Чи може війна в Україні охопити всю Європу?

58 хвилин(и) тому

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Російські війська намагаються захопити два найбільших українських міста - Київ і Харків, але зустріли запеклий опір.

З України вже виїхали приблизно пів мільйона біженців, а проти Росії почали діяти жорсткі санкції.

В Україні наразі перебувають репортери ВВС:

головний міжнародний кореспондент BBC Ліз Д ю се т - в Києві,

- в Києві, Марк Лоуен - на польсько-українському кордоні.

Ось, що вони відповідають на запитання читачів ВВС щодо ситуації в Україні.

Наскільки довго країни, що межують з Росією та країни-члени НАТО можуть почуватися в безпеці? - Христина Онофрас, Румунія

Марк Лоуен:

Країни східного флангу НАТО, що межують з Україною, стурбовані.

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У Литві запровадили надзвичайний стан. Швеція і Фінляндія, хоч жодна з них не є членом НАТО, минулого тижня приєдналися до екстреного саміту альянсу, а США збільшили присутність своїх військ у таких країнах, як Польща.

Деякі поляки, з якими я розмовляв у прикордонних районах, хвилюються про власну безпеку, але їхня основна увага, як і раніше, зосереджена на допомозі українським друзям, родичам в Україні або тим, хто втік від війни до Польщі.

У який момент країни НАТО погодяться з тим, що те, що відбувається, потрібно зупинити, і приїдуть, щоби підтримати Україну? - Тім Мефам, Брайтон, Велика Британія

Ліз Дюсет:

Країни та союзники НАТО стежать за кожним кроком Росії, попереджаючи, що альянс зробить усе, щоб захистити "кожний дюйм" своєї території.

Вони надали Україні зброю і боєприпаси, а також тренували українських солдатів впродовж останніх років - аж до моменту російського вторгнення.

Але вони неодноразово заявляли, що НАТО не "ступить на українську землю", оскільки Україна не є членом НАТО.

Однак все зміниться, щойно Росія вийде за межі України і порушить кордони будь-якої з країн-членів НАТО.

Стаття 5 Статуту НАТО стверджує, що "напад на одного союзника вважається нападом на всіх союзників".

Якщо це станеться, світ переміститься на незвідану територію і з'явиться небезпечна можливість конфронтації між НАТО та Росією.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Жінка з дитиною в сховищі у Києві

Як і коли військова допомога, обіцяна різними західними країнами, дійде до України? Як західні країни можуть прискорити її доставку? - Крістоф Борджіа, Квебек, Канада

Марк Лоуен:

Частину військової допомоги вже надали. Польща надіслала боєприпаси, США - близько 90 тонн військової допомоги, Швеція порушила свою традицію не експортувати зброю в країни, що перебувають у стані конфлікту, а Європейський Союз вперше профінансує закупівлю й доставку зброї та іншого спорядження в країну, що зазнала нападу.

Польща запропонувала стати логістичним центром. Західні країни гостро усвідомлюють потребу прискорити цей процес, а Україна стурбована тим, що в неї закінчуються боєприпаси.

Російська армія стримує свою міць чи це проблеми з логістикою заважають їм завоювати Україну? - Джон, США

Ліз Дюсет:

Сидячи в Києві, багато хто думав, що поява російських військ у центрі столиці - питання часу. Але українські сили чинять опір, а російські війська, як повідомляють, все ще перебувають приблизно за 30 км від центру міста.

З кожним днем все більше бойових частин і важкого озброєння, що стояли уздовж українських кордонів, просуваються вглиб у всіх напрямках, але не так швидко і далеко, як багато хто очікував.

Важко сказати, чи це відбувається "за планом", адже ніхто не знає, який план у президента Путіна. Однак надходили повідомлення про те, що у російських конвоїв закінчується паливо, російські солдати втрачають бойовий дух, а українці чинять опір - як солдати, так і цивільні, деякі з яких озброєні лише силою патріотизму.

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Скільки іноземних бійців приєдналося до України на заклик її президента? - Джордж Менахері, Керала, Індія

Марк Лоуен:

Поки що незрозуміло. Президент України закликав іноземців приєднатися до "міжнародної бригади", але ми не знаємо точну кількість тих, хто відповів.

Посольство України в Ізраїлі опублікувало допис у фейсбуку із закликом до ізраїльтян їхати в Україну воювати, але пізніше його видалили.

Якщо Росії вдасться захопити Україну, що буде далі? - Нхланхла, Південна Африка

Ліз Дюсет:

Це екзистенційне питання для України, визначальний і небезпечний момент для всього світу.

По-перше, російським силам доведеться захопити значні території країни Європи та її столицю. А Київ (місто з майже тримільйонним населенням) відомий своєю активною проєвропейською та пронатівською позицією.

Як історія свідчить, військові перевороти і вторгнення перемагали, коли захоплювали телевізійні станції та президентські палаци. Але тут цього буде замало.

Буде запекла контратака, швидко піднімуться українські повстанці. Буде надходити підтримка з багатьох джерел та різних видів. Важко уявити, що це завоювання виживе. Воно увійде в історію як найтемніше з темних часів.

Чому Росія вирішила напасти на Україну саме зараз, а не рік чи два роки тому? Чи був якийсь пусковий фактор? - Ганна, Гаваї

Ліз Дюсет:

Цю війну часто називають війною президента Путіна — поширена думка, що саме він веде її, і ніхто не знає, як далеко він здатен і готовий зайти, намагаючись контролювати сусіда, який, за його словами, не повинен існувати як держава.

Багато хто запитує, чи відчув він слабкість НАТО, зокрема Сполучених Штатів, після фіаско, пов'язаного з виведенням військ з Афганістану та захопленням влади талібами.

Багато хто також розмірковує про душевний стан російського лідера після ізоляції та стресу на тлі пандемії коронавірусу.

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Чому США і ЄС вважають, що лише санкції можуть стримати Путіна? - Арагорн, Лондон

Ліз Дюсет:

Війна проти України вразила світ. В останні дні ми спостерігаємо повільне, але незворотне посилення санкцій, обмежень, безпрецедентних дій країн та організацій у всьому світі.

Коли Росія вторглася в Україну, почала діяти перша частина санкцій. Українці вітали їх, але висміювали, вважаючи недостатніми. І вони дійсно не змінили планів президента Путіна.

Тепер Захід усвідомлює рішучість Росії окупувати Україну. Щоб відчути ефект деяких санкцій, знадобляться тижні та навіть місяці, але деякі вже зараз б'ють по російській валюті, акціям, статкам олігархів і, на жаль, по добробуту найбідніших росіян.

Як обіцяні предмети першої необхідності та зброя потраплять на передову з огляду на перевагу російської авіації? - Енді Шерідан

Марк Лоуен:

Все це відбувається через західний кордон України, переважно через Польщу. Військові літаки прибувають сюди навіть із США та Канади, а потім все перекидають через кордон, частково через загрозу з боку російської авіації.Український повітряний простір залишається закритим для цивільних рейсів. Деяка військова допомога прибуває сюди, до Польщі, і потягом, зокрема з Чехії.Це величезна логістична операція з поповнення запасів української армії.