Як поводитися при обстрілах. Поради ізраїльтянки

56 хвилин(и) тому

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Де ховатися під час обстрілу, які місця підходять для укриття, а які - небезпечні. Користувачі соцмереж з Ізраїлю діляться з українцями своїм досвідом.

Якщо обстріл застав вас у приміщенні

Вирушаємо у кімнати без вікон, якщо таких у квартирі немає - тримаємося далі від вікон та будь-яких засклених предметів. У будь-якому випадку тримаємося ближче до несних стін.

Потрібно сісти на підлогу біля стіни, що нижча людина - тим менше шансів попадання в неї уламків. Вікна можна "зміцнити" диванними подушками або закрити важкими меблями з речами.

Якщо ви живете у приватному будинку й ховатиметеся у льосі, залиште на видному місці великий плакат із написом, що під час обстрілу ви перебуваєте там. Укажіть також, де саме льох розташований. Є небезпека того, що підвал при обстрілі може завалити.

При перших ознаках обвалення встаємо у дверному отворі й руками упираємося в косяки або лягаємо поруч із столом або ліжком, прикривши голову руками.

Якщо квартира на верхніх поверхах - виходимо на сходову клітку і спускаємося на кілька поверхів, щоби доступ до вулиці був ближчим. У жодному разі ліфтом користуватися не можна.

Приготуйте заздалегідь сумку для виходу і поставте її біля дверей. У сумку треба покласти питну воду, їжу, яка не тече і не псується (снеки, батончики, деякі фрукти), ліхтарики, зарядні пристрої, документи, набір необхідних ліків, ключі від квартири та машини.

Для дітей прихопіть улюблені іграшки та книжки.

Одяг і взуття

Вуличний одяг має також бути напоготові біля входу. На перевдягання часу немає, тому виходимо у тому, в чому були.

"Ізраїльський лайфхак, - розповідає у своєму дописі користувачка Севіль Велієва, - у періоди обстрілів лягати спати вже у зручному теплому одязі, наприклад, спортивному костюмі".

"Взуття має бути максимально зручним, без підборів та шнурків. Принцип: застрибнути та побігти".

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Домашні улюбленці

Їх, звісно, беремо з собою. Заздалегідь продумуємо, як уночі тримати їх у межах досяжності, щоби при обстрілах не витрачати час на пошуки переляканої тварини. Можна залишити улюбленця спати у своїй кімнаті або з вечора надіти нашийник чи посадити у переноску.

Якщо обстріл застав на вулиці

Якщо обстріл почався, коли ви на вулиці, то важливо швидше лягти на землю. Спочатку при польоті снаряда чується свист (або шарудіння), потім відразу вибух.

Щойно почули вибух - падайте на землю. Знаходимо будь-яку стіну-укриття: бетонний блок, стіна. Найбільшу небезпеку при обстрілах становлять уламки, тому що нижче ви до землі - то безпечніше.

Як саме лягаємо: ниць, голова опущена, руки прикривають потилицю, дітей максимально прикрити собою. Не підіймаємо голову й не рухаємось без потреби.

Якщо ви в автомобілі

Зупиняємось і повністю глушимо мотор, виходимо з машини й лягаємо на землю так, як описано вище, використовуючи машину як укриття.

У періоди надзвичайних ситуацій музику в машині не включаємо, а вікна відкриваємо, щоби одразу почути сирену чи вибухи.

Про повітряну тривогу в Україні наразі повідомляють міські державні адміністрації у своїх соцмережах, у Києві це також додаток "Київ цифровий".

Важливо - після повітряної тривоги принаймні 10 хвилин не виходити з укриття або не продовжувати рух і залишатися у тому ж положенні, якщо ви на вулиці.

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Де ховатися

Найбезпечніше ховатися у бомбосховищі, тому що там є вентиляція, потужне перекриття та кілька виходів, на відміну від підвалів. Також підходять для укриття метро, підземні переходи, траншеї, оглядові ями в гаражах або на СТО, але саме ті, в яких є доступ повітря.

Для укриття під час обстрілу не підходять під'їзди, багатоповерхові будинки, захаращені підвали - все це може обвалитися під час бомбардування.

Також не ховайтеся під машинами, автобусами, під стінами магазинів чи офісів. Через вибухову хвилю зверху летітиме скло. Не ховайтеся серед будь-яких контейнерів, ящиків, будматеріалів - вони можуть спалахувати.

Загальні поради

Коли починаються сирени, намагайтеся не панікувати, насамперед при дітях.

Спілкуйтеся з сусідами та незнайомими людьми. Небезпека зближує, допомога іншим людям дає деяке відчуття контролю ситуації.

Варто знайти кілька сімей із сусіднього будинку й домовитися про взаємовиручку, щоби був запасний плацдарм, якщо щось трапиться з вашим будинком.

Створити відчуття стабільності допомагає рутина. Через "не хочу" потрібно робити те, що перебуває у зоні нашого контролю: прибирання будинку, догляд за собою, заняття з дітьми.