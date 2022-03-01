"Я не українець. Я людина". Як канадець їде на фронт в Україну

Бернд Дебюсман мол.

BBC News, Вашингтон

53 хвилин(и) тому

Підпис до фото, Фотографія Ентоні Вокера (з нашивкою канадського прапора) на польсько-українському кордоні. Фото надав Ентоні Вокер

Усього кілька тижнів тому Ентоні Вокер був студентом університету та коміком - добре відомим серед своїх понад 100 тисяч фоловерів у соцмережах тим, що невпинно тролив прихильників Дональда Трампа, а останнім часом далекобійників, які протестували в Канаді.

Тепер канадець перебуває на польсько-українському кордоні - і каже, що готовий воювати, приєднавшись до дедалі більшої кількості іноземців, які відгукнулись на заклик України до добровольців.

29-річний Волкер, який перебуває у південно-східній Польщі поблизу кордону з Україною, каже, що він вирішив покинути своє життя в Торонто, - де в нього залишилось троє дітей, - зворушений сценами війни на телебаченні.

"Ми з дружиною дивилися новини, які надходили з України, фотографії, відео. Там не було нічого хорошого, - сказав він BBC. - Я подумав: якби це була Канада, ми б хотіли, щоб хтось допоміг".

Потім його початкова реакція підкріпилася усвідомленням того, що йому пощастило народитися у стабільній, відносно заможній країні, яка ніколи не знала війни.

"На нас ніколи б так не напали. Ми маємо таку розкіш, - сказав він. - Я не пов'язаний з Україною. Я не українець. Я людина. Я думаю, що це достатня причина, щоб приїхати сюди".

Вокер не має військового досвіду. Мало того, три роки тому його визнали непридатним за медичними показаннями і відмовили від зарахування до збройних сил Канади через гемофілію.

Натомість він освоїв низку професій, зокрема теслі та водія вантажівки. Він також сертифікований технік невідкладної медичної допомоги - цю навичку він сподівається використати в Україні. Зовсім недавно він вивчав кібербезпеку та хакерство в канадському університеті.

Наразі Вокер планує залишитися на кордоні Польщі кілька днів, де він чекатиме на кілька десятків колишніх добровольців, зокрема колишніх солдатів з Канади, а також із Британії, Південної Кореї та США. У понеділок він розповів, що допомагає доставляти речі українським військовим на вантажівці.

Потім він планує вирушити до Львова, а звідти - на фронт.

Прикордонний пункт між Польщею та Україною, додав він, зараз переповнений біженцями, які намагаються покинути країну.

"Дехто вже чотири дні чекає в черзі, щоб потрапити на цей бік кордону, - каже він. - Вони голодні. Їм холодно. Для них це геть не добра ситуація".

Підпис до фото, Черга на українсько-польському кордоні

Відтоді, як він оголосив про свій намір відправитися в Україну, він отримав безліч повідомлень від інших добровольців, які сподіваються наслідувати його приклад.

Цих повідомлень стало ще більше після закликів до іноземних добровольців від президента України Володимира Зеленського та інших високопосадовців, зокрема міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

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Ці заклики спровокували тисячі повідомлень у соцмережах, таких як Reddit і Discord, від людей з усього світу.

Хоча кількість добровольців залишається неясною, посол України у Британії Вадим Пристайко заявив, що "приголомшлива" кількість іноземців "вимагає дозволити їм воювати" за Україну.

У неділю міністерка закордонних справ Канади Мелані Джолі, яку цитує Globe and Mail, сказала, що канадці самі мають вирішувати, чи хочуть вони ставати добровольцями і воювати в Україні, хоча вона говорила про канадців українського походження.

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс також вирішила не відмовляти людей і заявила, що британці "можуть самостійно приймати рішення" про поїздку.

Хоча пан Вокер підтримує такі ініціативи, він попереджає, що потенційні добровольці повинні мати реалістичні очікування - починаючи від високих витрат і втраченого доходу до реальних боїв під час російського вторгнення.

Він також стурбований власною цифровою безпекою і каже, що перенаправляє зображення, опубліковані в соціальних мережах через хактивістську мережу Anonymous, щоб прибрати з них метаданні перед публікацією на сторонніх ресурсах.

Він вважає, що багато добровольців мають романтизовані, а іноді й химерні уявлення про війну. Солдати-ветерани на форумах для добровольців попереджають, що непідготовлені добровольці можуть стати більшим тягарем, ніж допомогою.

"Якщо ви хочете приїхати сюди, бо думаєте, що це схоже на "Call of Duty" - не їдьте, - каже він, маючи на увазі популярну відеогру на тему війни. - Гранати та кулі вбивають. Це не відеогра".

У відповідь на запитання, чи стурбований він перспективою зіткнення з російською армією в Україні, Ентоні каже, що початкове хвилювання змінилося рішучістю, особливо після повідомлень про те, що внаслідок артилерійського обстрілу в дитячій онкологічній лікарні в Києві загинула дитина.

"Я зроблю все можливе, щоб помститися за цю дитину, - сказав він. - Я відчуваю, що роблю правильно".