Німеччина буде відмовлятися від російського газу

46 хвилин(и) тому

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Німеччина дала хід планам щодо будівництва двох терміналів для зрідженого природного газу (ЗПГ) та щодо збільшення своїх газових запасів, щоб зменшити залежність від російського газу після вторгнення Росії в Україну, заявив у неділю канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Ми зробимо більше, щоб забезпечити безпечне енергопостачання для нашої країни", — сказав він депутатам на спеціальній сесії Бундестагу, призначеній подіям в Україні, повідомляє Reuters.

"Ми повинні змінити курс, щоб подолати нашу залежність від імпорту від окремих постачальників енергії".

Німеччина зазнала тиску з боку інших західних країн, щоб вона стала менш залежною від російського газу, але її плани поступово припинити роботу вугільних електростанцій до 2030 року та закрити свої атомні електростанції залишають у неї мало варіантів.

Раніше цього тижня Німеччина зупинила проєкт російсько-німецького газопроводу "Північний потік-2" вартістю 11 мільярдів доларів через дії Росії.

Відтоді як РФ вторглася в Україну, Захід запроваджує більш суворі санкції, а питання постачання енергоносіїв стало ще більш гострим.

"Події останніх кількох днів показали нам, що відповідальна, перспективна енергетична політика є вирішальною не тільки для нашої економіки та навколишнього середовища. Вона також має вирішальне значення для нашої безпеки", — сказав Шольц у неділю.

Чим швидше Німеччина зможе розширити виробництво відновлюваної енергії, тим краще, сказав він.

Крім того, Німеччина збільшить обсяги природного газу у своїх сховищах та додатково закуповуватиме природний газ на світових ринках в координації з Європейським Союзом, сказав він.

Згідно з даними промислової групи Gas Infrastructure Europe, Німеччина має 24 млрд кубометрів підземних сховищ газу, які наразі заповнені приблизно на 30%.

Шольц також заявив у неділю, що Німеччина швидко побудує два термінали зрідженого газу в Брунсбюттелі та Вільгельмсгафені.