"Боюся, що ми перетворюємось на Північну Корею": росіяни почали відчувати санкції

1 година тому

Автор фото, EPA

"Якби я міг покинути Росію прямо зараз, я б поїхав. Але я не можу кинути роботу", - каже Андрій.

Тепер він не зможе дозволити собі сплачувати іпотеку в Москві, адже відсотки підскочили.

Мільйони росіян, подібних до нього, починають відчувати вплив західних економічних санкцій, покликаних покарати країну за вторгнення в Україну.

"Я планую якнайшвидше знайти нових клієнтів за кордоном і виїхати з Росії на гроші, які я відкладав на перший внесок", - каже 31-річний промисловий дизайнер.

"Мені тут страшно - людей заарештовують за те, що вони виступають проти "лінії партії". Мені соромно, а я навіть не голосував за тих, хто при владі", - додає він.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Санкції запровадили на підтримку України після російського вторгнення минулого тижня

Санкції, запроваджені проти Росії, називають економічною війною - вони спрямовані на ізоляцію країни та створення там глибокої рецесії. Західні лідери сподіваються, що безпрецедентні заходи приведуть до зміни думок у Кремлі.

Пересічні росіяни стикаються з тим, що їхні заощадження тануть на очах. Їхнє життя вже зазнало змін.

Санкції проти деяких російських банків передбачають відключення їх від Visa і Mastercard, а отже, Apple Pay і Google Pay.

35-річна проєктна менеджерка Дар'я, яка живе в Москві, не могла оплатити проїзд у метро.

"Я завжди плачу телефоном, але він просто не працював. Були інші люди з такою ж проблемою. Виявилося, що турнікетами управляє банк ВТБ, який перебуває під санкціями і не може приймати Google Pay та Apple Pay", - розповіла вона ВВС і додала, що мала такі ж проблеми у магазині.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Оплата проїзду в метро та покупок в магазинах вже стала для росіян складнішою

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У понеділок Росія більш ніж удвічі підвищила свою процентну ставку до 20% у відповідь на санкції після того, як рубль впав до нових рекордів. Фондовий ринок залишається закритим через побоювання масового розпродажу акцій.

Кремль каже, що має достатньо ресурсів, щоб подолати санкції, але це спірне питання.

На вихідних центральний банк закликав до спокою на тлі побоювань набігів на банки, які трапляються, коли занадто багато людей намагаються зняти гроші.

"Доларів немає, рублів немає - нічого! Ну, рублі є, але вони мене не цікавлять", - каже Антон (ім'я змінене), який стоїть у черзі до банкомата в Москві.

"Я не знаю, що робити далі. Боюся, що ми зараз перетворюємося на Північну Корею чи Іран", - додає він.

Купівля іноземної валюти коштує росіянам приблизно на 50% дорожче, ніж тиждень тому - якщо вони взагалі можуть її знайти.

На початку 2022 року один долар коштував приблизно 75 рублів, а євро - 80. Але війна допомогла встановити нові рекорди - в один момент у понеділок долар вже коштував 113 рублів, а євро - 127.

На фото, які ширяться у соцмережах, видно, що останніми днями до банкоматів і обмінних пунктів по всій країні утворилися довгі черги, люди хвилюються, що їхні банківські картки можуть перестати працювати або будуть встановлені обмеження на суму готівки, яку вони можуть зняти.

Через кілька годин після вторгнення почали закінчуватися долари та євро. Відтоді доступні дуже обмежені суми цих валют, також існує обмеження на кількість рублів, які можна зняти.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Черга до банкомата в Санкт-Петербурзі

Стоячи в одній з черг у Москві, 45-річний Євген (ім'я змінено) каже, що хоче зняти гроші, щоб погасити іпотеку.

"Усі, кого я знаю, хвилюються. Усі в стресі. Я не сумніваюся, що життя погіршиться. Війна - це жах", - каже він.

«Я думаю, що всі країни використовують подвійні стандарти, і тепер "великі країни" міряються силою, вирішуючи, яка з них краща. І страждають всі", - додає чоловік.

Автор фото, Getty Images

Проблема з готівкою не обмежується Москвою: люди так само намагаються купити долари чи євро в Пермі, Костромі, Білгороді та інших провінційних містах.

Банки заперечують дефіцит ліквідності - й аналітики погоджуються, що, швидше за все, нестача готівки в банкоматах відображає спробу запобігти набігу на банки.

У Кремлі заявили, що Росія очікувала цих останніх санкцій і готова до них, хоча не сказали, чи нададуть бізнесу додаткову допомогу, як це було під час пандемії.

Але очікується, що звичайні росіяни, багато з яких отримують інформацію з підконтрольного державі телебачення, яке повторює багато реплік Кремля, незабаром почнуть помічати зміни у своєму житті.

Жителі Москви вже повідомляють про черги в продуктових магазинах, оскільки люди купують товари, які, на їхню думку, будуть дефіцитними через підвищення цін або торговельні обмеження.

Російські компанії можуть скоротити робочий час або зупинити виробництво через санкції. Крім того, що їхні заощадження падають у ціні, багато росіян, як очікується, втратять роботу, оскільки економіка матиме проблеми від відрізання від фінансових ринків на Заході.

Росія про те, що сталося, коли президент Путін анексував Крим у 2014 році, і люди годинами стояли в черзі, щоб отримати готівку.

Обмінним пунктам довелося поспішно купувати нові табло з п'ятизначним курсом, адже на старих не вистачало місця.

Тоді долар зазвичай коштував 30-35 рублів - немислима сума в наші дні.