Там, де не чути сирен: як Закарпаття приймає евакуйованих і мобілізується на війну

Катерина Паллаг

Для ВВС News Україна, Ужгород

48 хвилин(и) тому

Автор фото, Cергій Гудак Підпис до фото, Навіть там, де не чути сирен, вибухів і пострілів, є робота для всіх, хто хоче допомогти фронту

Від початку нападу військ Росії на Україну до Закарпаття прибуло понад 40 тисяч людей.

Частина українців, які намагаються виїхати до сусідніх Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії, стоять у чергах на КПП по 12 годин.

В області працює багато волонтерів. Місцеві зносять до пунктів збору одяг, засоби гігієни, подушки, ковдри, техніку, плетуть маскувальні сітки. Зібране розподіляють між переселенцями, частину відправляють на передову.

В обласній військовій адміністрації зобов'язали усіх переселенців-чоловіків віком від 18 до 60 років терміново встати на військовий облік або вступити до лав тероброни.

"На Закарпатье все спокойно"

У прикордонному Закарпатті поки що жодного разу не лунали сирени, жителям області не доводилося спускатися в укриття.

Цього недільного ранку вулиці тутешніх міст не надто відрізняються від вулиць довоєнного часу. Проте людей тут відчутно побільшало.

За 4 дні повномасштабної війни до області з'їхалися понад 40 тисяч людей.

Хтось розгублено сидить на лавці з наплічником, намагаючись орендувати квартиру, хтось телефонує близьким зі словами "я тут, на Закарпатье все спокойно", хтось просто гуляє містом з налитими сльозами очима.

Є й ті, хто спокійно куштує на терасах фірмову закарпатську каву з тістечком.

На вулицях міст майже не чутно відомого закарпатського діалекту. Багато місцевих пішли працювати волонтерами.

Чоловіки - до військкоматів

Автор фото, Сергій Гудак Підпис до фото, Закарпатці стають в черги, щоб записатися до місцевої тероборони, але й приїжджих закликають до того ж

Голова Закарпатської військової адміністрації заявив: усі чоловіки-переселенці віком від 18 до 60 років мають прийти до центру комплектування й негайно стати на облік.

"Ми надаємо притулок Вашим жінкам, матерям та дітям. Захищати ж їх буде кожен, хто несе службу у складі бригади ТрО нашого регіону", - заявив Віктор Микита.

Водночас керівник пресслужби Закарпатського обласного територіального центру комплектування у коментарі ВВС News Україна повідомив: "Ми відчуваємо максимальну віддачу від місцевих, у нас черги, ми беремо в чоловіків номери телефонів і відправляємо додому. Ми не справляємося з такою кількістю охочих".

Андрій Акімов каже, що чоловіки-переселенці також звертаються, але не так активно.

Автор фото, Сергій Гудак

Деякі жителі області ставляться до приїжджих чоловіків з пересторогою. Родинам з чоловіками важче орендувати квартиру. У чатах, де закарпатці пропонують переселенцям житло, не рідко можна зустріти пропозицію з приміткою "лише мама з дітьми". Схоже, орендодавці бояться "прихистити" диверсантів.

Співробітники СБУ твердять, що одного з них затримали у суботу, коли той фотографував об'єкти критичної інфраструктури і передавав росіянам. У Службі безпеки твердять, що при собі чоловік мав готівку в рублях та картки російських банків. В області начебто оселився нещодавно, орендував житло у прикордонній Берегівщині.

"Виявляємо диверсантів, агентів спецслужб РФ та поплічників ворога, захищаємо кібер- та інформаційний простір, спростовуємо фейки. Усі співробітники СБУ - від контррозвідки до кіберфахівців - зараз 24/7 захищають Україну", - повідомила речниця СБУ в Закарпатській області Ванда Мільо.

Волонтерський осередок

Допомогу від жителів області збирають у волонтерських центрах. Тут сортують зібране і розподіляють, частину відправляють на передову.

"Зараз найбільше потрібні ліки, телефони, матраци та каримати", - розповіла волонтерка Катерина Легерда.

А от крові поки що достатньо.

"Шановні краяни! Дякуємо всім і кожному, хто здав кров. Наразі достатньо крові усіх груп", -повідомили в Закарпатському обласному центрі переливання крові.

Закарпатці також готують "коктейлі Молотова" і плетуть маскувальні сітки.

Ресторатори Ужгорода об'єдналися й готують безкоштовні обіди, а аніматори розважають дітей на пунктах пропуску біля кордону.

Автор фото, Наталія Боднар