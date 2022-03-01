Нова Каховка. Як це провести п'ять днів під окупацією Росії

Діана Куришко

BBC News Україна

1 година тому

Автор фото, Reuters

Через кілька годин від початку нападу російські війська увійшли у Нову Каховку. Вони захопили Каховську ГЕС, за свідченнями очевидців, без жодного пострілу.

Нова Каховка розташована за 80 км від Криму. З Каховського водосховища подається вода у Північнокримський канал, що для Росії дуже важливо.

На південний захід від Нової Каховки розташований Херсон. Він, хоча, і оточений російськими блокпостами, тримає український прапор. 1 березня мер Херсона попросив російських солдатів піти в бік російського корабля.

Автор фото, unian

Спочатку міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко також розповідав, що місто - українське, просто тут "немає жодних прапорів".

Згодом він визнав - 50-тисячне місто на Дніпрі повністю перейшло під контроль російських військових.

Росіяни захопили міськвиконком, зняли всі українські прапори.

Зараз мер Нової Каховки записує для містян відеозвернення, де детально розповідає, як вирішує проблеми міста і обережно оминає слова про війну, Росію, замінючи їх на "ситуація", "обставини".

У Новій Каховці повно російських солдатів і техніки. Діє комендантська година. Населенню заборонено пересуватися деякими вулицями, особливо у районі ГЕС. У всіх, хто наблизиться до Дніпра, стріляють.

Автор фото, unian

З міста неможливо виїхати. Сюди не можна приїхати і привезти продукти.

Як це - жити в російській окупації, ВВС News Україна розпитала у місцевих жителів.

Малюк кричав, а потім були постріли

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У районі ГЕС росіяни встановили системи залпового вогню і обстрілювали звідти позиції українських військових.

Навколо станції встановили блокпости й, за словами місцевих, стріляють у кожного, хто наближався сюди.

Одними з перших жертв атаки росіян у Новій Каховці стала родина, яка намагалася переїхати дамбу.

Близько 16:00 24 лютого російські військові розстріляли автомобіль, де були 56-річна Анна та Олег Федько, їхня невістка Ірина Федько та двоє онуків: 6-річна Софія та півторамісячний Іван.

Це була родина патрульного поліцейського з Херсона Олега Федька (молодшого) - в один день він втратив обох батьків, дружину та двох дітей.

Денис Федько, брат Олега, під час обстрілу говорив із мамою телефоном. "Я все чув. Як мама почала кричати, що тут діти, і як так можна. Я чув, як голосно плакав малий Ванька. А потім я почув постріли, після цього була тиша, а потім знов постріли. Було три черги. Я зрозумів, що їх просто добивали", - розповів він виданню Zaxid.net

Троє дорослих загинули на місці. Коли росіяни відійшли і до машини підбігли люди, діти були ще живими. Їх встигли завезти до лікарні у Нову Каховку. Там Вони померли.

Пізніше мер Нової Каховки Володимир Коваленко підтвердив, що машину з родиною розстріляли російські військові, бо вона не зупинилася на вимогу.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Дорога з Криму на Херсон пролягає через Нову Каховку

У цей же день у Новій Каховці розстріляли машину аварійної служби водоканалу. Загинув водій, а головний інженер - поранений.

Розстріли цивільних

Зараз у місті відносно спокійно. А перед цим чотири дні йшли тяжкі бої біля ГЕС за шлях до Херсона.

"Біля будинків людей поставили гради й бомбили правий берег Дніпра", - розповідає мешканець Нової Каховки, який просить не називати його ім'я.

Два села Козацьке і Веселе на протилежному від Нової Каховки боці річки потрапили в епіцентр цих обстрілів.

Їх майже зрівняли з землею.

Мер Нової Каховки домовився з росіянами про "коридор" для жителів цих сіл і 28 лютого люди пішки та на автобусах перейшли дамбу.

Автор фото, facebook.com/Nova.Kahovka.Gromada Підпис до фото, Евакуація з Нової Каховки

Ще 24 лютого місто заполонила військова техніка, вулиці патрулюють БТР. До мерії не можна підійти під страхом розстрілів. На вулиці у людей стріляють поверх голів, кажуть жителі Нової Каховки. Не можна нічого фотографувати, телефони відразу забирають.

27 лютого у центрі міста важко поранили заступника міського голови, ветерана АТО Володимира Арнаута. Пораненим він записав відеоролик з закликом боротися з росіянами.

Як розповів ВВС News Україна місцевий активіст, ім'я якого не можна називати з міркувань безпеки, 25 лютого біля військової бази розстріляли пенсіонера на велосипеді, бо він був у камуфляжних штанах.

"Людей попередили, що не можна носити мілітаризований одяг", - розповідає активіст.

Автор фото, ВВС

Люди без світла, води і їжі

"Люди ховалися по підвалах. Для дітей стрес величезний. Плачуть. Старі люди теж плачуть. А ця сила силенна техніка, яка йде повз нас. Ви б бачили, скільки її суне з Криму?" - розповідає ще один місцевий житель.

За його словами, у магазинах закінчились продукти. Коли перестали стріляти, люди вийшли на ззовні й побігли шукати їжу. 1 березня до окупованої Нової Каховки нібито прорвалася машина з продовольством і місцева влада обіцяє, що продукти будуть.

Ще гірша ситуація у селах навколо Нової Каховки. Там, за словами місцевих, у людей немає ні світла, ні води, ні продуктів.

У міській владі визнають, що у Новій Каховці через ізоляцію стрімко закінчується запас продуктів, але мер міста закликає триматися і обіцяє допомогу.

Лікарню захопили

Як розповіли ВВС News Україна мешканці Нової Каховки, у лікарні міста багато поранених російських військових. Багатьох пацієнтів відправили лікуватися додому.

"Один військовий плакав, коли його закривавленого привезли після бою. Кричав спасіть мене, ми не знали, що так буде", - розповіла людина з лікарні.

За її словами, люди у Новій Каховці "проклинають росіян за те, що вони роблять з Україною і назвати чемними людьми їх язик не повертається".

Проте, як каже активіст Олександр, такі емоції поділяють не всі. Так, за його словами, у Новій Каховці з'явилися колаборанти з місцевих, які допомагають росіянам контролювати ситуацію.

Автор фото, facebook

У росіян навіть є печатка "Військова комендатура Нової Каховки" з двоглавим орлом. Документи з такою печаткою роздають працівникам, які займаються обслуговуванням інфраструктури.

"Вони готувалися. Вже видають аусвайси з цими символами. Такі як я будуть боротися. Ми чинимо опір, розповсюджуємо інформацію про ситуацію в місті, про перемоги нашої армії, щоб підняти дух людей, але Нова Каховка - місто специфічне. Тут мало патріотів і багато вати", - каже Олександр з самооборони.

Наприклад, за його словами, самооборона міста затримала бабусю, яка фарбою малювала хрести позначки.

"Якщо не організувати евакуацію чи доставку допомоги, Росія нікого не прогодує", - описують кризу у місті люди.

Водночас мер Нової Каховки запевняє, що Україну він не зрадив, а просто виконує свою роботу, а вона така - "зробити все, щоб допомогти людям пережити цей непростий час".

"За останні 5 днів я чув багато критики на свою адресу. Хочу сказати цим людям: час все розставить на свої місця. Закликаю вас не сваритися", - говорить Володимир Коваленко.

Сайт міської ради все ще ведуть українською.

Водночас у місцевих пабліках поширюють патріотичні відео про перемоги української армії і заклики до боротьби. Мешканці організувались у волонтерські групи. Поширюють інформацію про те, хто де потребує допомоги.

Автор фото, instagram.com/nova_kakhovka_gram Підпис до фото, Так Нова Каховка виглядала до війни

"Забуті"

Про Нову Каховку зараз ніхто не пише, говорить Ольга, яка виїхала звідси багато років тому, але подовжує стежити за новинами міста особливо зараз.

"Тут люди були під такими обстрілами. Тут теж гинули. А зараз місто в ізоляції. Люди ховаються по підвалах. Про них ніби забули. Віддали росіянам і пішли", - говорить жінка.

Активіст Андрій, який бачив напад Росії на власні очі, також обурений, що 24 лютого місто так швидко залишили українські військові й правоохоронці, а тероборона не особливо чинила спротив.

"Куди подівалися блокпости нацгвардії - незрозуміло. Правоохоронці евакуювалися якраз перед нападом. Зайшли росіяни й ми залишилися сам на сам з проблемами. Нас залишили".

Але чи буде Нова Каховка чинити спротив далі?