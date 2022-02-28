Прикордонники зі Зміїного живі, вони у полоні - ВМС

1 година тому

Автор фото, УНІАН

Українські прикордонники, які захищали острів Зміїний від російської армії, що вважалися загиблими, насправді живі й перебувають у полоні росіян, повідомила пресслужба Військово-морських Сил Збройних сил України.

"Щодо морських піхотинців та прикордонників, взятих у полон російськими окупантами на острові Зміїний. Ми дуже раді дізнатися, що наші побратими живі і з ними все добре!", - повідомили там.

"Але російська пропаганда намагається розкрутити "новину" про те, що нібито влада України "забула" і "поховала своїх підлеглих", - додали у ЗСУ.

Там кажуть, що багаторазові спроби українських військових зв'язатися з особовим складом і дізнатися про його долю були марними.

26 лютого, отримавши інформацію про те, що на Зміїному "серед наших захисників можуть бути загиблі та поранені", до острова направили цивільне судно "Сапфір" для гуманітарної операції.

Але це судно захопил росіяни, кажуть в ВМС.

Пізніше Православна церква України уточнила, що на судні був також священнослужитель Одеської єпархії ПЦУ протоієрей Василь Вирозуб.

"Наступного дня надійшло повідомлення, що судно стоїть під вартою російських кораблів, і ані екіпаж, ані священника не допускають на острів Зміїний і не відпускають", - повідомляє ПЦУ.

Відповідно до заяви ПЦУ, останнє повідомлення від протоієрея Василя Вирозуба надійшло учора о 18:00. Він повідомив про те, що судно, екіпаж та представники місії під конвоєм направляються у невідомому напрямку, ставши заручниками.

"Російський військовий корабель знає напрямок руху, якого бажають йому українці. Але спершу вони зобов'язані повернути полонених та тіла полеглих", - наголошує ПЦУ.

Крилаті фрази

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24 лютого після обстрілу російськими військами Зміїного із корабельної зброї та з допомогою бойової авіації була зруйнована інфраструктура на острові. Крім того, зв'язок з прикордонниками також зник.

Згодом стало відомо, що російські військові захопили Зміїний. Україна повідомила, що українських воїнів нищили артелирійскими снарядами.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко написав, що українські воїни загинули і виклав у соцмережах аудіозапис їхніх переговорів представників російських військ.

Фрази із цих переговорів одразу стали одним із гасел війни України й Росії.

"Російський корабель пропонує гарнізону острова Зміїний здатися. Був посланий… Далі почався ракетний артилерійський удар. 13 українських прикордонників загинули... Вічна їм пам'ять! Ганьба і смерть російським окупантам", - написав він.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що бойовий дух українських воїнів на високому рівні і тому "завдяки героїзму наших захисників і захисників Україна вистояла першу, найскладнішу добу".

"Окупанти зазнали суттєвих втрат. Сьогодні ми будемо сильнішими. Адже тисячі людей приєднуються до територіальної оборони і готові давати відсіч ворогу", - наголосив міністр.

Давня суперечка за Зміїний

Зміїний - острів у Чорному морі, входить до складу Кілійського району Одеської області.

За цей острів суперечки між Україною і Росією тривають багато років.

У 2009 році Міжнародний суд ООН ухвалив рішення, визнавши Зміїний островом, як і домагалася Україна, а 12-мильну зону навколо нього - українською.

Проте суд встановив, що через малий розмір острів не має впливати на розподіл решти шельфу моря і схвалив лінію розподілу шельфу приблизно посередині між вимогами обох країн.