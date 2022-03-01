Які ризики мають погрози Путіна ядерною зброєю

Гордон Корера

Кореспондент з питань безпеки, BBC News

10 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Російський ядерний підводний безпілотник "Посейдон", запис російського державного інформаційного агентства ТАСС

У неділю президент Путін наказав своїм військовим перевести російські "сили стримування", що містять ядерну зброю, в особливий режим бойового чергування.

Що саме це означає, не зовсім зрозуміло, кажуть західні аналітики.

Дехто думає, що Путін наказав перейти з найнижчого рівня бойової готовності на наступний рівень, "підвищений", але це не точно.

Багато хто, однак, інтерпретував цей крок насамперед як сигнал, а не як реальний намір застосувати таку зброю, яка, і Путін це знає, призведе до ядерної відплати з боку Заходу. Британський міністр оборони Бен Воллес зазначив, що вважає цю заяву насамперед "риторикою".

Це не означає, що ризиків немає, і за ситуацією, найімовірніше, уважно слідкуватимуть.

Нове попередження?

Минулого тижня Путін попередив: якщо інші країни втручатимуться в плани Росії, вони зіткнуться з такими наслідками, "яких ще ніколи не бачили". Це сприйняли, як попередження НАТО не вступати у воєнні дії в Україні.

НАТО завжди чітко заявляло, що не піде на це, щоб не спровокувати беспосередній конфлікт з Росією, який може перерости у ядерну війну.

Для чого?

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Путін заявив, що цей крок був відповіддю на агресивні заяви. У понеділок Кремль заявив, що йдеться про заяви західних офіційних осіб, зокрема британського міністра закордонних справ Ліз Трасс, а також про можливі зіткнення та конфронтації з НАТО.

Захід вважає, що нове попередження пролунало через те, що Путін, можливо, прорахувався щодо України. Недооцінив, з яким опором йому доведеться зіткнутися в Україні. Він також недооцінив, наскільки сильно Захід об'єднається у жорсткій відповіді санкціями. Це змусило його шукати нові шляхи та вдатись до більш жорсткої риторики.

"Це ознака гніву, розпачу й розчарування", - сказав мені один британський генерал у відставці.

Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд припустила, що ці заяви є частиною зусиль Путіна виправдати війну в Україні, стверджуючи, що він - не агресор, а сам перебуває під загрозою й намагається захистити себе.

З одного боку, ядерна тривога - це показове послання для росіян. З іншого - Путіна непокоять плани Заходу щодо військової допомоги українцям, і він хоче попередити їх, щоб вони не робили надто багато.

По-друге, його непокоїть, що санкції, про які він згадав у своїй заяві, мають не меті спровокувати заворушення та скинути його уряд.

Але загалом це попередження для НАТО - не втручатися, інакше ситуація може загостритися.

Які ризики?

Навіть якщо загроза Путіна - це попередження, а не сигнал про намір застосувати зброю, завжди існує ризик прорахунку, якщо одна сторона неправильно тлумачить іншу чи події вийдуть з-під контролю.

Турбує те, що Путін опинився в ізоляції і втратив зв'язок, і лише деякі його радники готові сказати йому правду. Дехто побоюється, що він мислить хаотично і безладно. Деякі сподіваються, однак: якщо він зайде надто далеко, його підлеглі можуть не захотіти виконувати накази. Ризики будь-якого ядерного конфлікту, можливо, трохи зросли, але вони ще залишаються низькими.

Як реагує Захід?

Досі західні уряди поводились обережно, щоб не допустити подальшої ескалації риторики та дій. Представниця Білого дому Джен Псакі зазначила, що США "не мають причин змінювати рівень тривоги" у зв'язку з підвищенням рівня готовності російських сил стримування.

Британія має атомні підводні човни і теж навряд чи робитиме будь-які публічні заяви. Схоже, що мета Заходу - розглядати російську заяву як браваду, не посилювати напруженість і не робити жодних дії, що можуть спровокувати реакцію Росії.

Це ще не ядерна криза, і вона не повинна нею стати, кажуть представники західних служб безпеки.

Чи знатиме Захід про дії Росії?

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив ВВС, що Британія поки не бачить жодних змін у фактичній позиції російської ядерної зброї. За цим будуть уважно стежити, підтверджують джерела у розвідці.

Під час холодної війни на Заході створили величезну розвідувальну машину для спостереження за ядерним арсеналом Москви. Супутники, перехоплені повідомлення та інші джерела проаналізували, щоб знайти ознаки змін у поведінці росіян, як-то підготовку зброї чи екіпажів для бомбардувальників.

Багато з них залишаються на місцях, і тепер Захід уважно слідкуватиме за діями Росії, щоб зрозуміти, чи будуть якісь істотні зміни у поведінці. Поки що жодних ознак не було.