Чи натисне Путін ядерну кнопку

Стів Розенберг

BBC News Москва

1 година тому

Автор фото, Anadolu Agency via Getty Images Підпис до фото, Президент Росії перевів ядерну зброю країни в "особливий режим"

Дозвольте мені почати із зізнання. Я багато разів думав: "Путін цього ніколи не зробить". Але він брав і робив.

- Він не анексує Крим? Він це зробив.

- Він не почне війну на Донбасі? Він це зробив.

- Він ніколи не почне повномасштабне вторгнення в Україну. Він почав.

Я дійшов висновку, що фраза "ніколи не зробить" - це не про Путіна.

І тоді виникає ще одне незручне питання:

"Він не натисне ядерну кнопку першим. Хіба?"

Це не теоретичне питання. Російський лідер щойно привів ядерні сили своєї країни в "особливу" бойову готовність, поскаржившись на "агресивні заяви" лідерів НАТО з приводу України.

Послухайте уважно, що саме каже президент Путін. Минулого четверга, оголосивши по телебаченню про свою "спеціальну військову операцію" (а в реальності повномасштабне вторгнення в Україну), він виголосив страшне попередження:

"Всіх, хто подумає про втручання ззовні - якщо ви це зробите, ви стикнетесь із більшими наслідками, ніж будь-які, з якими ви колись стикалися в історії".

"Слова Путіна звучать як пряма погроза ядерною війною", - вважає лауреат Нобелівської премії миру Дмитро Муратов, головний редактор російської "Нової газети".

"У цьому телезверненні Путін поводився не як господар Кремля, а як господар планети; як власник супертачки крутить брелок навколо пальця, Путін розмахує ядерною кнопкою", - каже Муратов.

Він не раз повторював: якщо не буде Росії, навіщо нам планета? Але ніхто не звертав уваги. Втім, це відверта погроза: якщо з Росією не поводитимуться як він хоче, все буде знищено", - додає жуналіст.

Автор фото, AFP via getty images Підпис до фото, Дозвольте мені почати із зізнання. Я багато разів думав: "Путін цього ніколи не зробить". Але він брав і робив.

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У документальному фільмі 2018 року президент Путін прокоментував: "Якщо хтось вирішить знищити Росію, ми маємо законне право на відповідь. Так, це буде катастрофа для людства і для всього світу. Але я громадянин Росії та Глава держави. Навіщо нам світ без Росії?"

Перенесемося до 2022 року. Путін розпочав повномасштабну війну проти України, але українські збройні сили чинять жорсткий опір.

Західні країни - на подив Кремля - об'єдналися й запровадили потенційно руйнівні економічні та фінансові санкції проти Москви. Саме існування системи Путіна вже можна ставити під сумнів.

"Путін у складному становищі", - вважає московський аналітик з питань оборони Павло Фельгенгауер.

"У нього лишилося не так багато варіантів, щойно Захід заморозить активи російського центрального банку, російська фінансова система фактично впаде. Це зробить систему непрацездатною".

"Одним із варіантів для нього є скорочення постачання газу до Європи в надії, що це змусить європейців відступити. Інший варіант - підірвати ядерну зброю десь над Північним морем між Великою Британією та Данією і подивитися, що станеться".

Якщо Путін обере ядерний варіант, чи зможе хтось із його найближчого оточення відмовити його або зупинити?

"Політичні еліти Росії ніколи не були з народом, - каже нобелівський лауреат Дмитро Муратов. - Вони завжди стають на бік правителя".

А в Росії Путіна правитель - всесильний. Це країна, яка майже не має системи стримувань і противаг. Рішення про постріли ухвалює сам Кремль.

"Ніхто не готовий протистояти Путіну, - каже Павло Фельгенгауер. - Ми у небезпечній ситуації".

Війна в Україні - це війна Володимира Путіна. Якщо кремлівський лідер досягне своєї воєнної мети, майбутнє України як суверенної держави буде під сумнівом.

Якщо вважатимуть, що він зазнав невдачі й зазнає великих втрат, є всі підстави вважати, що Кремль може вжити більш відчайдушних заходів.

Особливо за умови, що правило "він ніколи цього не зробить" більше не застосовується.