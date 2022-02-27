Українська та російська делегації проведуть переговори на кордоні України й Білорусі

1 година тому

Автор фото, Reuters

Москва та Київ таки проведуть переговори на тлі вторгнення Росії до України, яке триває з 24 лютого.

Про це президент України Володимир Зеленський домовився з Олександром Лукашенком, повідомляє офіс президента.

"Політики домовилися, що українська делегація зустрінеться з російською без попередніх умов на українсько-білоруському кордоні, в районі річки Прип'ять", - повідомляє ОП.

Відповідно до повідомлення, Лукашенко взяв на себе відповідальність за те, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі.

Перемовини з другої спроби

Російська делегація на чолі з помічником президента Росії Володимиром Мединським прибула в білоруський Гомель 27 лютого вранці, а пізніше заявила, що Україна начебто саботувала погоджені перемовини.

Водночас офіційний Київ заявив, що обговорював можливість перемовин, доки Росія не висунула вимогу скласти зброю для української армії. До того ж українська сторона проти зустрічі на території Білорусі.

"Позиція України залишається незмінною. Ми готові зустрічатися у будь-якому нейтральному місці: Баку, Стамбулі, Варшаві, Відні... Продовжіть самі. Ми й надалі запрошуємо Росію якнайшвидше сісти за стіл переговорів і зберегти життя своїх військових", - пояснив рішення прессекретар Зеленського Сергій Никифоров.

До обміну публічними заявами підключився також Олександр Лукашенко, який несподівано визнав, що з півдня Білорусі на початку конфлікту "було 2-3 ракетні удари".

"Конфлікт в Україні - квіточки, якщо продовжить розвиватися, будуть ягідки", - пригрозив він.

Втім, після перемовин Володимира Зеленського з Олександром Лукашенком, білоруська та російська сторона заявили, що перемовини Київ підтвердив, але пройдуть вони на кордоні Білорусі та України.