото, Уламок російської ракети, запущеної з бомбардувальника з Білорусі, який впав на київську Троєщину

"Росіяни вистрелили ракетою зі стратегічного бомбардувальника з боку Білорусі, і наша ППО збила цю ракету. Для того, щоб ви розуміли, стратегічні бомбардувальники - це ті, які мають нести ядерну зброю. Наші цю ракету збили і це лише уламки цієї ракети", - заявив представник МВС в ефірі ТСН.

Загалом, за даними мера української столиці, від початку російського нападу 24 лютого в Києві загинули або померли 9 мирних жителів, зокрема й одна дитина.

Крім того, загинули 18 військових і бійців теробони і ще чотири невідомих особи. Поранено 106 людей, із них 47 - цивільні, троє з яких - діти.

Автор фото, Олександр Дзенгилевський

А це ще один великий житловий масив у Києві - Оболонь. Він якраз навпроти Троєщини, тільки на правому березі Дніпра.

Щоб вберегтися від осколкових поранень, кияни з першого дня війни скористалися досвідом Другої світової і стали обклеювати вікна хрест-навхрест. Ці візерунки вони називають "сніжинками".

Автор фото зі "сніжинкою" з Оболоні Олександр Дзенгилевський. Він народився у Маріуполі, там досі живуть його батьки. Сам він вже давно живе у Києві, а нещодавно вийшов перейти з російської на українську у спілкуванні.

Він розповів, що "ще кілька днів тому був упевнений, що в Києві не буде бойових дій".

"Але я помилився", - каже він.

"Ще вчора я сподівався, що ті, хто пройшли війну на Донбасі, не хочуть війни. Але і тут я помилявся. Є ті, хто раді тому, що нас тут вбивають".

Автор фото, Олександр Дзенгилевський

Найбільше, каже Олександр, він не розуміє росіян: "Як вам вдовбили в голови те, що нам потрібна ваша допомога? Що нас треба визволяти від фашистів? Що нам потрібна демілітаризація та денацифікації? Що за маячня?"

"Я люблю Україну. Мені подобається українська мова. Я з легкістю подорожую Європою. Я не хочу ніякого "русского мира", - розповів Олександр і закликав росіян та білорусів, які нині спостерігають за тим, що відбувається в Україні на екранах телевізорів, не бути співучасниками того, що їхня влада робить з Україною.

Автор фото, Олександр Дзенгилевський