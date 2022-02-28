Історії мирних жителів, які загинули від початку нападу Росії

18 хвилин(и) тому

Автор фото, Ukraine emergency service Підпис до фото, Під час обстрілу житлового будинку в Чугуєві загинув хлопчик

Число мирних жителів, які загинули від початку війни Росії проти України, зростає з кожним днем і становить зараз 366 людей, з них 16 - діти.

Під час нападу на дитячий садок загинула семирічна дівчинка, 28 лютого у Харкові вбили 11 людей, є жертви у столиці України, загинули 10 представників грецької громади під час обстрілів їхніх сіл на півдні.

Аліса Хланс була однією з шістьох людей, які загинули під час удару по дитячому садку на другий день російського вторгнення, у п'ятницю, в Охтирці на Сумщині.

За три місяці Алісі мало виповнитися вісім. Дівчинку смертельно поранили, і вона померла у лікарні в суботу, повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

Автор фото, Irina Venediktova/Facebook Підпис до фото, Ірина Венедіктова опублікувала у фейсбук повідомлення про смерть Аліси Хланс

Під час наступу росіян загинули ще кілька дітей, зокрема дівчинка Поліна, яка вчилася у четвертому класі київської школи.

Як повідомляє місцева влада Києва, Поліну та її батьків застрелила російська диверсійно-розвідувальна група на київській Оболоні.

Автор фото, Volodymyr Bondarenko/Facebook Підпис до фото, Поліна була з родиною, коли їх автомобіль потрапив під обстріл

Брата і сестру Поліни відвезли до лікарні. Її сестра перебувала в реанімації, а брата доставили в іншу дитячу лікарню.

Імена багатьох мирних жителів ще не названі, але їхні історії не менш сумні.

Під час обстрілу житлового будинку на північному сході України на другий день російського вторгнення загинув хлопчик. У Чугуєві, невеликому містечку неподалік від Харкова, вибухнуло кілька квартир.

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П'ятеро членів однієї родини загинули на півдні України у перший день війни. Російські війська штурмували Херсон, рухаючись із Криму, який вони захопили вісім років тому.

Подробиці нападу першим розкрив голова патрульної поліції України Євген Жуков, який повідомив, що це були родичі його колеги.

Обставини загибелі невідомі, але, як повідомляється, родина намагалася втекти від росіян на двох автомобілях, коли вони потрапили під обстріл поблизу Нової Каховки поруч із Херсоном.

Олег Федько вирішив вивезти сім'ю з небезпечного району, але у той день він був на зміні в Херсоні. Вивозив родину батько, якого також звали Олег Федько. Вони їхали на двох автомобілях.

Брат патрульного Денис розповів, як розмовляв телефоном з мамою, коли вона почала кричати, що в машині діти. Потім він почув постріли.

Загинули двоє дітей, шестирічна Софія та Іван, якому було лише кілька місяців, їхні 56-річні дідусь і бабуся та їхня мати, дружина патрульного Ірина.

За більш ніж 450 км від Херсона у двох селах неподалік від російського кордону на південному сході України родини етнічних греків зазнали подвійної трагедії.

Греки живуть в Україні з давніх-давен, і уряд в Афінах каже, що їх близько 150 000.

У суботу прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс висловив смуток і гнів через загибель 10 мирних жителів грецького походження. Їх було вбито внаслідок авіаударів Росії поблизу Маріуполя.

Постраждали два села: Сартана на околиці Маріуполя та Бугас приблизно за 65 км на північ.

Греція обурилася втратою мирних жителів, і міністр закордонних справ висловив рішучий протест послу Росії.