"Вакуумна" бомба і принцип роботи. Чи застосовує її Росія в Україні

7 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Російська реактивна система залпового вогню з термобаричними ракетами

Росію звинувачують у тому, що вона планує під час вторгнення в Україну застосувати термобаричну зброю, також відому як вакуумні бомби.

Вони значно більш руйнівні, ніж звичайні вибухові речовини аналогічного розміру, і мають жахливий ефект на будь-кого, хто потрапляє в радіус їхньої дії.

Деякі джерела кажуть, що Росія вже могла застосувати її в Україні.

Але 1 березня високопосадовець Пентагону повідомив журналістам, що поки що таку зброю проти України Росія не застосувала.

Як працює вакуумна бомба?

Вакуумна бомба, яку також називають аерозольною бомбою або паливно-повітряною вибухівкою, складається з контейнера з двома окремими зарядами вибухової речовини.

Його можна запустити як ракету чи скинути з літака як бомбу. При потраплянні в ціль перший заряд вибухової речовини розкриває контейнер і розкидає горючу суміш у вигляді хмари.

Ця хмара може проникнути у будь-які отвори будівель або укріплень, що неповністю закриті.

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Потім другий заряд підриває хмару, внаслідок чого утворюється величезна вогненна куля, потужна вибухова хвиля та вакуум, який поглинає весь навколишній кисень.

Зброя може руйнувати укріплені будівлі, обладнання та вбивати чи поранити людей.

Вони можуть вражати різні цілі й бувають різних розмірів, як-от ручні гранати та ручні ракетні установки, які можуть використовувати солдати.

Також були розроблені версії із запуском з повітря, призначені для знищення противника у печерах та тунельних комплексах - ефект цієї зброї найсильніший у закритих приміщеннях.

У 2007 році Росія провела випробування своєї найбільшої термобаричної зброї, так званого "батька всіх бомб".

Він зробив вибух, еквівалентний 44-тонній звичайній бомбі, що зробило його найбільшим неядерним вибуховим пристроєм у світі.

Враховуючи їхню руйнівну дію та ефективність проти супротивника, що ховається в будівлях або бункерах, вакуумні бомби переважно використовують в міських умовах.

Це важливо з огляду на події в Україні, де російські війська намагаються взяти під контроль столицю та інші великі міста на сході країни.

Чи використовують їх в Україні?

Оксана Маркарова, посол України в США, звинуватила Росію у використанні вакуумної бомби під час вторгнення.

Однак офіційного підтвердження цієї заяви не було.

Також повідомляли, що термобаричні ракетні установки були помічені в Україні в останні кілька днів.

Після масштабного обстрілу Охтирки на Сумщині, де могли загинути десятки людей, міська влада заявила про застосування вакуумнрї бомби. Але підтвердження цьому немає.

Які правила війни для вакуумних бомб?

Міжнародних законів, які напряму забороняють їх використання, немає, але якщо країна застосовує їх для враження цивільних в населених пунктах, школах або лікарнях, то вона може бути засуджена за військовий злочин відповідно до Гаазьких конвенцій 1899 та 1907 років.

Прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан заявив, що розпочне розслідування можливих військових злочинів та злочинів проти людяності в Україні.

Де їх застосовували раніше?

Термобаричні снаряди вперше використала німецька армія під час Другої світової війни. У 1960-х роках США застосували їх у В'єтнамі.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Збройні сили США застосували термобаричні бомби проти Аль-Каїди в Афганістані

США також використали їх у 2001 році, щоб спробувати знищити сили Аль-Каїди, що ховалися в печерах гір Тора-Бора в Афганістані.

Росія використала їх у війні в Чечні в 1999 році і була засуджена Human Rights Watch за це.

Повідомляють, що російську термобаричну зброю використовував режим Башара Асада під час громадянської війни в Сирії.